يوفر برنامج المكافآت المزيد من فرص الفوز للمدخرين المنتظمين والجدد والمدخرين عبر المنصات الإلكترونية، إضافة إلى أعضاء "بريستيج".

برنامج 2024 يتميز بتقديم مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة، و8 ملايين درهم لثمانية فائزين، و365 هاتف آيفون، والعديد من الجوائز النقدية الإضافية.

دبي - الإمارات العربية المتحدة- كشفت الصكوك الوطنية، الشركة المتخصصة في مجال الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن برنامج المكافآت السنوي المحدث والمخصص لمدخريها، مما يوفر لهم من خلاله فرص فوز غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 35.5 مليون درهم.

ويتيح البرنامج الجديد للمشاركين فرص الفوز بجوائز حصرية، بما في ذلك من 16 سيارة متنوعة فاخرة، تم تخصيص 4 منها للمدخرين الإماراتيين، وأحدث طراز من هاتف آيفون يومياً، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الشهرية الأخرى. كما تتيح السحوبات ربع السنوية أيضاً فرصة الفوز بمبلغ مليوني درهم.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "قمنا بتحديث برنامج المكافآت للعام 2024 وذلك اعتماداً على الآراء التي نتلقاها باستمرار من عملائنا الكرام، لتقديم مجموعة جذّابة من الجوائز المتاحة لهم. ويأتي ذلك بفضل بحثنا الدائم عن طرق مبتكرة لتعزيز عادات الادخار الجيدة. إننا في الصكوك الوطنية نبذل كل جهد مستطاع لمساعدة الجميع على تأمين مستقبلهم المالي. وتأكيداً على التزامنا الراسخ إزاء تعزيز ثقافة الادخار، يعدّ برنامج المكافآت المحدّث للعام 2024 تجسيداً لهذا التوجّه، لتقديم مختلف سبل الدعم لعملائنا، ومساعدتهم في خططهم لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".

وأضاف العلي: "كما شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد المدخرين عبر المنصات الإلكترونية بنسبة 369% بين العام 2022 ومقارنته بالعام 2023 والذي بدوره يدل على زيادة الوعي حول أهمية الادخار. وتماشياً مع هذا التحوّل، يسرّنا تكريم هذه الفئة الآن، ومنحها فرص الفوز بجوائز مخصصة كل شهر".

وبالإضافة إلى العوائد السنوية التنافسية، يشتمل البرنامج على فرص إضافية للنجاح، مع تقديم جوائز مصممة خصيصاً للمدخرين المنتظمين والجدد والمدخرين عبر المنصات الإلكترونية وأعضاء خدمة "بريستيج". ويتم تكريم سلوك الادخار الإيجابي ومكافأته من خلال فئات السحب الإضافية، وزيادة فرص الفوز للمدخرين الحاليين والجدد.

وقالت خولة حسن، إحدى الفائزات الإماراتيات بجائزة المليون من الصكوك الوطنية: "كنت دائماً مهتمة بالادخار، لكنني لم أحصل أبداً على التوجيه الصحيح. وبعد أن تعرفت على الصكوك الوطنية، أصبح الأمر أسهل بكثير، وكان برنامجها حافزاً لي للمضي قُدماً بهذا المسعى. إن الفوز بالجائزة الكبرى لا يعتبر مفاجأة سارّة غير متوقعة فحسب، بل تبيّن لي إمكانية تحقيق ذلك. إنني أشعر بسعادة لا توصف بعد أن حقّقت الأمن المالي لنفسي ولعائلتي".

وتفخر الصكوك الوطنية بتعزيز الاستقرار المالي والازدهار لعملائها. وقامت منذ انطلاقتها في العام 2006 بتقديم الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم إلى 216 فائزاً، كما وزعت جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 761 مليون درهم.

لمعرفة المزيد عن برنامج المكافآت، يرجى زيارة الرابط برنامج المكافآت | شركة الصكوك الوطنية - دبي الإمارات (nationalbonds.ae)

نبذة حول شركة الصكوك الوطنية

تأسست الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عام 2006، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات. وهي شركة مرخصة وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع الشركة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة. وتقدم الشركة للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة بناء وتعزيز شبكة الأمان الادخارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الاستثمار في البرامج التي تقدم لهم عوائد تنافسية مع مخاطر أقل. ويتمثل هدف الشركة في تشجيع عادات الادخار المنضبطة للأشخاص في مختلف أنحاء الإمارات السبع للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل آمن ومستدام من الناحية المالية. وتقدم الصكوك الوطنية برنامج مكافآت قيمته 35 مليون درهم لجميع المدخرين، مع جوائز شهرية وربع سنوية تتراوح بين مليون درهم ومجموعة من السيارات الفخمة.

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