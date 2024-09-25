دبي – الإمارات العربية المتحدة: أنهت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، استعداداتها الفنية للمشاركة في فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2024"وفي دورته السادسة والعشرين، الذي ينطلق بدبي في الاول من شهر أكتوبر المقبل، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".

وأوضحت "إمباور" أنها مستعدة للمشاركة في فعاليات المعرض وإطلاع المشاركين وزوار الحدث على أحدث تقنياتها، واستعراض تجربتها الرائدة عالمياً في تطوير صناعة تبريد المناطق، وتسليط الضوء على أهم مشاريعها التي حصلت على جوائز عالمية والتي تعد الأكبر من نوعها من حيث القدرة التبريدية. كما ستقدم فرق عمل المؤسسة للزوار المهتمين والمختصين ووسائل الإعلام إيضاحات وافية عن براعتها وحرفية فرق عملها في خفض البصمة الكربونية وحماية البيئة والموارد الطبيعية عبر ممارسات مستدامة في عمليات الإدارة والإنتاج والتوزيع والرقابة المرتكزة على البحوث والتطوير المستمر، إلى جانب إبراز مميزات سلسلة محطاتها العصرية والتي تتميز بتصاميمها الهندسية الرفيعة المستوى، الذي طورتها «إمباور»، باستخدام تقنيات عصرية وفق أفضل الأسس الإقتصادية للاستدامة.

وأكد سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، أن الشركة ملتزمة بتقديم تجربة استثنائية للمشاركين والزوار في معرض "ويتيكس"، من خلال تسليط الضوء على نموذج عملها المتميز الذي رسخ مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. وأشار إلى حرص "إمباور" على استثمار مشاركتها في هذا الحدث البارز، الذي تنظمه "هيئة كهرباء ومياه دبي" منذ أكثر من 25 عامًا، والذي أصبح أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة وأحد أبرز الفعاليات العالمية. كما أكد مواصلة "إمباور" دعمها ورعايتها للمعرض، الذي أثبت نفسه كمنصة عالمية رائدة في مجالات المياه، البيئة، والطاقة.

وأشار إلى أن المعرض فرصة ثمينة لتحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة، الى جانب ما يمثله من فرص جديدة للتعاون بين القطاعات التجارية والفنية، ويتيح للمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المحلية والعالمية عقد الصفقات المثمرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، و تبادل الخبرات والوقوف على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية ، وتحديد احتياجات السوق.

ولفت بن شعفار الى تزايد الطلب على أنظمة وخدمات تبريد المناطق على خلفية ازدياد الطلب على المنتج المستدام والأقل تكلفة من جانب الشركات التي تبحث عن حلول جديدة لخفض التكاليف، الى جانب رغبتها في أن يكون لها بصمة واضحة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون على المستوى المحلي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات