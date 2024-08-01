بعد أيام من توقيع أكبر صفقة شراء طائرات في العالم مع إيرباص خلال العام 2024

الرياض: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن نمو في أعداد المسافرين بنسبة 47% إلى أكثر من 7 ملايين مسافر، كما حقق زيادة بنسبة 37% في السعة المقعدية للرحلات الدولية والداخلية، خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وذلك بعد أيام من توقيع أكبر صفقة شراء طائرات في العالم مع إيرباص خلال العام 2024.

وعلق بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بقوله " "إن أداءنا القياسي خلال النصف الأول من عام 2024 جاء مدفوعاً بخططنا الاستراتيجية للنمو بينما نواصل تحديث أسطولنا وزيادة السعة المقعدية وتوسيع شبكتنا". وتابع "إن خطتنا الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقناها تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، تعمل بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. وشهد النصف الأول من العام مشاركة ناجحة في موسم الحج ، حيث نقلنا أكثر من 100 ألف حاج من 20 دولة "

وأكد المهناأن زيادة السعة المقعدية إلى الوجهات الداخلية يجسد التزام طيران ناس بتعزيز دوره كناقل وطني في دعم وتمكين القطاع السياحي في المملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة التي رسمتها رؤية السعودية 2030 بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية في منظومتي السياحة والنقل، كما تأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية تلبية لتفضيلات ضيوفنا المسافرين واستجابة للطلب المتزايد على الوجهات الداخلية من جميع مراكز عمليات طيران ناس الأربعة حول المملكة. وفيما يتعلق برحلاتنا الدولية، قمنا بتعزيز تواجدنا في أسواق داخلية واقليمية ودولية بالإضافة إلى عقد شراكات مع شركات طيران لتوسيع نمو شبكة عملياتنا ."

وأضاف المهنا "لقد تسلمنا 6 طائرات جديدة منذ بداية 2024 مما عزز النمو في عملياتنا التوسعية وساهمت في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسعوديين والسعوديات، وفتحنا باب التقديم لدفعة جديدة لبرنامج طياري المستقبل الذي أسهم في توطين وظيفة مساعد الطيار في طيران ناس بنسبة 100%، ليكون البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يحقق أهداف التوطين، بالإضافة إلى برنامج مهندسي المستقبل الذي تم من خلاله قبول 22 سعودياً في دفعته الثانية مطلع العام الجاري، والذي يهدف بالمثل إلى توطين وظيفة هندسة وصيانة الطائرات". وختم المهنا بالقول "نفتخر بنجاحنا في الحفاظ على تصنيفنا باعتبارنا الطيران اﻻقتصادي الأفضل في الشرق الأوسط للعام السابع على التوالي، وكأفضل رابع طيران اقتصادي في العالم للمرة الثانية على التوالي ، وفقًا لمؤسسة سكاي تراكس."

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1800 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007. ويمثل التوسع في أسطول الطيران اﻻقتصادي الرائد بإضافة 25 طائرة جديدة طراز A320neo على مدار الـ 18 شهراً الماضية علامة فارقة كبيرة في صناعة الطيران. يزيد هذا التطور الاستراتيجي من أسطول طيران ناس إلى 61 طائرة مما يظهر المضي قدماً بثبات نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية الطموحة والموجهة نحو النمو.

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