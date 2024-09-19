الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: قدمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ثلاثة من أبرز مشاريعها، وهي "أجوان خورفكان"، "جزيرة مريم"، و"مدينة الشارقة المستدامة"، خلال مشاركتها في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي انعقد يومي 18 و19 سبتمبر 2024. أقيم المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

في معرض منتدى الشارقة للاستثمار، ركزت "شروق" على مشروع "أجوان" السكني في خورفكان. يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على خليج عمان، حيث يطل على مناظر ساحرة للجبال المحيطة، مما يجعله يجمع بين الطبيعة الخلابة والتصميم السكني الأنيق.

على مدار يومي المنتدى، شهد جناح "شروق" إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة ومواقع مميزة تناسب العطلات أو الاسترخاء في نهاية الأسبوع. ويهدف "أجوان" إلى إنشاء مجتمع مزدهر، حيث يقدم مزيجًا من خيارات الضيافة والبيع بالتجزئة والسكن والترفيه، وكلها مصممة لتلبية احتياجات العائلات وأولئك الذين يبحثون عن تجارب لا تُنسى.

وقال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير )شروق(: "يسعدنا أن نرى الاهتمام المتزايد بمشاريعنا مثل "أجوان" في منتدى الشارقة للاستثمار 2024. وباعتباره أحد مشاريعنا الرئيسية، يبرز "أجوان" بسبب تصميمه المدروس وموقعه المتميز، مما يجعله أحد أكثر مشاريعنا جاذبية على الواجهة البحرية. وإلى جانب كونه فرصة استثمارية كبيرة، فإن أكثر ما أقدره في هذا المشروع هو بيئته الهادئة، المصممة بعناية لتعزيز السلام والإيجابية والرفاهية لقاطنيه. وتُظهر مشاريع متنوعة مثل "أجوان" و "مدينة الشارقة المستدامة" و "جزيرة مريم" - كل منها مصمم لرفع معايير العيش المستدام والفاخر في الشارقة - وكيف تدعم "شروق" رؤية الشارقة الاستراتيجية. لقد أتاح المنتدى فرصة قيمة لـ "شروق" لإظهار التزامنا بتطوير مشاريع مستدامة ومؤثرة تعزز جودة الحياة مع خلق فرص استثمارية جذابة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم."

واجتذب "أجوان" على مدى الأشهر الماضية، اهتمامًا واسعًا من المستثمرين بشكل أساسي بسبب ميزاته الرئيسية، بما في ذلك الأسعار التنافسية والمعيشة عالية الجودة والموقع الاستراتيجي ومناطق الجذب لجميع الأعمار. وقد أصبحت مبانيه السكنية، "الجون" و "ساحل"، ذات الإطلالات الآسرة، شائعة جدًا لدرجة أنه لم يتبق سوى عدد قليل من الوحدات المتاحة للبيع. كما يتميز المشروع أيضًا بوجود أول حديقة مائية من نوعها في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة من مناطق الجذب الرئيسية في خورفكان مثل الشلال والمدرّج.

وتتكون المرحلة الأولى من "أجوان" من 79 وحدة، مع شقق بغرفتي نوم تتراوح مساحتها من 127 إلى 231 مترًا مربعًا، وتبدأ الأسعار من 1،899،000 درهم. وتبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، والتي تتراوح مساحتها من 168 إلى 289 مترًا مربعًا، من 2،099،000 درهم. وتتراوح مساحة الشقق الدوبلكس المكونة من ثلاث غرف نوم من 235 إلى 275 مترًا مربعًا، وتبدأ أسعارها من 3،799،000 درهم. وتمتد الشقق المكونة من أربع غرف نوم على مساحة 225 إلى 369 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 2،799،000 درهم . وتتراوح مساحة الشقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم من 272 إلى 312 مترًا مربعًا، وهي متوفرة بسعر يبدأ من 4،199،000 درهم . ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2026.

وخلال المنتدى، عرضت "شروق" أيضًا مشروعها "جزيرة مريم" - وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم 20 مبنى سكنيًا يضم أكثر من 3500 منزل. ويمتد هذا المشروع على مساحة ضخمة تبلغ 3.3 مليون قدم مربع، ويوفر إطلالات خلابة على شاطئ الممزر والخان. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف زوار معرض "شروق" على "مدينة الشارقة المستدامة"، أول مجتمع سكني مستدام رئيسي مخطط له، تم تطويره من قبل "شروق" بالشراكة مع "دايموند ديفيلوبرز". وقد أصبح هذا المشروع أحد أكثر المجتمعات السكنية المرغوبة، حيث تم بيعه بالكامل تقريبًا ولم يتبق سوى عدد قليل من الفلل. وقد تجاوزت مبيعاته مؤخرًا 2.5 مليار درهم في جميع مراحله الأربع، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأخيرة في عام 2025.

نُظم المنتدى لهذا العام من قبل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية". شهد المنتدى مشاركة أكثر من 80 خبيرًا عالميًا مرموقًا، واستعرض موضوعات مهمة مثل تأثير الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو عالمي شامل ومستدام.

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة، وتهدف "شروق" إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تقديم بيئة تنمو فيها الأعمال والأفكار وتزدهر، وتسعى "شروق" منذ تأسيسها في العام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.

نبذة عن أجوان

سيُرسي أجوان معايير جديدة للحياة الراقية والعصرية وسط البيئة الخلابة لمدينة خورفكان على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويغطي المشروع السكني الرائد والطموح من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساحةً شاسعةً تبلغ 65,269 قدم مربع، حيث يسهم في تعزيز جاذبية خورفكان من خلال ستة مبانٍ تتضمن 185 شقة، وفندقاً من تصنيف خمسة نجوم، ومسبحَين للكبار وآخر للأطفال، وإطلالات مميزة على الواجهة المائية، ومجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمطاعم ومساحات التجزئة. ويتضمن المشروع كذلك حديقةً مائيةً بمساحة 15,000 قدم مربع، تحتوي على مسبح بأمواج اصطناعية ومنزلقات وممرات مائية متعرجة، مما يضفي مزيداً من التميز على الحياة الساحلية في خورفكان.

ويستوحي أجوان اسمه من كلمة "جَون" وتعني الخليج الصغير، مما ينشئ رابطاً مجازياً مع الموقع الساحلي الفريد للمشروع والمُحاط بميناء وشاطئ وإطلالات جبلية. كما يحظى المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ خورفكان، حيث يبعد خمس دقائق بالسيارة عن المدرج الشهير والشلال، ودقائق قليلة عن مسار برج الرابي، والذي يشكل وجهةً مثاليةً للراغبين بالاستمتاع بأجواء الهدوء وسط جمال البيئة الطبيعية.

ويوفر أجوان فرصةً استثماريةً استثنائية مع أسعار تنافسية للسكن على واجهة مائية، حيث يوفر إطلالات خلابة على خليج عُمان والجبال المهيبة في المنطقة، ويدمج جمال الطبيعة مع مساحات سكنية أنيقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على الرقم 25926 800 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.ajwan.ae.

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