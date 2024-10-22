الإمارات العربية المتحدة، كشفت "ويجو" (Wego)، تطبيق السفر الأول وأكبر سوق سفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بيانات أبرز وجهات السفر المفضلة للمسافرين من دولة الكويت لهذا العام.

وتضمنت أهم وجهات السفر التي استقطبت اهتمام المسافرين الكويتيين للعام الحالي وفقاً لتحليل "ويجو" كلاً من مصر والهند والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن والفيليبين وتايلند وباكستان والمملكة المتحدة.

وأوضحت "ويجو" أنَّها سجَّلت على مدار العام تفضيل المسافرين الكويتيين لتلك الدول كوجهاتٍ للزيارة وقضاء العطلات، وتوقع خبراء "ويجو" استمرار هذه الاتجاهات دون تغيير لبقية العام. ويُعزى الإقبال على الوجهات المذكورة إلى عدَّة عوامل، تتضمن الروابط العائلية القوية، وخيارات السفر ميسورة التكلفة، والاعتياد على تلك الوجهات.

ديناميكيات المسافرين

كشفت بيانات "ويجو" أن 75% من الحجوزات أجراها أشخاص يسافرون لوحدهم. ويعود هذا التوجُّه إلى عدة أسباب، من ضمنها رحلات العمل الفردية والرحلات الترفيهية الشخصية، إلى جانب مرونة الجداول الزمنية للأعمال، بما يتيح للأفراد استكشاف الوجهات وفقاً للظروف الأنسب لهم.

وشكَّل الأزواج والعائلات 20% من حجوزات السفر، ما يشير إلى تنوُّع ديناميكيات السفر بين سكان دولة الكويت، في حين تمثَّلت النسبة المتبقية بحجوزات السفر الجماعي. وتعكس ديناميكيات السفر المتباينة هذه تنوُّع اختيارات وتوجُّهات سكان الكويت، من الأفراد الباحثين عن المغامرات إلى المسافرين الساعين لقضاء تجارب جديدة مع عائلاتهم.

الأُلفَة الثقافية تعزز شعبية بعض الوجهات

تشير تحليلات أخرى أجرتها "ويجو" إلى أنَّ الأُلفَة الثقافية تلعب دوراً محورياً في اختيار الوجهة، حيث تبرز وجهات كجورجيا وأذربيجان في أوروبا، وإندونيسيا وماليزيا في آسيا، في قائمة أكثر الوجهات بحثاً هذا العام.

والجدير بالذكر أن الدول المذكورة تتيح للمواطنين الكويتيين إما الدخول بدون تأشيرة، أو تقديم طلبات التأشيرة بسهولة عبر الإنترنت، مما يعزز إقبالهم على زيارتها باعتبارها خيارات سفر مُيَسَّرة.

نمو ملحوظ

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى "ويجو": "شهدنا نمواً قوياً في سوق السفر الكويتي بنسبة بلغت 14.69% في عمليات البحث مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى إقبالٍ ملحوظ ومتنامي على السفر الدولي."

ومع اقتراب نهاية العام، يرجح خبراء "ويجو" استمرار تجاوز الأرقام والمؤشرات لمستويات العام الماضي.

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