"كانون" استعرضت خلال الحدث مجموعة من أحدث تقنياتها المبتكرة في مجال الطباعة الإنتاجية

الشركة استضافت في جناحها أكثر من 70 عميلاً من الشرق الأوسط لبحث سبل استخدام تقنياتها المتطورة في تمكين أعمالهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – حققت "كانون"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الطباعة والتصوير الرقمي، أنجح مشاركة لها على الإطلاق في معرض "دروبا"؛ حيث شهد جناح الشركة (في القاعة 8A) في نسخة المعرض لهذا العام مستويات قياسية من مشاركة العملاء والاستثمارات واهتمام الزوار. واطلع العملاء الحاليون والمحتملون على أحدث حلول الطباعة وخدمات الدعم التكنولوجي التي تقدمها "كانون" وشركاؤها، واستكشفوا مدى تأثيرها في تطوير أعمالهم.

وحققت "كانون" نتائج لافتة فاقت التوقعات في نسخة هذا العام، حيث تلقت طلبات شراء بقيمة 7.3 مليون يورو، واستضافت ما يزيد على 70 عميلاً من الشرق الأوسط اطلعوا بشكل مباشر على أحدث عروضها ومنتجاتها المبتكرة.

مستويات استثنائية من الاستثمار واهتمام الزوار

اتخذت "كانون" من "قوة الحركة" شعاراً لمشاركتها في معرض "دروبا 2024" لإظهار قدرة الطباعة على إلهام الأفراد وحفزهم لخلق تأثير إيجابي، ودفع الشركات للمضي قدماً في تطوير أعمالها بالاستفادة من تقنيات "كانون" المتطورة، وخبراتها الواسعة في مجال الطباعة. واستعرضت "كانون" مع شركائها أحدث تقنياتها الداعمة التي تقدم حلولاً حقيقية ملهمة إلى أبعد الحدود.

وكما هو متوقع لشركة رائدة عالمياً في مجال تقنيات الطباعة الرقمية عالية الإنتاجية، حققت "كانون" مبيعات عالية لكل من طابعات التغذية المستمرة والتغذية اليدوية لمعالجة أحجام الطباعة الضخمة للأعمال التجارية والتطبيقات الإعلانية؛ ولاسيما طابعة التغذية المستمرة النافثة للحبر ProStream 2133، وطابعة التغذية اليدوية النافثة للحبر varioPRINT iX3200. ومع زيادة الإقبال على شراء الطابعات النافثة للحبر، اجتذبت طابعتا varioPRINT iX1700 و varioPRESS iV7 (للمطبوعات بحجم B2) – واللتين أعلنت عنهما "كانون" مؤخراً - اهتماماً كبيراً بالرغم من نية الشركة عدم طرحهما في الأسواق حتى العام المقبل.

وعلى هامش مشاركتها الناجحة في "دروبا 2024"، أبرمت "كانون" العديد من الصفقات المهمة مع عملاء في الشرق الأوسط، ومنهم شركة "تنوي للتجارة" السعودية، حيث تعاقدت على شراء طابعتين نافثتين للحبر من طراز varioPRINT للمطبوعات بحجم B3 مع ميزة قص الورق لاستخدامها في تطبيقات الطباعة التجارية. كما أضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية خطاً ثانياً من طابعاتColorStream 6000 لرفد عملية طباعة أوراق الامتحانات، بينما اشترى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المملكة خطين من طابعات.ProStream 3000 واشترت شركات "أي إس تي" في كل من الإمارات وقطر طابعتين من طراز Colorado M5، وأخريين من طراز Arizona 1360 GTF، وطابعتين من طراز imagePRESS v1350. وأصبحت شركة المطوع السعودية أول شركة تحصل على طابعة UVgel Packaging Factory الجديدة من سلسلةColorado بالإضافة إلى شرائها طابعة أخرى من طراز Arizona 2360 FLXflow. وتأتي هذه الصفقات جميعها لتؤكد الاهتمام الكبير بحلول كانون المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على أداء "كانون" المتميز في المعرض، قال شادي بخور، رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط: "حققت ’كانون الشرق الأوسط‘ نجاحاً باهراً في معرض ’دروبا 2024‘. ونحن سعداء جداً بحجم الإقبال الهائل من عملائنا وطلبات الشراء الكبيرة التي تلقيناها خلال المعرض. وقد توافد الزوار على جناحنا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها كانون لدعم نمو وازدهار الأفراد والشركات".

وأردف بخور قائلاً: "حققت حلولنا المتطورة وإعلانات منتجاتنا الجديدة أصداءً إيجابية واسعة في القطاع، مما عزز مكانتنا كشركة رائدة في دفع عجلة الابتكار والاستدامة بمجال المنتجات الرقمية. ونحن ممتنون للثقة الكبيرة التي وضعها العملاء والشركاء الجدد في خدماتنا وتقنياتنا لإنجاز أعمالهم، ونتطلع إلى مناقشة فرص العمل الواعدة مع العديد من عملائنا الجدد".

وشهد معرض "دروبا 2024" عودة قوية لشركة" كانون" إلى هذا الحدث بعد توقف دام ثماني سنوات بسبب جائحة كوفيد-19. وأكدت الشركة من خلال هذه المشاركة على التزامها الراسخ بدفع حدود الابتكار، وعلاقتها الوثيقة مع العملاء، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع الطباعة.

للمزيد من المعلومات حول مشاركة "كانون" في معرض "دروبا"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني DRUPA 2024: THE POWER TO MOVE - Canon Europe (canon-europe.com)

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