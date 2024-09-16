الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة "ويلو"، الشركة الرائدة في تصنيع المضخات الحديثة والأنظمة المتقدمة، في المنتدى العربي للمياه، الذي يقام بالتزامن مع المؤتمر العالمي للمرافق 2024 في أبوظبي، حيث تناقش أحدث الحلول التي يمكن اعتمادها لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة المياه. كما تستعرض المجموعة محفظتها المتنوعة من المضخات والحلول المتقدمة، بما في ذلك مضخات Wilo-Rexa SOLID Q، التي تعمل بتقنية Nexos Intelligence، وWilo-Stratos MAXO، ونظام Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL، بهدف تعريف الشركات وقادة الصناعة بالممارسات المبتكرة والذكية والمستدامة التي تساهم في تطوير أنظمة إدارة المياه وتعزيز كفاءتها.

وسيشارك ياسر ناجي، مدير عام مجموعة "ويلو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المنتدى، في حلقة نقاشية بعنوان "منهجيات مبتكرة لدعم قطاع المياه وتعزيز مرونته لمواجهة ندرة المياه والتغير المناخي".

وتأتي مشاركة مجموعة "ويلو" في هذا الحدث الرائد تماشياً مع جهودها في دعم "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036"، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى. وتشمل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية زيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب وخفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات.

وقال ناجي: "نهدف، في مجموعة "ويلو"، إلى لقاء أبرز الشخصيات والقادة في هذا المجال خلال المنتدى العربي للمياه، حيث نتوقع أن تشهد منصتنا أكثر من 100 زائر، مستفيدين منها لتوسيع شبكة شركائنا وضمّ أبرز أصحاب المصلحة إليها، إضافة الى استكشاف فرص التعاون في المستقبل والتقدم في مجال إدارة المياه

والمرافق. ويشكل هذا الحدث فرصة مميزة لتعزيز حضور الشركة وترسيخ مكانة علامتنا التجارية في هذا المجال، ساعيين إلى توسيع خبراتنا ومعارفنا بالسوق لتصنيع حلول مبتكرة للمضخات تتماشى مع متطلبات العملاء المتطورة".

علاوة على ذلك، سيستضيف المنتدى العربي للمياه 2024 حلقات نقاشية عديدة حول قطاع المياه والمرافق، متيحاً منصة مميزة لبناء علاقات متينة بين قطاع المياه وغيره من الصناعات ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وتجسّد مشاركة مجموعة "ويلو" في هذا الحدث التزامها الثابت بدعم الابتكار والاستدامة في مجال إدارة المياه، حيث تسعى من خلال استعراضها لخبراتها وحلولها المتقدمة، إلى التعاون مع أبرز قادة الصناعة والارتقاء بمعايير الابتكار من أجل وضع حلول تلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، بما يرسخ مكانتها الريادية في مسيرة تقدم القطاع وتطوره.

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