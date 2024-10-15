"ميتا استوديو" لإنتاج المحتوى الرقمي من هواوي لتسريع إنتاجية البشر الافتراضيين بدقة مزامنة شفاه تفوق 95% ودعم أكثر من 20 لغة

دبي، أكدت هواوي كلاود خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024 التزامها بدعم مختلف مراحل التحول الرقمي الذكي عبر إطلاق سحابتها المبتكرة المجهزة لتبني الذكاء الاصطناعي لتلبية المتطلبات الخاصة بقطاعات متعددة، وعرضت في إطار استراتيجيتها "كل شيء كخدمة"، خدمات رقمية وسحابية متكاملة مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية التحتية كخدمة، والتكنولوجيا كخدمة، والخبرة كخدمة.

وعلى ضوء الدور الهام الذي تلعبه الابتكارات التكنولوجية التي تجمع بين المعرفة القطاعية والنظم الإيكولوجية القوية في نجاح التحول الرقمي على مستوى كل قطاع، ركزت هواوي كلاود في معرض جيتكس جلوبال 2024 بالتعاون مع شركائها على إطلاق حلول رئيسية لخمس قطاعات هي الحكومة الرقمية، والإعلام والترفيه، والويب 3، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، وشركات الاتصالات.

وقال آلان تشي رئيس هواوي كلاود في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: " تحرص هواوي كلاود على تقديم أفضل ممارسات التحول الرقمي العالمي للعملاء والشركاء في المنطقة من خلال خدماتها السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك، قواعد البيانات، والبيانات الضخمة وحوكمة البيانات، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي. ونحن نتعاون مع قادة القطاعات الحكومية، والكهرباء، والتمويل، والإعلام، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، من أجل ابتكار حلول تدعم تحولها الرقمي الذكي. كما نعمل على ربط القطاعات المحلية بالشركات العالمية لتعزيز الابتكار من خلال تبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع النظراء".

في مجال الاتصالات، تساعد هواوي كلاود شركات الاتصالات على ترحيل تطبيقاتها إلى السحابة، مما يعزز كفاءتها ويوفر عمليات خفيفة الأصول، ويدعم تسريع عمليات الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب جديدة باستخدام نماذج جديدة مخصصة للشركات، مما يمكّنها من تقديم خدمات أكثر ديناميكية لعملائها. وتوفر هواوي كلاود للحكومات الرقمية الاستشارات والتكنولوجيا اللازمة لبناء سحابات حكومية تتوافق مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، لمنحها كفاءة أكبر لتنفيذ مدن المستقبل التي تتمتع بالذكاء والأمان.

وفي قطاع الإعلام والترفيه، تساعد هواوي كلاود الشركات على تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي من خلال الترقية إلى بنية سحابية تتكيف مع متطلبات الأعمال المستقبلية. ويمكن للعملاء كذلك استخدام حل هواوي الشامل لمزودي خدمات المحتوى المرئي من أجل بناء القدرات اللازمة لمعالجة المحتوى وتوزيعه بسرعة، مما يوفر زمن انتقال منخفض وتجربة مشاهدة سلسة.

ويعمل مسار إنتاج المحتوى الرقمي MetaStudio، على تسريع إنتاجية البشر الافتراضيين الذين تم إنشاؤهم على المنصة بدقة مزامنة شفاه بنسبة تزيد عن 95% مع دعم أكثر من 20 لغة. ويلبي هذا الحل حالات استخدام متنوعة مثل التسويق، والبث، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، والسياحة. وفي قطاع الويب 3، تسرع هواوي كلاود عملية التحول الرقمي للمؤسسات المالية المحلية في ضوء توجه منطقة الشرق الأوسط نحو إنشاء مجتمع "غير نقدي"، مما يوفر بنية تحتية سحابية مالية عالية الأداء تتسم بالمرونة والموثوقية وتمتثل للقوانين. كذلك تدعم هواوي كلاود قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة من خلال حلولها السحابية الأصلية، والبيانات الضخمة، والوسائط لتعزيز أدائهم خلال مواسم الذروة من خلال عمليات محسنة ونماذج مبتكرة تدفعهم لتحقيق المزيد من النمو.

وكشفت هواوي كلاود في جيتكس النقاب عن نماذج Pangu 5.0 المتطورة للذكاء الاصطناعي، والتي تقدم إمكانات متقدمة خاصة بمهام محددة. وتتكون هذه المجموعة من نماذج مدربة مسبقاً ومصممة على هيئة بنية منفصلة مكونة من ثلاث طبقات (5+N+X)، بما في ذلك خمسة نماذج أساسية، ونماذج متعددة خاصة بالقطاعات، ونماذج خاصة بالسيناريوهات. ويمكن تكييفها بسرعة لتلائم المهام النهائية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وفي قطاع تطوير البرمجيات، توفر منصة CodeArtsمن هواوي كلاود، وهي منصة منظومة التطوير DevSecOps للسحابة الأصلية، سلسلة أدوات متكاملة العمليات، وسلسلة توريد برمجيات آمنة بالكامل، وذكاءً متقدماً لعملية البحث والتطوير. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، تسمح Pangu Doer في CodeArts للمطورين بالتركيز على الابتكار وتعزيز كفاءة البحث والتطوير بنسبة 30%. وتمتلك قاعدة بيانات GaussDB من هواوي كلاود مزايا استثنائية كالتوافر، والأداء، وقابلية التوسع، والأمان، والذكاء، مما يعزز إمكانية توفير قاعدة بيانات مؤسسية في قطاعات مثل التمويل والاتصالات والحكومة.

واستضافت هواوي كلاود في اليوم الثاني من مشاركتها في جيتكس جلوبال 2024، قمة هواوي كلاود الإمارات 2024 في فندق كونراد دبي التي نظمت تحت شعار "قفزة إلى الذكاء مع سحابة أفضل". وشهد الحدث إطلاق منتجات وحلول مشتركة مع شركاء النظام الإيكولوجي، بالإضافة إلى إعلان خطط مهمة لتعزيز تطوير المواهب. كما ستُعقد قمة هواوي كلاود للشركاء والنظام الإيكولوجي في 16 أكتوبر للتعمق في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمبيعات ومنتجات وعمليات وإجراءات التسويق لدى الشركاء والنظام الإيكولوجي.

يُقام معرض جيتكس جلوبال 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر. وتقع أجنحة هواوي في القسمين B10 و B20 من القاعة 22، حيث ترحب الشركة بالزوار للتعرّف عن كثب على رحلتها لتسريع التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://e.huawei.com/ae/events/branding/gitex.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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