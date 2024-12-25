تحقيق معدل إعادة تدوير 64% لنفايات ما بعد التصنيع، وتقليل كثافة استهلاك المياه بنسبة 13%، وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية لتغطي 30% من منشآتها .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة إفكو"، المجموعة العالمية متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إنجازات بارزة خلال عام 2024 تعكس التزامها بالاستدامة والابتكار والريادة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. من خلال مبادرات تحويلية وأهداف طموحة، تمكنت المجموعة من تحقيق معايير جديدة تُبرز دورها كرائد عالمي في الممارسات المسؤولة.

كشف التقرير السنوي الثاني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمجموعة إفكو عن تقدم ملموس في جهودها البيئية، منها إطلاق خارطة طريق العمل المناخي لعام 2030، مع أهداف معتمدة من مبادرة الأهداف القائمة على العلم. وأظهر التقرير ارتفاع معدل إعادة تدوير نفايات ما بعد التصنيع إلى 64% مقارنة بـ52% عام 2022، إضافة إلى خفض النفايات الصلبة بنسبة 14%، وتبني سياسة جديدة لاستخدام المياه. كما وسّعت المجموعة اعتمادها على الطاقة المتجددة بتركيب ألواح شمسية في 30% من منشآتها، وإنشاء خمس محطات جديدة في باكستان، إيطاليا، وإندونيسيا.

وفي سياق تعزيز المسؤولية بسلاسل التوريد، حققت المجموعة تتبعًا كاملاً بنسبة 100% لزيت النخيل وصولاً إلى المعاصر، مع إنتاج 61% منه وفق معايير الاستدامة (NDPE IRF)، بالإضافة إلى التتبع الكامل لأصول حصاد القمح و50% من زيوت الصويا، الذرة، وعباد الشمس.

شراكة "نور" و"بيئة" نحو طاقة متجددة

أبرز إنجازات العام تمثلت في مبادرة "نور" لزيوت الطعام بالتعاون مع مجموعة "بيئة"، لإعادة تدوير زيت الطهي المستعمل وتحويله إلى وقود حيوي. هذه المبادرة الاستثنائية لا تقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية، بل تعزز مشاركة المجتمع في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

علق رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو :"إن عام 2024 كان حافلاً بالنجاحات التي تعكس رؤيتنا لمستقبل مستدام. من خلال تبني الطاقة النظيفة وتقليل النفايات وإشراك المجتمع في ممارسات بيئية مسؤولة، نواصل وضع معايير جديدة للصناعة."

أبرز المشاركات والجوائز

عززت مجموعة إفكو مكانتها الريادية من خلال مشاركتها في فعاليات دولية مثل "جلفود للتصنيع" و"سعودي فود"، حيث أطلقت منتجات مبتكرة تدعم رؤيتها البيئية. كما حازت المجموعة جوائز مرموقة، منها جائزة القمة العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وجائزة GRIT، تكريماً لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نبذة عن مجموعة إفكو العالمية:

هي مجموعة عالمية خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة يعمل فيها حوالي 1500 موظف، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق.

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