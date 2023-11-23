PHOTO
|
روائع الهندسة والتكنولوجيا
|
|
• في مجهود يستغرق 671 يوم عمل، يُشكّل تنظيم عرض ليلة رأس السنة الجديدة في برج خليفة مجهوداً هائلاً، يتّسم بالتخطيط الدقيق والتنفيذ الفني المتقن.
• لقد تم تثبيت عدد قياسي يبلغ 325 موقع إطلاق بشكل استراتيجي على برج خليفة، متجاوزاً بذلك ترتيبات السنوات الماضية، لضمان عرض مذهل وفريد.
• تمّت برمجة 2,800 اتجاه إطلاق بشكل فريد وبعناية شديدة تجمع بين أحدث التكنولوجيا والرؤية الإبداعية المتطوّرة.
• يشتمل العرض على أكثر من 15,682 عنصراً فردياً من الألعاب النارية، مشكّلاً تناغماً بصرياً لا نظير له.
• بالتزامن مع عرض برج خليفة، يُقدّم عرض نافورة دبي، الذي صمّمه الفنان البارز بيتر كوبيك، تجربة ساحرة تتضمن كوريوغرافيا متقنة تشمل ميزات مائية مبتكرة وتشكيلات متناسقة.
الإمارات - دبي: استعداداً للاحتفال الأضخم والأروَع بليلة رأس السنة في دبي، كشفت إعمار العقارية عن البراعة التكنولوجية الاستثنائية والإبداع البشري الكامنين وراء إعداد العرض الأسطوري لإعمار ليلة رأس السنة 2024 في قلب مدينة دبي.
|
إذ صُمّم العرض البصري والموسيقيّ على واجهة برج خليفة بمنتهى البراعة والعناية من قبل فريق من المبدعين والفنيين في مجهود استغرق 671 يوم عمل. وبزيادة عن المواسم السابقة، تمّ تنظيم 325 موقعَ إطلاق استراتيجي للألعاب النارية في عرض هذا العام لتشكيل مشهد باهر في السماء.
واحتفاءً بروح دبي المتألّقة دوماً، وُضِع أكثر من 2,800 اتجاه لإطلاق الألعاب النارية من شأنها أن تحوّل سماء الليل إلى لوحة متداخلة من الألوان والأشكال، لتضفي مزيداً من الروعة على العرض. كما سيتمّ تقديم 15,682 عنصراً من الألعاب النارية في الأداء، وكلّ منها يتميّز بتسلسل إطلاق خاص منسّق بواسطة تقنية حاسوبية متقدّمة.
وفي تناغم مثالي مع هذا العرض المذهل، من المقرّر أن تقدّم نافورة دبي عرضاً راقصاً بتنسيق مبهر مخصّص.
هذا العرض سيكون بإدارة بيتر كوبيك، المدير الفني لكوريغرافيا النوافير الراقصة في شركة WET والذي يمتلك خبرة طويلة تقارب ثلاثة عقود في هذا المجال، ومن المتوقّع أن يتضمّن عرض نافورة دبي لهذا العام توليفة ساحرة من عروض الماء والضوء والموسيقى، بتناغم تام مع عرض برج خليفة.
ويتميّز عرض نافورة دبي بأكثر من ألف فوهة مصغّرة لإطلاق المياه MiniShooter لتكوين تشكيلات مائية مدهشة، وعشرات من الفوّهات الأضخم والأسرع HyperShooters وXtremeShooters لإطلاق الماء على ارتفاع يصل إلى 150 متراً، ومئات من مضخّات Oarsmen وFan Oarsmen التي تضفي مزيداً من الرقيّ والسلاسة لرقصة الماء. كما سيضيء النافورة أكثر من 6,600 مصباح و127 خيط وميض ضوئي، بينما ستشكّل 6,700 فوهة ضباب أجواء تضفي أجواء ساحرة على الأمسية المميّزة.
وعلى الرغم من حجمها الهائل، فإن احتفالات إعمار برأس السنة الجديدة تتجاوز كونها مجرّد أرقام، إذ نعتزّ بروح الوحدة والتآزر التي تجمع العائلات والأصدقاء حول العالم من خلال هذا الإنجاز التكنولوجي المذهل.
فمن خلال التركيز على النوعية في إنتاج فعالياتها بدلاً من الكميّة، تضمن إعمار التخطيط والتنفيذ الدقيقين لعروض ليلة رأس السنة في برج خليفة ونافورة دبي. وبنتيجة ذلك، فإن عرض احتفالات إعمار بليلة رأس السنة هذا العام يتجاوز كونه مجرّد احتفال بالألعاب النارية وعروض الضوء والموسيقى، ليقدّم للعالم نموذجاً للتكامل السلس بين التكنولوجيا والتميّز الفني والإبداع البشري.
وفي انتظار الحدث المرتقب، تدعو إعمار جميع الناس من أنحاء العالم كلّه للمشاركة في هذه المناسبة المميزة بروح الابتكار والتضامن والروعة. و لنحتفل معاً بأوقات لا تُنسى لاستقبال عام 2024.
ملاحظة: لا يزال عدد محدود من التذاكر متاح للحصول على مكان مميز للمشاهدة في حديقة برج خليفة (برج بارك) لمن يرغبون في الاستمتاع بالعرض بعيداً عن الزحام في هذه الأمسية الساحرة. احجزوا تذاكركم الآن عبر Platinumlist.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني mydubainewyear.emaar.com
#بياناتشركات
|
نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:
إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.
لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 102,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,600 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 48 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.
يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.