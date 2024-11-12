الرياض: تشارك ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، في فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي تحت شعار «مستقبل الحياة»، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالي.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» حرصها على المشاركة في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في الرياض، والذي يوفر منصة مهمة للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصممين والمبتكرين، ويتيح لجميع المهتمين بالعقار المجال للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمعرفية وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن استعراض أهم المشروعات العقارية الفريدة على مستوى العالم.

وتعرض شركة ريبورتاج العقارية خلال مشاركتها بالمعرض، أحدث مشاريعها العقارية داخل دولة الإمارات وخارجها، مع توفير خصومات وتخفيضات متنوعة على مشاريع الشركة بالإمارات والسعودية ومصر وتركيا، حيث توفر الشركة عرضا خاصا على مشروع، «مونتي نابوليوني» بالقاهرة في مصر، يشمل خصما بنسبة 15%، مع سداد 15% دفعة مقدمة، وتقسيط على دفعات1% شهريا، فضلا عن خصم بنسبة 10% على مشروع "نجد 2" بالسعودية، مع سداد 10% دفعة مقدمة، وتقسيط على دفعات1% شهريا.

كما توفر الشركة عرضا خاصا على 12 مشروعا لها بأبوظبي ودبي بنسب تتراوح بين 5 و15%، مع سداد دفعات مقدمة تتراوح بين 5% إلى 20%، بالإضافة إلي تقسيط على دفعات1% شهريا، فضلا عن توفير خصومات تصل إلى 30% عند السداد الكاش بمشروع «سيلفانا» في تركيا، وتصل إلى 40% عند السداد الكاش بمشروع "أفرا بارك" في تركيا.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 50 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية، وشرق أفريقيا (روندا، أوغندا)، وأذربيجان.

وكانت «ريبورتاج العقارية» قد حققت مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» أهمية معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في الرياض، في توفير منصة مثالية ومميزة لدعم شركات التطوير والاستثمار العقاري من خلال الترويج لمشاريعهم العقارية، مستفيدين من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

ويضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، إذ يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًّا للفرص والاستثمار.

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