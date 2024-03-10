عجمان: اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها للعام 2024 والتي تقدر بـ 57 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2024، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، عضو مجلس الأمناء، وسعادة حمد تريم الشامسي عضو مجلس الأمناء، وسعادة طارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، على اداء أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، وبمستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة في إمارة عجمان، وتذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لها ويدعم استقرار ها بمختلف المناطق في امارة عجمان.

وأكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وترسخ الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمّو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الأخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة وبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني.

واعتمد سموه مشروع إحلال مساكن المواطنين و الذي يبدأ العمل به العام الجاري، وتحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع ونموذج للمساكن المقترح بنائها، ووجه سموه بتطبيق اللائحة التنفيذية للمشروع التي تتضمن أنواع وقيم المساعدات السكنية والاختصاص بنظر طلبات المساعدة السكنية.

واطلع سمو ولي عهد عجمان على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز في العام الماضي 7610 مستفيداً، بالإضافة إلى طباعة 23 ألف نسخة من مصحف الشيخ حميد النعيمي، ووصل عدد خاتمي القرآن الكريم من طلبته إلى 40 خاتما في 2023، و مشاركة 5 من طلاب المركز في فعاليات رمضان عجمان ومشاركة قارئ من مركز حميد في جمهورية ألبانيا مع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

كمااطلع سمو ولي عهد عجمان وأعضاء المجلس على التقرير السنوي للمؤسسة خلال عام2023، حيث وصل إجمالي المبلغ المصروف على المساعدات40،866،955 درهم وبلغ عدد المستفيدين منه 10.391مستفيد توزعت على ستة قطاعات رئيسة هي الاجتماعي، الديني، المجتمعي، التعليمي، الصحي والطوارئ.

وناقش المجلس مستجدات أوقاف المؤسسة ومقترح تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتقرير جهاز الرقابة المالية، كما ناقش عدد من الموضوعات العامة المتعلقة بالعمل الخيري.

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