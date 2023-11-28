أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال") (رمز سوق أبوظبي للأوراق المالية: ICAP/الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية: "AEE01354I230")، التي تعمل بالاستثمار في الشركات الخاصة وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 (لغاية 30 سبتمبر 2023)، وحققت الشركة نموًا إيجابيًا ونشاطًا قويًا ضمن أعمالها.

وحققت الشركة أرباحًا صافية بلغت 13 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يعكس هذا النمو فعالية الإدارة القوية في اتخاذ القرارات من قبل إنفستكورب كابيتال في التعامل مع مختلف ظروف السوق. وتم احتساب العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10% على أساس آخر اثني عشر شهرًا، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 19 مليون دولار أمريكي، مع وصول إجمالي النفقات التشغيلية إلى 3 ملايين دولار أمريكي. كما بلغت نسبة الأرباح إلى المصروفات 6.3 أضعاف.

وأظهر تنويع محفظة إنفستكورب كابيتال أن 74% من الأصول تم استثمارها في أصول مولدة للرسوم/العوائد المتكررة (باستثناء النقد)، كما أدى مبلغ اقتراض الشركة البالغ 163 مليون دولار أمريكي إلى بلوغ الرافعة المالية نسبة 0.13x، مما يشير إلى محافظة الشركة على مركزها المالي.

المقاييس الرئيسية:

سبتمبر 2023 يونيو 2023 إجمالي الأصول (مليون دولار أمريكي) 1,469 1,426 إجمالي نسبة الرافعة المالية 0.13x 0.03x نسبة الاستثمار المشترك / رأس المال طويل الأمد 0.60x 0.63x العائد على حقوق المساهمين 10% 9% الأصول المولدة للنقد / إجمالي الأصول (%) 74% 74%

تعليقًا على التعيين، قال تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى شركة إنفستكورب كابيتال: ’’يسعدنا أن نعلن عن بدء مسيرتنا كشركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي مع انضمام مساهمينا العامين الجدد، من خلال الكشف عن نتائج مالية ملفتة للربع الأول من السنة المالية 2024. نحافظ على التزامنا الراسخ تجاه تحقيق مهمتنا – وإتاحة الوصول إلى الأسواق الخاصة لجميع المستثمرين من خلال أداة استثمارية مبتكرة. كما نتطلع إلى الاستمرار بتحقيق نتائج مثمرة عبر رؤيتنا الاستراتيجية.‘‘

ومن جهته، قال عباس رضوي، المدير المالي لإنفستكورب كابيتال: ’’أظهرت نتائج إنفستكورب كابيتال نموًا قويًا على أساس سنوي بنسبة 44% وعائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 10% على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية. وقد ارتكز هذا الأداء القوي على أنشطة التخصيص والتسييل عبر جميع فئات الأصول، وتوليد العائدات النقدية وفقًا للأهداف والانطلاقة الواعدة للأنشطة الاستثمارية. كما نتوقع أن تدعم الميزانية العمومية تحقيق أهدافنا للعام الحالي.

نحن على أتم الثقة بقدرتنا على تحقيق عائد توزيعات الأرباح المستهدف بنسبة 8.4%، مع تسديد الدفعة الأولى بعد وقت قصير من الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023."

وتأتي نتائج إنفستكورب كابيتال في أعقاب الطرح العام الأولي الناجح والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023. ومن خلال الاكتتاب العام، تمكنت الشركة من جمع عائدات إجمالية تبلغ حوالي 1.66 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 451 مليون دولار أمريكي) من مستثمرين محترفين محليين ودوليين.

تعتزم الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 422 مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 114.9 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، مما ينتج عائد توزيعات أرباح بنسبة 8.4% على أساس مطلق ومتناسب وبنسبة 13.5% على أساس سنوي للمستثمرين بالاكتتاب العام.

الأنشطة التشغيلية:

خدمات تمويل رأس المال

قامت إنفستكورب كابيتال خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بتخصيص 217 مليون دولار أمريكي للاستثمارات في الائتمان العالمي واستثمارات الشركات والعقارات. بلغت تعرضات خدمات تمويل رأس المال المحققة 87 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024 عبر استثمارات الشركات والعقارات.

وتضمنت الأنشطة الرئيسية لتخصيص رأس المال في الربع الأول ما يلي: الاستثمار في PT Multitrend Indo (Mothercare Indonesia)، المنصة الشاملة الرائدة في إندونيسيا للأطفال والرضع، والتي تدير أكثر من 126 متجر بيع بالتجزئة وتوزع أكثر من 21 علامة تجارية؛ وفي محفظة الصناعات الخفيفة الأمريكية، وهي محفظة استثمارية عقارية تتألف من 31 مبنى عقاريًا تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.6 مليون قدم مربع في خمسة أسواق أمريكية رئيسية.

تخصيص رأس المال

في الربع الأول من السنة المالية 2024، تم استثمار 45 مليون دولار أمريكي في الائتمان العالمي واستثمارات الشركات ورأس المال الاستراتيجي والعقارات. بلغ إجمالي عائدات الاستثمار عبر تخصيص رأس المال 27 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 عبر الائتمان العالمي والعقارات. وقد عادلت/ أو تخطت كافة النتائج المحققة خلال الربع الأول القيمة العادلة المسجلة في 30 يونيو 2023.

وشملت الأنشطة الرئيسية الاستثمار في شركة Shearer Supply، وهي شركة مستقلة رائدة في مجال توزيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) للعقارات السكنية والتجارية في جنوب الولايات المتحدة؛ وفي Nexil، مزود حلول معالجة انبعاثات البناء الناتجة عن الاستخدام المكثف للخرسانة (مادة كثيفة الكربون) وعمليات البناء غير الفعالة والمستهلكة للطاقة بشكل كبير؛ صندوق رأس المال الاستراتيجي؛ وStudent HMO II Portfolio، وهي محفظة استثمارية عقارية متنوعة في ثمانية عقارات سكنية فردية للطلاب، تقع في خمس مدن جامعية إقليمية وفي لندن في المملكة المتحدة.

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نبذة عن انفستكورب كابيتال:

انفستكورب كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة تعمل في الاستثمار بالشركات الخاصة وخدمات تمويل رأس المال.

توفر الشركة للمستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى محفظة عالمية متنوعة من الفرص الاستثمارية تختارها مجموعة انفستكورب بدقة. تستثمر انفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة، الائتمان الدولي العقارات، ورأس المال الاستراتيجي لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

انفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة انفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة تقارب 48 مليار دولار أميركي (بما في ذلك الأصول المدارة من أطراف ثالثة). تمتلك مجموعة انفستكورب القابضة أكثر من أربعة عقود من الخبرة في تحقيق عوائد ثابتة عبر استراتيجيات وخطوط أعمال ومناطق جغرافية متعددة.

يتم الآن تداول أسهم انفستكورب كابيتال بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزICAP . للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لانفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com .