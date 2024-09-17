الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – يفخر بنك الشارقة بالإعلان رسمياً عن رعايته لمنتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، يومي 18 و 19 سبتمبر لعام 2024، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وسيشهد المنتدى مشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة القطاعات الاقتصادية، ورواد الأعمال، والمبتكرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى طرح برامج ومنهجيات جديدة لتطوير القطاعات المختلفة وتعزيز مسيرة الاقتصاد المستقبلي لإمارة الشارقة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة السيد محمد خديري قائلاً: "يشرفنا المشاركة في هذا المنتدى الهام، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية ضمن رؤية البنك الشاملة لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة للاستثمارات المحلية والدولية. إن مشاركتنا تأتي في إطار التزامنا المستمر بدعم مسيرة النمو الاقتصادي عبر تقديم الحلول المصرفية التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز بيئة الأعمال. ونحن نؤمن بأن هذا المنتدى سيسهم في رسم معالم المستقبل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ودفع عجلة التقدم والازدهار. "

وأضاف: "تشهد إمارة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، تطوراً ملحوظاً وازدهاراً مستمراً. ونحن ملتزمون بتحقيق رؤيته الحكيمة لتحقيق إنجازات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارتنا الغالية."

من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، سعادة محمد جمعة المشرخ: "إن النهوض بالبيئة الاستثمارية لإمارة الشارقة يتطلب فتح أفق التعاون والشراكة بين المؤسسات والهيئات في القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم خيارات وتسهيلات تدعم مسار النمو للمشاريع الاستثمارية في الإمارة وتعزز مكانة الشارقة على خارطة المدن الجاذبة للإستثمار، لذلك تمثل شراكة بنك الشارقة لفعاليات الدورة الجديدة من منتدى الشارقة للاستثمار تجسيداً حياً لرؤية "استثمر في الشارقة" تجاه تحقيق التكامل في العمل وتوسيع أثر وحدة الأهداف في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضاف: "يمثل منتدى الشارقة للاستثمار منصة عالمية رائدة تؤسس لحوار مثمر وتعاون بناء من خلال الجلسات والحوارات والأفكار الخلاقة التي يتضمنها، لذلك نتطلع من خلال شراكاتنا المالية مع بنك الشارقة ونخبة من المصارف الرائدة العاملة في الدولة إلى المساهمة في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين".

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