أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي الجهة الوطنية للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024 (GITEX Global 2024)، أحد أكبر معارض التكنولوجيا والابتكار في العالم. ويزود هذا الحدث، الذي يقام في الفترة ما بين 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، شركة الاتحاد للمدفوعات بمنصة تتيح لها استعراض دورها الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تمكين المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من تقديم حلول المدفوعات الأكثر تطوراً وابتكاراً لعملائها.

وانطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في بناء منظومة دفع سلسة وآمنة وشاملة، ستكون شركة الاتحاد للمدفوعات في طليعة المناقشات والعروض التوضيحية التي ستسلط الضوء على منصات رئيسة مثل منصة الدفع الفوري’آني‘ ونظام البطاقة الوطنية الإماراتية وغيرها من الحلول المتقدمة التي تحفز رقمنة الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتماشى هذه المشاركة مع مهمة شركة الاتحاد للمدفوعات في دعم تحول الدولة إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، بما يضمن توفير حلول دفع آمنة وفعالة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات الأفراد والشركات والهيئات الحكومية.

سيشهد كل يوم من أيام معرض جيتكس عرضاً عن موضوع معين: "يوم جيون" سيعرض القدرات التأسيسية لنظام البطاقات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"يوم شركة الاتحاد للمدفوعات" سيركز على مساهمات الشركة المتكاملة في نظام الدفع الوطني، و"يوم آني" سيسلط الضوء على دور منصة الدفع الآني في الشمول المالي والمعاملات الآمنة

وفي هذا الصدد، قال يان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: "تؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2024 التزام الاتحاد للمدفوعات بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد رقمي رائد. ومع استمرارنا في بناء منظومة مدفوعات جاهزة للمستقبل، يوفر لنا معرض جيتكس منصة فريدة من نوعها تمكننا من طرح منصات الدفع الخاصة بنا وتعزيز مكانتنا كداعم رئيس للبنية التحتية المالية في الدولة".

وأضاف أندرو ماكورماك، رئيس شؤون العمليات في شركة الاتحاد للمدفوعات: "نعمل في الاتحاد للمدفوعات على تسريع عملية التحول نحو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي 2024 إلى الابتكار والتعاون بفاعلية لتلبية احتياجات العالم الرقمي، سواء من خلال التكنولوجيا أو الشراكات الاستراتيجية، فإننا نعمل باستمرار على تطوير حلولنا التي لا تقتصر على تقديم السرعة والأمان اليوم فحسب، بل الجاهزية لرسم معالم مستقبل الاقتصاد الرقمي".

ومن جهته، قال الدكتور طارق الهاوي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الاتحاد للمدفوعات: "يوفر لنا معرض جيتكس العالمي 2024 فرصة لاستعراض الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في سبيل الحفاظ على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا نحرص على تحقيق الاستقرار والأمان والتوسع في مسارنا الذي نتبعه لإحراز النمو الاقتصادي في البلاد. ومن خلال أنظمتنا الشاملة، فإننا نبني أساساً قوياً لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتخذ موقعاً عالمياً رائداً في مجال التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار الذي يعود بالفائدة على الأفراد والشركات والحكومة. ".

وتؤكد مشاركة الاتحاد للمدفوعات في معرض جيتكس العالمي 2024 على التزامها بتقديم حلول دفع مبتكرة وجاهزة للمستقبل تدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة واسعة النطاق والتي تتمثل في أن تصبح اقتصاداً رقمياً رائداً. ومن خلال التركيز على الشمول المالي والأمن وقابلية التوسع، تواصل الاتحاد للمدفوعات إرساء الأسس لبنية تحتية للمدفوعات تتسم بالصلابة والمرونة.

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