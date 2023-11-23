الإمارات - دبي: استعداداً للاحتفال الأضخم والأروَع بليلة رأس السنة في دبي، كشفت إعمار العقارية عن البراعة التكنولوجية الاستثنائية والإبداع البشري الكامنين وراء إعداد العرض الأسطوري لإعمار ليلة رأس السنة 2024 في قلب مدينة دبي.

• بالتزامن مع عرض برج خليفة، يُقدّم عرض نافورة دبي، الذي صمّمه الفنان البارز بيتر كوبيك، تجربة ساحرة تتضمن كوريوغرافيا متقنة تشمل ميزات مائية مبتكرة وتشكيلات متناسقة.

• يشتمل العرض على أكثر من 15,682 عنصراً فردياً من الألعاب النارية، مشكّلاً تناغماً بصرياً لا نظير له.

• لقد تم تثبيت عدد قياسي يبلغ 325 موقع إطلاق بشكل استراتيجي على برج خليفة، متجاوزاً بذلك ترتيبات السنوات الماضية، لضمان عرض مذهل وفريد.

• في مجهود يستغرق 671 يوم عمل، يُشكّل تنظيم عرض ليلة رأس السنة الجديدة في برج خليفة مجهوداً هائلاً، يتّسم بالتخطيط الدقيق والتنفيذ الفني المتقن.