القاهرة، تم اختيار سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2024 وفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط. وتضم القائمة نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال.

وصرح سعيد زعتر بشأن هذا الاختيار "أود أن أشكر القائمين على مجلة فوربس الشرق الأوسط على هذا التقدير، وهو اعتراف بجهود فريق مجموعة كونتكت المالية القابضة، خاصة مع تصنيف الشركة أيضاً ضمن قائمة أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024 ومن ضمن أقوى 50 شركة مدرجة في البورصة في مصر للمرة الثالثة على التوالي".

تحت قيادة سعيد زعتر منذ عام 2020، أصبحت كونتكت المالية القابضة واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية، بفضل تطوير خداماتها التمويلية المتعددة ومنصاتها الرقمية مع أكثر من مليون مستخدم شهرياً، وتطبيق "كونتكت ناو" الذي يضم أكثر من 643 ألف مستخدم مسجل، وتطبيق وصلة الذي تم تنزيله مليوني مرة حتى مارس 2024، وفي يناير 2024 قدمت كونتكت المالية القابضة برنامج تمويل جديد يهدف إلى تمويل السيارات الكهربائية.

وفي الربع الثاني من عام 2024 تمكنت مجموعة كونتكت المالية القابضة من زيادة حجم محفظتها التمويلية لتصل إلى 20.4 مليار جنيه وارتفاع صافي الربح بنسبة 355% ليبلغ 61.5 مليون جنيه في قطاع التأمين، مع تعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار وتقديم خدمات مالية متكاملة، وهو ما جعل زعتر يبرز كأحد أقوى القادة في المنطقة.

تستمر كونتكت المالية في تحقيق نمو ملحوظ في السوق بفضل رؤية "زعتر" الاستراتيجية التي تركز على التحول الرقمي والتمويل المستدام. وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط إنجازات شركة كونتكت المالية، خاصة مع تصنيفها لعامين على التوالي من أقوى 50 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، مع تكريم كونتكت كأحد قادة الاستدامة في الشرق الأوسط.

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