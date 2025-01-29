بلغت الأرباح التشغيلية 107.4 مليون درهم.

أبوظبي: أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM)، الرائدة في قطاع الصناعات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت نمو أرباحها التشغيلية، وبداية تعافي محفظتها الاستثمارية من الهبوط الذي تعرضت له الأسواق المالية.

وقد حققت الشركة عام 2024 زيادة في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4%، لتصل إلى 1.28 مليار درهم (348.9 مليون دولار أمريكي)، مدفوعة بالتنوع في أنشطتها التجارية عبر قطاعات رئيسة؛ شملت تشغيل أربع ناقلات نفط وكيماويات جديدة في قطاع الشحن التجاري، وارتفاع الطلب على خدمات إدارة اليخوت، إضافة إلى توقيع عقود جديدة للصيانة والدعم الفني في قطاع الابتكار والدفاع والتكنولوجيا.

كما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 6.2%، لتصل إلى 153 مليون درهم مدفوعة بكفاءة العمليات والإجراءات التشغيلية، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية للشركة نحو 8.4 مليار درهم، ما يؤكد على مكانتها الراسخة في القطاع البحري.

من جانب آخر، سجلت الشركة خسائر إجمالية بقيمة 1.47 مليار درهم لعام 2024، وقد جاءت هذه الخسائر نتيجةً لانخفاض قيمة محفظة استثماراتها في أسهم عدد من الشركات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب تقلبات الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار هذه المحفظة قد أظهرت تعافيًا كبيرًا في نهاية العام 2024، عوضت خلاله جزءًا كبيرًا من خسائرها التي بلغت ذروتها في منتصف العالم. ويعكس هذا التعافي قوة اقتصاد دولة الإمارات وقطاعاته الرئيسة، والأهمية الاستراتيجية للاستثمارات التي خصصتها الصير مارين في كبرى الشركات المرموقة في الدولة.

وفي تعليقه على هذا الأداء النوعي، قال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: "خلال العام 2024، ركّزنا على تعزيز قدراتنا التشغيلية وترسيخ مكانتنا باعتبارنا قوة بحرية تتمتع بشمولية خدماتها؛ فقمنا بتوسيع أسطولنا وتعزيزه بناقلات متطورة ومتوافقة مع احتياجات المستقبل، وعززنا إمكاناتنا في قطاع بناء السفن من خلال مشروع ’ديون‘ المشترك مع شركة دامن إنترناشيونال، ليشمل بناء السفن الحربية والتجارية، كما عززنا ريادتنا في الابتكار عبر حلولنا المتطورة للقوارب البحرية غير المأهولة، ومرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأكبر من نوعها في العالم."

وأضاف نيفينز: "لقد شكّل التنويع في مجالات عملنا محور استراتيجيتنا التجارية، الأمر الذي ساعدنا على تقليل المخاطر وضمان استقرار تدفق إيراداتنا. وكان لمنهجيتنا الفضل في المكانة التي وصلنا إليها، واعتبارنا الشريك الموثوق من قبل العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى محليًا وعالميًا، ويُعتبر تعاوننا مع شركة "بوكوم للتأجير التمويلي" شهادة على ثقة المؤسسات الرائدة على المستوى العالمي برؤيتنا وقدراتنا."

وقد أعلنت الصير مارين في أكتوبر 2024 عن تعاونها مع "بوكوم للتأجير التمويلي"، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، من خلال صفقة بقيمة 293.8 مليون درهم (80 مليون دولار أمريكي) لتمويل تسليم ناقلتي نفط وكيماويات، وقبل نهاية العام تم توسيع الشراكة بصفقة مماثلة لتمويل ناقلتين إضافيتين، ما رفع إجمالي استثمارات شركة "بوكوم للتأجير التمويلي" مع الصير مارين إلى 586.8 مليون درهم (160 مليون دولار أمريكي).

من جانبه قال جونتيرس ألفارادو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية: "واجهت صناعة الشحن البحري العالمية خلال العام 2024 اضطرابات هائلة في مسارات الشحن بسبب التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الشحن، وفرض لوائح بيئية جديدة، وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقد تمكنًا في الصير مارين من التغلب على تلك التحديات؛ من خلال الاستفادة من عقود التأجير طويلة الأجل، والشراكات المدروسة في سلسلة التوريد لحماية أرباحنا التشغيلية من تقلبات السوق، إضافة إلى ذلك قمنا ببناء أسطول يلتزم بالكامل بأعلى المعايير البيئية."

تم تأجير الناقلات الأربع الجديدة بعقود لمدة خمس سنوات مع شركة "ريلاينس للصناعات" (الشرق الأوسط) في مركز دبي للسلع المتعددة، بقيمة 154.2 مليون درهم (42 مليون دولار أمريكي) لكل ناقلة، وبإجمالي 617 مليون درهم (168 مليون دولار أمريكي). وستقوم الصير مارين بتسلّم الناقلتين المتبقيتين من أصل ست ناقلات تم بناؤها من قبل شركة "كي لبناء السفن" الكورية خلال الربع الأول من العام 2025. وستعزز عوائد تأجير الناقلتين من إيرادات الشركة التجارية بشكل أكبر. وتعد الصير مارين أحد أكبر المستثمرين في القطاع البحري بدولة الإمارات، وقد تجاوزت استثماراتها الاستراتيجية في شركة أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة موانئ أبوظبي 1.45 مليار درهم (395.1 مليون دولار أمريكي).

نبذة عن الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

www.alseermarine.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تسهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات