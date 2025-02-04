صافي ربح الشركة للسنة المالية 2024 يتجاوز توقعات السوق حيث بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة رائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قدرها 41%

الشركة تعتزم الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للسنة المالية 2025، مدعومة بتوليد نقدي وميزانية عمومية قوية، مما يعزز سجلها المتميز في توفير عائدات قوية للمساهمين

الشركة حققت ارتفاعاً قياسياً في مستويات الإنتاج وصل إلى 5.2 مليون طن وأحجام مبيعات سنوية بلغت 5.3 مليون طن، لتلبية الطلب القوي على منتجاتها المتميزة

"بروج" أطلقت تسعة منتجات مبتكرة جديدة في عام 2024 لخدمة قطاعات البنية التحتية والتغليف المطور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها ليصل إلى 4.55 مليار درهم (1.24 مليار دولار) مدعوماً بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية.

وشهدت "بروج" نمواً مستمراً وارتفاعاً ملموساً في مستويات الأداء مرسخةً مكانتها الرائدة في هذا القطاع الصناعي مستندةً إلى معدلات إنتاج عالية، وشبكة تسويق دولية قوية، واستخدامها لأحدث أدوات وحلول التكنولوجيا المتقدمة ذات المستوى العالمي لابتكار وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات العملاء المتزايدة.

واستمرت "بروج" في التركيز على تحقيق نسب أرباح متميزة قياساً إلى نظيراتها من الشركات العالمية المنافسة في القطاع، وذلك من خلال تحقيقها هامشاً ربحياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% لعام 2024. كما ارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 9.10 مليار درهم (2.48 مليار دولار)، مدفوعة بارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 4% إلى 22.13 مليار درهم (6 مليارات دولار).

ومن خلال تميزها التشغيلي، سجلت الشركة إنتاجاً قياسياً بلغ 5.2 مليون طن، مدفوعاً بمعدلات استخدام استثنائية للبولي إيثيلين بلغت 110% و98% للبولي بروبيلين. كما وصلت أحجام مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 5.3 مليون طن، مدعومةً بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها "بروج" في الأسواق عالية النمو في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى علاقات الشركة القوية مع العملاء من خلال شبكتها الدولية التي تضم 14 مكتباً للمبيعات والتسويق.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "حققت ’بروج‘ نمواً كبيراً في العوائد في عام 2024 مع حفاظها على معدل ربح قوي على الرغم من التحديات التي شهدها قطاع البتروكيماويات العالمي. ويساهم هذا الإنجاز المهم في ترسيخ مكانتنا المالية والتشغيلية القوية، وتعزيز دورنا في هذا القطاع. كما سيعمل مشروع التوسعة الاستراتيجي بروج 4 على زيادة حجم إنتاج الشركة بنحو الثلث بما يعزز قدراتنا الابتكارية، ويقود إلى زيادة نمو المبيعات في الأسواق الرئيسية. كما نقوم أيضاً بتنفيذ برنامج شامل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يساهم بالفعل في تعزيز الإنتاجية وسيساعدنا على إعادة صياغة عملياتنا التشغيلية في السنوات القادمة. ومع تحقيق ’بروج‘ نتائج متميزة في مختلف مجالات ومراحل أعمالها، يسعدنا الإعلان عن عزمنا الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) للسنة المالية 2025، وهو ما يمثل عائداً حالياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3%(1). ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو المتسارع، تحافظ الشركة على التزامها بتوفير عوائد جذابة للمساهمين خلال السنوات المقبلة".

وتعد منتجات "بروج" المتميزة مُمكّناً رئيساً لتحقيق عوائد مالية ملموسة. كما حققت الشركة علاوات سعرية عالية خلال عام 2024 بلغت 727 درهماً (198 دولاراً) للطن الواحد من البولي إيثيلين بما يتماشى مع توجيهات الإدارة خلال دورة السوق، و551 درهماً (150 دولاراً) للطن الواحد من البولي بروبيلين متجاوزة التوجيهات الخاصة بالدورة السابقة.

وارتفعت مستويات الكفاءة في كافة أنحاء الشركة عبر إدارتها المتميزة للتكاليف، وبرنامجها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومكاسبها المتواصلة من برنامج تعزيز القيمة الناجح الذي اكتمل في عام 2023.

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1% على أساس ربع سنوي و15% على أساس سنوي ليصل إلى 1.22 مليار درهم (331 مليون دولار)، مع ارتفاع الإيرادات إلى 5.95 مليار درهم (1.62 مليار دولار)، بزيادة 1% على أساس ربع سنوي و8% على أساس سنوي. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي و3% على أساس ربع سنوي، وظل إجمالي الإنتاج ثابتاً على أساس سنوي عند 1.3 مليون طن.

ارتفعت الأرباح المعدلة للشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.2% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار). كما عززت "بروج" مكانتها وريادتها في هذا القطاع الصناعي من خلال

تحقيقها هامشاً ربحياً جيداً ومعدلاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% مدعوماً بتركيزها على الكفاءات التشغيلية المستمرة وتحسين التكلفة. كما بلغ التحويل النقدي لدى الشركة مستوى قوياً عند 88% مع تحقيقها تدفقاً نقدياً حراً معدلاً من الأنشطة التشغيلية بشكل جيد بلغ 2.10 مليار درهم (572 مليون دولار)، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2024

ارتفع صافي أرباح الشركة لعام 2024 بنسبة 24% ليصل إلى 4.55 مليار درهم (1.24 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات المحللين، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 9.10 مليار درهم (2.48 مليار دولار). وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 22.13 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما تحسنت التكاليف بنسبة 2.1% لتصل إلى 15.05 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

شكلت منتجات الشركة من الحلول عالية القيمة والمخصصة لقطاع البنية التحتية نسبة 40% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مما يؤكد على مكانة "بروج" القوية في هذا القطاع الرئيسي عالي القيمة. وقد حافظ سوق آسيا والمحيط الهادئ سريع النمو على مكانته باعتباره الوجهة الأولى لمنتجات "بروج" المخصصة للتصدير، حيث استحوذ هذا السوق على 63% من إجمالي أحجام مبيعات الشركة لكل من الربع الرابع والعام بأكمله.

وفي عام 2024، استجابت "بروج" للطلب العالمي المتزايد على منتجاتها المستدامة والمتينة من خلال إطلاقها تسع منتجات مبتكرة لخدمة العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التغليف المطور والبنية التحتية والرعاية الصحية وإعادة التدوير بعد الاستهلاك. وقد تم تصميم هذه الحلول الجديدة لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة مثل تغير المناخ وهدر الغذاء والحصول على المياه النظيفة، مما يعزز التزام "بروج" بتحقيق أثر بيئي ومجتمعي إيجابي في الوقت الذي تواصل فيه تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها.

القوة المالية لشركة "بروج" تمكنها من توزيع أرباح ثابتة وجذابة

وتستند "بروج" إلى أساسيات مالية قوية من خلال أدائها المتميز ونموها المتسارع وقدرتها على توليد النقد بشكل قوي وتأمين السيولة. وفي هذا السياق، جددت إدارة الشركة تأكيد عزمها على توزيع أرباح نهائية قدرها 7.94 فلس للسهم الواحد وذلك في شهر أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وقد وزعت الشركة حتى الآن أرباحاً بقيمة 10.74 مليار درهم (2.9 مليار دولار) منذ الاكتتاب العام الأولي لأسهمها في عام 2022 وبما يتماشى مع التزامها بتوفير القيمة وتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.

كما حققت الشركة تدفقاً نقدياً حراً ومعدلاً من الأنشطة التشغيلية للعام بأكمله بقيمة 8.49 مليار درهم (2.31 مليار دولار)، مما يمثل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بتحقيقها معدل تحويل نقدي مرتفع بنسبة 93% في عام 2024. ولا تزال "بروج" تحتفظ بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل صافي الدَيْن/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.1 مرة حتى 31 ديسمبر 2024، مدعومة بسداد 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من الديون على مدار العام.

ريادة في النمو عبر التوسعات الاستراتيجية

يحرز مشروع "بروج 4" الذي تقوم شركة "بروج" ببنائه نيابة عن مساهميها في أغلبية الأسهم شركتي "أدنوك" و"بورياليس"، تقدماً جيداً. وسيساهم المشروع في تغيير المشهد الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يجعل من بروج أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد. ومن المتوقع أن يساهم مشروع "بروج 4" في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28% ويمكّنها من تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 5.5 إلى 7 مليار درهم (1.5 إلى 1.9 مليار دولار). وبعد الانتهاء من أعماله الإنشائية، سيتم نقل ملكية المشروع من شركتي "أدنوك" و"بورياليس" إلى شركة "بروج".

وتحقق "بروج" أيضاً تقدماً في تنفيذ مشروع التحديث الكبير لوحدة تكسير الإيثان في وحدة الإيثيلين الثانية في مجمع الشركة الصناعي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدة بمقدار 230,000 طن إضافية. حيث يُتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التوسعة في عام 2028. ومن المقرر أن تساهم هذه التوسعة في تمكين الشركة من تحقيق مابين 808 إلى 918 مليون درهم (220 إلى 250 مليون دولار) من الإيرادات السنوية، مما يدعم قدرة "بروج" على تلبية الطلب العالمي المتزايد.

وعلى الصعيد الدولي، تقوم "بروج" باستكشاف فرص جديدة لتوسيع تواجدها عالمياً مع إحرازها تقدماً حالياً بدراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في مدينة "فوجو" بالصين.

إعادة تحديد مفهوم الكفاءة مع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا

تعمل "بروج" على تسخير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار في كافة عملياتها التشغيلية، مع التركيز على المبادرات التي تساهم في خلق قيمة للمساهمين. وفي عام 2024، حققت الشركة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار) من القيمة من خلال هذه المبادرات، متجاوزة هدفها البالغ 2 مليار درهم (550 مليون دولار) الذي أعلنت عنه العام الماضي. ومساهمة منها في تعزيز مزاياها التكنولوجية، أبرمت شركة "بروج" شراكة استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث يتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز عمليات "بروج" من خلال دمج أحدث البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والابتكار مباشرة في عملياتها. ومن خلال الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تسعى "بروج" إلى تعزيز كفاءتها واستدامتها وخلق القيمة الإجمالية بشكل كبير. ومن خلال إضافة هذه التطورات في أعمالها، تعزز "بروج" من مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع وتركز على توفير القيمة والنمو على المدى الطويل لأصحاب العلاقة.

دفع عجلة النمو من خلال الابتكارات المميزة

يساهم الابتكار في دعم نمو "بروج" ويعزز قدرة الشركة على توفير حلول متقدمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد من مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية. ويعكس طرح "بروج" لتسع منتجات جديدة عالية الأداء في عام 2024 قدرات الشركة الابتكارية وإمكانياتها الكبيرة في تلبية الاحتياجات المهمة لقطاع الطاقة المتجددة والتغليف المستدام وتطبيقات البنية التحتية المتقدمة. كما وقعت "بروج" مؤخراً على عدة اتفاقيات استراتيجية مع عملاء رئيسيين وشركاء مهمين في سلسلة القيمة مما يعكس مدى التزامها بالاستفادة من خبراتها في تعزيز إنتاج الحلول المتطورة.

تواصل "بروج" تعزيز التزامها بالاستدامة وتحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية، ففي عام 2024 حققت إنجازاً مهماً في خفض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال تحقيق خفض يمثل أكثر من 500 KtCO2eq سنوياً منذ بداية رحلتها في إزالة الكربون في عام 2018. وتشمل أهداف الشركة الطموحة لعام 2030 خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% وتحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2045.

تم إدراج شركة "بروج" في مؤشر مؤسسة S&P Global LargeMidCap ESG الخاص بتقييمات الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات لأول مرة في عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت الشركة المرتبة الـ 15 المئوية بين أكثر من 500 شركة كيماوية عالمية في تصنيف مؤسسة S&P وذلك اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.

نظرة مستقبلية

ستواصل "بروج" دفع عجلة التميز وتحقيق علاوة سعرية مقارنة بمعايير المنتج خلال دورة السوق. ووفقاً لتوجيهات الإدارة فيما يتعلق بالعلاوات السعرية مقارنة بمعيار المنتج فقد حافظت العلاوة السعرية على قيمتها عند 735 درهم (200 دولار) للطن الواحد من البولي إيثيلين و514 درهم (140 دولار) للطن الواحد من البولي بروبيلين، مع تحسن متوسط أسعار البيع في الربع الأول من عام 2025 عن متوسط الأسعار في الربع الرابع من عام 2024. وفي الوقت نفسه، ستستمر الشركة في النمو في قطاعات المنتجات ذات القيمة المضافة الدائرية والمتينة من خلال توفيرها حلولاً متميزة. أما الاستعدادات الخاصة بالصيانة المخطط لها لمصنع "بروج 3" فتحرز تقدماً وفق الموعد المحدد ، مع توقع حدوث تأثير بمقدار 320 كيلو طن في الربع الثاني 2025. وبفضل الأداء المالي القوي للشركة في عام 2024، تعتزم إدارة شركة "بروج" توزيع أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2025.

نبذة عن بروج بي ال سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى بروج أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول بروج، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

Media@borouge.com

سمر خان

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين

IR@Borouge.com

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