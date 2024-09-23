دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع ("الشركة") عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف اللأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم إماراتي، أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد.

وسيكون تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 26 سبتمبر 2024 وتاريخ الاستبعاد من الأرباح 27 سبتمبر 2024، وتاريخ إغلاق السجل 30 سبتمبر 2024 وتاريخ توزيع الأرباح 16 أكتوبر 2024.

وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية المعتمدة مع سياسة توزيع الأرباح للشركة ووفقاً للتفويض الممنوح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الـذي انعقد في 19 مارس 2024، مما يعكس التزام الشركة بخلق القيمة المستدامة لمساهميها.

وأفاد محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع: "يسرنا أن نعلن عن توزيع الأرباح المرحلية لمساهمينا والتي تعكس أدائنا المالي القوي والتزامنا بإعادة القيمة إلى مساهمينا. ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام والربحية للشركة والمساهمين الكرام".

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