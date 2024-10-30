تم تكريم شركة واحة عمان ، العلامة التجارية الرائدة في مياه الشرب المعبأة في عُمان ،والتابعة لمجموعة الزبير، بجائزة "شركة العام – تصنيع المياه المعبأة" في حفل قيادة الأعمال المرموقة لعام 2024 ،والتي نظمتها مجموعة مسقط للإعلام ، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تم تكريم القادة والمبتكرين من مختلف الصناعات في السلطنة ، وحضر الحفل الفاضل الزبير بن محمد الزبير، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير، وموسى الحسني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة واحة عمان، وعدد من المسؤولين الكبار في الشركة.

وجمعت قمة القيادة للأعمال 2024 قادة ومبتكرين من مختلف الصناعات ، مما سلط الضوء على الشركات التي قدمت مساهمات كبيرة للاقتصاد العماني ،وتكريم شركة واحة عمان بجائزة شركة العام – تصنيع المياه المعبأة يعزز مكانتها ليس فقط كرائدة في السوق، بل أيضًا نموذجا يحتذى به في الحفاظ على البيئة، وضمان الجودة، والالتزام بصحة المجتمع.

وعن هذا التكريم صرح الفاضل الزبير بن محمد الزبير قائلاً: "لقد كانت شركة واحة عمان ولا زالت رمزاً للجودة والثقة في عُمان، مما تعكس التزامنا بالتميز في الانتاج ، وتعتبرهذه الجائزة هي تكريم للجهود المستمرة لتقديم منتج ذو جودة استثنائية في مجموعة الزبير، التي تسعى باستمرار لإضافة قيمة لمنتجاتنا واكساب ثقة لدى مستهلكينا من خلال معايير موثوقة".

وأضاف موسى الحسني، الرئيس التنفيذي للعمليات ،في شركة واحة عمان قائلاً: "إن هذا التكريم هو شرف عظيم ودليل على تفاني وجهود فريقنا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وتلتزم واحة عمان بتقديم أنقى وأعلى جودة من المياه مع تحسين انتاجنا باستمرار لضمان الاستدامة والتميز في الانتاجية".

تتميز عمليات الإنتاج الحديثة لشركة واحة عمان بشهادات ISO للجودة وسلامة الغذاء وإدارة البيئة، كما أن الشركة تحمل علامة الجودة العمانية وشهادة NSF وتمثل هذه الشهادات دليلاً على التزامها بأعلى المعايير في إنتاج المياه وتنقيتها وتوزيعها، مما يتيح الوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء السلطنة بمنتج يجسد الجودة والثقة.

واحتفالاً بمرور ثلاثون عاماً من التميز في الانتاجية ، أصبحت واحة عمان علامة تجارية موثوقًة، حيث تُعرف بالتزامها الثابت بالجودة والسلامة والاستدامة. تأسست شركة واحة عمان في عام 1994، وهي رائدة في انتاج مياه الشرب المعبأة في عُمان، حيث وضعت باستمرار معايير جديدة وتقنيات حديثة. إن استمرار الشركة في التميز ساهم في حصول الشركة على شهادة التميز في التصنيع من جمعية المياه المعبأة في آسيا (ABWA)، والتي احتفظت بها لمدة 11 عامًا متتالية، بالإضافة إلى شرف الحصول على كأس جلالة السلطان لأفضل المصانع مرتين.

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