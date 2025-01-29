عبدالعزيز الشايع: الأداء والمؤشرات تُظهر مدى القوة التى بات البنك يتمتع بها وقدرتنا على مواصلة الريادة المصرفية

ملتزمون بتعزيز حلول واستثمارات تعكس قدرتنا على ترسيخ مكانتنا في القطاع المصرفي الكويتي

عادل الماجد:

عام آخر من الإنجازات يواكب احتفالنا بمرور 20 عاماً على

التأسيس نجاح إستراتيجية النمو المتزن القائم على تطور الأنشطة المصرفية ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية

التوسع في الأعمال يسير قدماً في إطار الإستراتيجية الموضوعة لضمان مواصلة النجاح

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية عن عام 2024 بلغت 96.8 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 20% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت ربحية السهم 21.6 فلس، مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 10 فلساً نقداً و5 % أسهم منحة.

وتضمنت أبرز المؤشرات المالية من العام 2024 ارتفاع أصول البنك إلى 9.4 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 12% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 6.9 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 10% وبلغت الإيرادات التشغيلية 246 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 13%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%.

وتعليقاً على ذلك، أعرب رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع عن اعتزازه بالنتائج المالية التي حققها البنك حتى نهاية عام 2024، والتي سجلت نمواً ملحوظاً في معظم المؤشرات المالية، موضحاً أنها نتيجة التنوع الاستراتيجي في منتجات وخدمات البنك واستثمارات تعكس مكانتنا في القطاع المصرفي الكويتي، وهو ما أدى إلى تحسن الأداء التشغيلي وتحقيق نمواً جيداً في الربحية رغم ما شهدناه من ظروف ومستجدات طارئة على البيئة التشغيلية.

وأضاف أنه بعد إتمام البنك إستراتيجيته الخمسية الأخيرة "بوبيان 2023"، بدأ البنك فصلاً جديداً في إستراتيجية خمسية جديدة تحت عنوان "بوبيان 2028" والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة والاستمرار في تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة كونهم المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، لتُرسخ الاستراتيجية قيمها على مستوى المجموعة وضمان نمو جميع الأطراف المعنية، شاملة الموظفين والعملاء والمساهمين والمجتمع ككل.

وتقدم الشايع بالشكر للمساهمين والمستثمرين و جميع عملاء بوبيان على ثقتهم مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك ذات الاحترافية التى ساهمت في تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم المتواصل في العمل.

20 عاماً من النمو والربحية المستدامة

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد "تعتبر النتائج المالية لبنك بوبيان خلال عام 2024 هي الأكثر تميزاً في تاريخ البنك، كونها الأعلى تاريخياً، ومن الجانب الآخر أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاماً على التأسيس، ليُعزي هذا الأداء المالي القوي إلى الالتزام الراسخ بتطوير نموذج أعمال أكثر تنوع ومرونة لتعزيز ريادتنا، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات المالية وتقديم حلول مبتكرة، وهو ما يؤكد استعدادنا الكامل لمواجهة أي تحديات مستقبلية على المدى الطويل".

وأضاف "منذ التأسيس، نجح بوبيان في ترسيخ أسمه وعلامته التجارية كأحد البنوك الرائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية لتبنيه استراتيجيات النمو المتزن القائم على تطور الأنشطة المصرفية، وترسيخ رؤيته بأن يكون هو البنك الإسلامي الرائد ذو الملاءة العالية والمصداقية والموثوقية، وهو ما عكسته البيانات المالية واستدامة الأرباح، والإدارة الحصيفة في إدارة المخاطر والأعمال والأنشطة التشغيلية، لتنجح إستراتيجية "بوبيان" نحو الاتقان، في التوسع بالأرباح والحصة السوقية والتواجد الخارجي، والأداء المتميز والمنتجات والخدمات المستقطبة للعملاء، لاسيما الرقمية".

وأوضح الماجد أن بوبيان يواصل السير على نهج استراتيجي مدروس لضمان استمرارية النجاح والتميز، حيث يسعى إلى توسيع نطاق خدماته وفروعه بشكل متوازن بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتلبية احتاجات عملائه المتزايدة مع الحفاظ على جودة خدماته وتطوير الأنشطة المصرفية الأساسية، مع الحرص على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتنويع مصادر التمويل ورفع الإمكانات التمويلية للمجموعة والذى انعكس على زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين بجانب الحفاظ على ثقة عملائنا في أعلى المستويات.

رسم ملامح المستقبل الرقمي

واكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية والعالمية والدفع بعجلة الابتكار والنمو الرقمي المستدام نحو تسريع مسارات التحول وتسهيل العمليات المصرفية، ليصبح بوبيان الأكثر تميزاً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والأعلى أفضلية بين شريحة الشباب.

ويمكن القول أنه بفضل الرؤية الاستباقية والخطط المدروسة التي ركزت على الابتكار التقني والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي AI ، استطاع قيادة تطورات تقنية ورقمية جذرية في عمليات التحول الرقمي المتطور في أعماله المصرفية لتطوير البنية التحتية لخدماته الرقمية وتعزيز بنية محفظة حلوله الرقمية ويكون في مقدمة المؤسسات الداعمة لترسيخ مفهوم الاستثمار في الخدمات الرقمية بين مؤسسات القطاع المصرفي بالكويت.

تطورً ملحوظ في قطاع الشركات

شهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات في عام 2024 تطوراً ملحوظاً، حيث تم توفير مجموعة واسعة من المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي تلبي احتياجات الشركات.

وقد تمكنت المجموعة المصرفية للشركات خلال العام الماضي من تحقيق إنجازات ملموسة على أثر التنويع والتطوير المستمر للمنتجات و الخدمات بجانب الاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة أكثر مرونة وذلك لمواكبة التطور السريع في عمليات التمويل لكافة الاحتياجات المصرفية للشركات.

جوائز مرموقة على مستوى مختلف قطاعات الأعمال

وخلال العام 2024، أظهر بنك بوبيان تفوقه وريادته من خلال حصد العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية والتصنيفات المرموقة التي تُوجت جهوده على مستوى مختلف قطاعات الأعمال، لتتوالى النجاحات والجوائز والشهادات الدولية من مؤسسات عالمية مرموقة اثبتت ريادته على المستوى العالمي والمستويين المحلي والإقليمي.

وفيما يخص الريادة الرقمية، تكلل نجاحه بالحصول على 6 جوائز مرموقة من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية ، ليأتي على رأسهم جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم" لمدة عقد كامل بين مصاف كبرى المؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب الانفراد بنفس الجائزة على مستوى الشرق الأوسط والكويت في نفس المجال. بالإضافة إلى جائزة "أفضل مؤسسة في الخدمات المصرفية الرقمية للشركات في الكويت".

وعلى مستوى إدارة الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، توج بجائزتين هما "أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت" و "أفضل ابتكار في المدفوعات الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.

علاوة على جائزتي "البنك الأكثر ابتكاراً" و "أفضل مبادرة للخدمات المصرفية الرقمية" الممنوحتان من مجلة ميد العالمية ضمن جوائزها للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.

مبادرات مجتمعية مستدامة و تمكين لرواد الأعمال

على مدى العشرين عاماً الماضية، شكلت "المسؤولية المجتمعية" في بنك بوبيان سجلاً ناجحاً غير مسبوق. وقد حافظ البنك على لقبه المميز "كأفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم" للعام الثاني على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية، وهو ما يؤكد أن استراتيجية المسؤولية المجتمعة لبوبيان تسير وبقوة في المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها والانسجام مع مختلف الفئات من خلال أنشطته وممارسات أعماله اليومية، إلى جانب الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وقد ارتكزت مبادرات ومساهمات بوبيان المجتمعية هذا العام على العديد من المحاور مثل الشباب والرياضة والصحة، بجانب ما جسده برنامج بوبيان خلال شهر رمضان الفضيل ومبادراته من أروع معاني التآلف والترابط المجتمعي.

وتأتي شريحة رواد الأعمال والمبادرين من أصحاب الشركات الناشئة لتمثل ركيزة هامة لدى بوبيان باعتباره بنك الشباب الأول، حيث يمتلك بوبيان قاعدة مميزة من الحلول المصرفية والرقمية التي تعمل على مساندة وتمكين رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية وفتح آفاق وفرص نمو جديدة لتطوير ريادة أعمالهم وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في الكويت والمنطقة واعتبارهم شركاء أساسيين في كل ما يقدمه بوبيان من حلول ومنتجات مبتكرة.

شراكات استراتيجية وحملات تسويقية

واصل بوبيان تعزيز شراكاته الاسترتيجية والتي أسهمت بصورة كبيرة في تقديم تجارب استثنائية وعروض ومزايا حصرية وحلول وخدمات مميزة ذات قيمة مُضافة لأسلوب حياة عملائه وتعزيز مستوى رضاهم مثل الشراكة مع شركة أسيكو المجموعة، وشركة Enabill الرائدة في رقمنة خدمات المطاعم، واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع هولستك – الشركة الرائدة في تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والحلول المالية لأصحاب ورواد الأعمال، و شركة Snowdrop العالمية الرائدة في بيانات التحويلات والمدفوعات المالية.

وتأكيداً لكونه البنك الأقرب إلى عملائه، قام بوبيان بإطلاق العديد من الحملات التسويقية والتي من خلالها كافئ العديد من عملائه للفوز بجوائز فورية استثنائية تفوق توقعاتهم، علاوة على منحهم أفضل المزايا الحصرية من ضمنها حملته الصيفية للبطاقات الإئتمانية، وحملة البطاقات كل Tap يقربك لحلمك، و حملة شهر العسل مع بطاقة دزّه لعملائه المقبلين على الزواج وحملة PRIME لعملاء حساب الشباب.

إثراء الموارد البشرية

تمكن بوبيان من ابتكار نموذج مميز للارتقاء بقيمة تطوير المهارات القيادية وإعداد قادة لديهم كفاءات استثنائية مميزة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بين الموظفين، حيث يمتلك بوبيان خبرات وكفاءات بشرية مميزة على كافة الأصعدة كما يُسخر البنك كل الإمكانات اللازمة للتعلم والنمو والتطوير لعناصره البشرية.

كما ارتفعت نسبة مؤشر الصحة المؤسسية OHI إلى 86% على مستوى مجموعة بوبيان بالكامل، مع ارتفاع نسبة مشاركة الموظفين على مستوى البنك وشركاته التابعة لتصل إلى 89% وهي نسبة تضع بيئة مجموعة بوبيان العملية في صدارة أفضل 3 مؤسسات في المنطقة، و بين أفضل 10% من جميع المؤسسات المرموقة التي شاركت في هذا الاستبيان العالمي.

كوادر

كادر 1

استطاع بوبيان أن يُحافظ على مكانته كأفضل مؤسسة مصرفية حريصة على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والعمل على تطوير بيئة العمل من خلال حصوله على جائزة "التميز في إحلال وتوطين العمالة" للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لنجاحه وتميزه في رفع معدلات العمالة الوطنية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لعام 2024، محققاً نسبة 82% في تمكين وتوظيف العمالة الوطنية.

كادر 2

خلال العام 2024 واصل بنك Nomo (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) رحلته مع التوسع والتركيز على عملائه فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم المصرفية والاستثمارية الدولية، مع الالتزام بتقديم عروضه المميزة والحصرية لتوفير تجربة مصرفية فريدة لهم، علاوة على ذلك، توفير فرص استثمارية دولية فريدة من نوعها ومتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكنهم من تنمية وإدارة مدخراتهم واستثمار ثرواتهم دولياً بصورة سهلة وقيمة أكبر من جميع جوانب الأعمال.

كادر 3

واصل بنك بوبيان تركيزه على خدمة العملاء وبناء الثقة المستدامة مما ساهم في استمرار حصول البنك على جائزة "أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء" للعام الرابع عشر على التوالي من مؤسسة سرفس هيرو المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء. وتمكن البنك من ترسيخ هذه الريادة بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية، عندما حقق مستوى رضا عملاء بلغ بصورة عامة 96%.

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان

المبالغ بالمليون د.ك

التغير خلال عام 2023 خلال عام 2024 المؤشــر 20% 80.4 96.8 صافي الأرباح 13% 218 246 الإيرادات التشغيلية 10% 6,321 6,924 محفظة التمويل 12% 8,405 9,377 الأصول 15% 6,479 7,424 ودائع العملاء

-انتهى-

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