دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت يورآسيا الخليج النسخة الأولى من جوائز "يورآسيا الخليج للتميز 2024" يوم 12 ديسمبر 2024 في دبي. حيث احتفت الفعالية بالإنجازات الاستثنائية والمساهمات الرائدة من المؤسسات والأفراد في منطقتي أورو آسيا والخليج، بحضور العديد من الدبلوماسيين ورجالات الأعمال وممثلي المؤسسات من كلا المنطقتين.

وقد هدفت جوائز يورآسيا الخليج للتميز إلى تكريم الإنجازات المميزة في مجالات الأعمال والابتكار والثقافة والتنمية المجتمعية، وهو ما يعكس التزام يورآسيا الخليج بتعزيز التعاون والابتكار والتقدم بين المنطقتين، مما يبرز القيم المشتركة والرؤى الطموحة.

وفي افتتاح الحفل، قال السيد هنريك وينثر، رئيس مجلس إدارة يورآسيا الخليج: "تمثل جوائز يورآسيا الخليج للتميز احتفالاً بالوحدة والصمود والابتكار التي تميز منطقتينا. ونسعد بتكريم هذه المؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وشمولية من خلال الابتكار والتعاون".

وعن معايير الاختيار، أوضح السيد فيكتور هاروتا، رئيس لجنة التحكيم إن المعايير استندت إلى اختيار الفائزين من أصحاب التأثير الملموس والابتكار والقدرة على إلهام الآخرين، في الوقت الذي حرصت في اللجنة على تكريم أولئك الذين يضعون معايير للتميز ويجسدون روح التعاون والتقدم.

وشمل الحفل تكريم 13 مؤسسة بارزة و5 شخصيات فردية ممن أسهمت إنجازاتهم في وضع معايير جديدة في مجالاتهم المختلفة، حيث فازت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بجائزة التميز في نمو الإيرادات السياحية، وجامعة بليخانوف، بجائزة التميز في تطوير الأعمال التعليمية، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بجائزة التميز في الابتكار، وشركة أندرسن، بجائزة التميز في الابتكار التقني، وقرية مرسى، بجائزة التميز في الضيافة، وجلوبال أدفوكاسي آند ليجال كاونسل، بجائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأفييس للرعاية الصحية، بجائزة التميز في استشارات سوق الرعاية الصحية في الإمارات، ومجموعة إمباور – أبوظبي، بجائزة التميز في الشراكات الاستراتيجية، وأدفانتج بلس، بجائزة التميز في عضويات نمط الحياة والصحة واللياقة، وويتيل وورلد الإمارات، بجائزة التميز في التعليم بالذكاء الاصطناعي، وأومنيس ميديا، بجائزة التميز الإعلامي الابتكاري، وأكاديمية مافريك بيزنس لندن، بجائزة التميز في الابتكار في تعليم الأعمال. وفي فئة الجوائز الفردية، مُنحت جائزة التميز في القيادة إلى معالي حسين محمد المهندي تقديراً لإسهاماته الرائدة وقيادته الملهمة.

حول يورآسيا الخليج:

تعد يورآسيا الخليج منصة رائدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين منطقتي أورو آسيا والخليج، ومن خلال مبادرات مثل جوائز التميز، تسعى يورآسيا الخليج إلى دعم الابتكار والتعاون والتقدم المشترك، وجمع القادة وأصحاب الرؤى لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

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