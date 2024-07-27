(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، عن فوز مشروعها السكني "تلال" بجائزة "أفضل مجتمع سكني جديد في البحرين" للعام 2024، وذلك ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine - IBMAG) المرموقة، حيث يعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزام الشركة بتقديم مشاريع سكنية استثنائية تتجاوز توقعات العملاء.

هذا ويعد "تلال" الذي تم إطلاقه مؤخرًا أحد المشاريع التطويرية الرائدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع العرين، والذي من المقرر أن يوفر واحة سكنية متطورة تتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين. ويمتد "تلال" على مساحة 93,600 متر مربع ويضم فللًا فاخرة ومنازل على طراز تاون هاوس تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات نمط الحياة الفريدة للعائلات البحرينية مع خيارات من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، في حين تتميز كل وحدة بلمسات نهائية عالية الجودة مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية ودمج اتجاهات التصميم المعاصرة.

وبهذه المناسبة، صرحت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة بالقول: "نفخر بحصول مشروع ’تلال‘ على هذه الجائزة المرموقة ونقدر في الوقت ذاته العمل الدؤوب والجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل لدينا، حيث يأتي هذا التكريم بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم مشاريع سكنية استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. كما نتطلع إلى مواصلة دفع حدود الابتكار والتميز في هذا القطاع إلى آفاق أوسع من التقدم والازدهار، بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030."

من جهته، قال السيد أحمد خلفان، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة الرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: "نحن فخورون بهذا التكريم الذي يُبرز الأفق الاستثنائية لمشروع تلال السكني الذي سيكون وجهة سكنية فريدة من نوعها وإضافة مهمة للقطاع العقاري في مملكة البحرين لما يضمه من وحدات سكنية فريدة من نوعها ومرافق عصرية للباحثين عن السكن والاستثمار في مناطق مرموقة في مملكة البحرين. نحن متحمسون لرؤية هذا المشروع يتحول إلى واقع ملموس ويضيف قيمة كبيرة إلى تجربة السكن والاستثمار في المملكة."

تجدر الإشارة إلى أن جوائز مجلة الأعمال الدولية (IBMAG) تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري والضيافة والتمويل.

مشروع "تلال" السكني هو المشروع السكني الثالث ضمن المخطط الرئيسي لمشروع العرين، والذي يعتبر وجهة راقية رائدة للمعيشة والضيافة والترفيه والتجارة، حيث سيضم مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع من الأراضي و 1.5 مليون متر مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25.000 شخص، فضلاً عن احتضانه لمكاتب تجارية ووحدات بيع بالتجزئة ومطاعم راقية وفنادق ومرافق صحية وتعليمية، ومجموعة من المجتمعات السكنية.

ويتميز المشروع كذلك بموقعه المتميز بالقرب من منتزه ومحمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وعلى مقربة من حلبة البحرين الدولية ومسرح الدانة. وشهد المشروع مؤخراً افتتاح فندق رافلز قصر العرين الأول من نوعه في المملكة الذي يضم فلل راقية ذات غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم وبرك سباحة خاصة.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة. تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا