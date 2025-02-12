نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بما يقرب 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي توسعت الميزانية العمومية بشكل قوي لتصل 345 مليار درهم إماراتي، بزيادة تقارب 10% على أساس سنوي.

تحسن مستمر في جودة الموجودات مع بلوغ معدل التمويلات غير العاملة 4.0 %، بانخفاض 140 نقطة أساس على أساس سنوي، متخطيًا المستويات المستهدفة.

%، بانخفاض نقطة أساس على أساس سنوي، متخطيًا المستويات المستهدفة. رفع البنك حصته في مصرف رقمي في تركيا إلى 25%

توزيعات أرباح مقترحة بنسبة 45%، خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

أبرز النتائج للسنة المالية 2024:

سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 27 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9,005 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 8,165 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 16% على أساس سنوي.

% على أساس سنوي، لتصل إلى مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 16% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الدخل 23,341 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 20,142 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16% على أساس سنوي.

مليون درهم إماراتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16% على أساس سنوي. حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 12,837 مليون درهم إماراتي.

مليون درهم إماراتي. سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 295 مليار درهم إماراتي، كما حقق نمواً قوياً في صافي التمويلات بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 212 مليار درهم إماراتي.

مليار درهم إماراتي. يبلغ إجمالي الموجودات الآن 345 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي.

وصلت ودائع المتعاملين إلى 249 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1 % من قاعدة ودائع المتعاملين، بارتفاع بلغ 130 نقطة أساس مقارنة مع 36.8 % بنهاية عام 2023.

% من قاعدة ودائع المتعاملين، بارتفاع بلغ 130 نقطة أساس مقارنة مع % بنهاية عام 2023. بلغت خسائر انخفاض القيمة 407 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 71% على أساس سنوي مقارنة مع 1,396 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 71% على أساس سنوي مقارنة مع مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023. تحسن معدل التمويلات غير العاملة بشكل كبير ليبلغ الآن 4.0 % مقارنة مع 5.4 % في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 140 نقطة أساس على أساس سنوي. وتبلغ نسبة التغطية النقدية حاليًا 97%.

% مقارنة مع % في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 140 نقطة أساس على أساس سنوي. وتبلغ نسبة التغطية النقدية حاليًا 97%. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 40 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 26.7 %، مع استمرار البنك بتعزيز كفاءاته عبر التقنيات الآلية والرقمية.

%، مع استمرار البنك بتعزيز كفاءاته عبر التقنيات الآلية والرقمية. حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها عند 159%.

بلغت معدلات العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.8 % و 24%، على التوالي. وبالحفاظ على ثباتهما بعد اقتطاع الضريبة، بلغ معدل العائد على الموجودات 2.5% (بارتفاع قدره 20 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 22% (بارتفاع قدره 200 نقطة أساس على أساس سنوي).

% و 24%، على التوالي. وبالحفاظ على ثباتهما بعد اقتطاع الضريبة، بلغ معدل العائد على الموجودات 2.5% (بارتفاع قدره 20 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 22% (بارتفاع قدره 200 نقطة أساس على أساس سنوي). بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.2 % (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس على أساس سنوي)، ووصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 18.3 % (بارتفاع بلغ 100 نقطة أساس على أساس سنوي)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك للسنة المالية 2024 ليصل إلى23,341 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 15.9% على أساس سنوي، مقارنة مع20,142 مليون درهم إمارتي في العام السابق، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الدخل غير المموَّل الذي ارتفع بنسبة 33% على أساس سنوي. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 10.1% على أساس سنوي ليصل إلى12,837 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 11,665 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10.7% على أساس سنوي، لتصل إلى9,412 مليون درهم إماراتي مقابل8,503 مليون درهم إماراتي في العام 2023. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 407 مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته 71.0% على أساس سنوي. يعزى ذلك في المقام الأول إلى الإصدارات الهامة في ظل التحسن الكبير لأوضاع السوق.

وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى3,425 مليون درهم إماراتي مقابل3,162 مليون درهم إماراتي في عام 2023، نجم ذلك عن الاستثمار المتواصل في الموارد والتكنولوجيا والضوابط القوية. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.7% بانخفاض قدره 40 نقطة أساس على أساس سنوي، فيما يواصل البنك تعزيز إمكاناته.

وارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 26.7% على أساس سنوي لتصل إلى 9,005 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 8,165 مليون درهم إماراتي مقابل7,010 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

وبلغ هامش صافي الأرباح 3.0%، بانخفاض قدره 10 نقطة أساس على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك، تستمر العائدات في الاتجاه نحو الارتفاع لتبلغ معدلات العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.8% و24% على التوالي. وبعد اقتطاع الضريبة، سجل العائد على الموجودات نسبة 2.5% (بزيادة قدرها 20 نقطة أساس على أساس سنوي)، بينما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) 22% (بزيادة قدرها 200 نقطة أساس على أساس سنوي).

اتجاهات الميزانية العمومية

ارتفع إجمالي التمويلات واستثمارات الصكوك الجديدة في عام 2024 بشكل كبير ليصل إلى 102 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 16% على أساس سنوي مقارنة مع 88 مليار درهم إماراتي للسنة المالية السابقة. وشهدت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات نموًا قويًا بنسبة 23% على أساس سنوي، ونسبة 18% على أساس سنوي، على التوالي.

استمر صافي الحركة قبل التسويات المبكرة في تحقيق نمو جيد بنسبة 17% على أساس سنوي. وظلت التسويات المبكرة لتمويلات الشركات تشكل تحدياً حيث حقق البنك نموًا بنسبة 66% على أساس سنوي في التسويات المبكرة.

وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 295 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي مقارنة مع 268 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة تبلغ حوالي 7% على أساس سنوي لتصل إلى 212 مليار درهم إماراتي، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة تزيد عن 20% على أساس سنوي، لتصل إلى 82 مليار درهم إماراتي.

استمرت الميزانية العمومية للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 345 مليار درهم إماراتي، بزيادة 10% على أساس سنوي.

وسجلت ودائع المتعاملين 249 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي 12% على أساس سنوي. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 95 مليار درهم إماراتي بزيادة تفوق 15% على أساس سنوي، لتمثل حوالي 38% من الودائع. وحافظت مساهمة الودائع الاستثمارية على استقرارها عند 62% من إجمالي الودائع كما شهدت نمواً بنحو 10% على أساس سنوي. وبلغت نسبة تغطية السيولة 159.4%.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 4.0%، بانخفاضٍ معدله 140 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2023. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي لتصل إلى9.1 مليار درهم إماراتي، مقابل 11.5 مليار درهم إماراتي في عام 2023، ما يشير بوضوح إلى تحسن جودة الائتمان في مختلف القطاعات.

وسجلت تمويلات المرحلة الأولى نمواً بنسبة 10% لتتجاوز 199 مليار درهم إماراتي، بينما تراجعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 مليار درهم إماراتي. وفي سياق مشابه، ارتفعت تغطية المرحلة الثالثة إلى 78.9%، حيث انخفض التعرض للمرحلة الثالثة بأكثر من 20% على أساس سنوي إلى أكثر بقليل من 9 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ نسبة التغطية النقدية الآن 97%، بينما تبلغ نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 138%. وبلغت تكلفة المخاطر 14 نقطة أساس مقارنة مع 57 نقطة أساس للسنة المالية 2023.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.2%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال (للسنة المالية 2024):

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 63 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي. وبلغت قيمة إجمالي التمويلات الجديدة هذا العام 27 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنحو 23% مقارنة مع 22 مليار درهم إماراتي في العام السابق. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً على مستوى جميع أعماله وبالأخص البطاقات المغطاة وتمويل السيارات والتي سجلت نمواً بنسبة 29% و25% على أساس سنوي، على التوالي. وساهم إطلاق بطاقة مغطاة جديدة ذات علامة تجارية، والحملات الترويجية القوية لتمويل السيارات الكهربائية في دعم نمو كلا القطاعين خلال العام.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 149 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي لتبلغ 3.4 مليار درهم إماراتي. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 19% على أساس سنوي، بينما سجلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قوياً بنسبة بلغت 39% على أساس سنوي، على خلفية استمرار البنك بجذب متعاملين استراتيجيين من المؤسسات.

وواصلت محفظة الخزانة تحقيق نمو ملحوظ بأكثر من 20% على أساس سنوي لتصل إلى 82 مليار درهم إماراتي. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك21.7 مليار درهم إماراتي خلال العام بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي. وسجلت المحفظة عائدات جذابة بنسبة 4.99%.

أبرز محطات الأعمال في الربع الأخير من عام 2024:

دخل بنك دبي الإسلامي في شراكة مع شركة كريبتو.كوم لاستكشاف فرص متعددة لطرح منصات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تضم الصكوك الإسلامية المشفرة ورمزنة الموجودات الحقيقية. تركز الشراكة على العديد من مجالات التعاون الرئيسية بما في ذلك تعزيز استخدام تطبيق وبطاقة كريبتو.كوم من خلال قنوات بنك دبي الإسلامي، مع حملات مكافآت لمتعاملي البنك، وتسهيل عمليات الدفع بالعملات الرقمية عبر الأنظمة التابعة للبنك. ويسمح هذا التعاون للبنك بوضع معايير جديدة ومبتكرة لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أطلق البنك مؤخراً حملة جديدة لحساب الراتب " DIB XTRA "، لمكافأة المواطنين والمقيمين في الدولة، الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة. ويعكس اسم الحملة الجديدة " XTRA " جوهرها، إذ أنها توفر العديد من المزايا الإضافية القيمة المصممة لتوفير مجموعة كاملة من الامتيازات الاستثائية للمتعاملين. ومع الإطلاق الناجح لهذه الحملة، يعزز بنك دبي الإسلامي التزامه بتقديم حلول مالية شاملة وتنافسية ومجزية لمتعامليه.

"، لمكافأة المواطنين والمقيمين في الدولة، الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة. ويعكس اسم الحملة الجديدة " " جوهرها، إذ أنها توفر العديد من المزايا الإضافية القيمة المصممة لتوفير مجموعة كاملة من الامتيازات الاستثائية للمتعاملين. ومع الإطلاق الناجح لهذه الحملة، يعزز بنك دبي الإسلامي التزامه بتقديم حلول مالية شاملة وتنافسية ومجزية لمتعامليه. أطلق بنك دبي الإسلامي خدمة تمويل السيارات لأصحاب الهمم ACCESS ، وهو عبارة عن حل تمويلي مصمم خصيصًا لأصحاب الهمم. ويمثل هذا العرض المبتكر شهادة أخرى على جهود بنك دبي الإسلامي الدؤوبة في مجال الشمول والابتكار، إذ يوفر سهولة غير مسبوقة في الوصول والاستقلالية في التنقل لجميع متعامليه. كما يتيح العرض الجديد لأصحاب الهمم سهولة التنقل في جميع أنحاء الإمارات مما يساهم بشكل أكبر في الأجندة الطموحة للبنك لتحقيق الريادة في مجال الاستدامة.

، وهو عبارة عن حل تمويلي مصمم خصيصًا لأصحاب الهمم. ويمثل هذا العرض المبتكر شهادة أخرى على جهود بنك دبي الإسلامي الدؤوبة في مجال الشمول والابتكار، إذ يوفر سهولة غير مسبوقة في الوصول والاستقلالية في التنقل لجميع متعامليه. كما يتيح العرض الجديد لأصحاب الهمم سهولة التنقل في جميع أنحاء الإمارات مما يساهم بشكل أكبر في الأجندة الطموحة للبنك لتحقيق الريادة في مجال الاستدامة. واصل بنك دبي الإسلامي في عام 2024 احتفاظه بالصدارة في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، مع إتمام أكثر من 40 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 38 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 6 مليار دولار أمريكي في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ونفذ بنك دبي الإسلامي صفقات مهمة ورفيعة المستوى لمجموعة من المتعاملين من الحكومات المؤسسات فوق الوطنية والمؤسسات شبه الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية. وأصبح البنك مع هذا الأداء القوي من بين أفضل اللاعبين في مجال الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي في عام 2024.

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور دولي بارز كلاعب رئيسي وحامل لشعلة الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنهوض بها عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد تأسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المصممة للفئات (البلاتينية والمتميزة)، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من المنافذ البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ليمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك، ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً ونموذجًا مستقلاً، عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

-انتهى-

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