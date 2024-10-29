أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، عن النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 7.7 مليار ريال وبنمو نسبته 4.5% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت صافي أرباح بقيمة 322 مليون ريال وبنمو نسبته 33% عن نفس الفترة من العام 2023، وذلك بعد استثناء أرباح صفقة بيع البنية التحتية للأبراج.

وتعكس هذه النتائج استراتيجية الشركة التي تمثلت في تعزيز تجربة العملاء والتوسع في خدمات الجيل الخامس(5G) وتقنيات المستقبل مما أدى إلى نمو في إيرادات قطاع الأعمال ومواصلة الإقبال على خدمة ياقوت الرقمية في موازاة استمرار نمو أعمال الشركة وارتفاع العائد على استثماراتها في الأسواق الموازية وتحديداَ في قطاع التقنية المالية من خلال شركة "تمام للتمويل".

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "نحرص بشكل دائم على استدامة الأداء المالي بمواءمة بين الأداء التشغيلي للشركة والخطط الاستثمارية والحوكمة الفعالة ضمن استراتيجية واضحة بالتوازي مع الاستمرارية في التطوير والابتكار والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات الوطني عموما، بهدف دعم تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لبناء اقتصاد معرفي رقمي ينعم فيه الإنسان بالرفاهية" وأضاف "سوف نواصل تركيز جهودنا لبناء عالم مبتكر ومستدام ولتحقيق الأثر على المستويين المحلي والعالمي من خلال مواكبة أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات. حيث أصدرنا خلال الربع الثالث من العام الحالي تقريرنا للاستدامة المؤسسية والذي عكس المواءمة التامة ما بين استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة والمدمجة في صميم أعمالنا، والأثر المحقق منها بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة. كذلك تابعنا جهودنا لتمكين كافة فئات المجتمع، إذ أعلنا شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتقديم برامج التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير فرص وظيفية لهم. كما سنمنح المسجلين في منصة الوزارة عروض خاصة وحصرية تلبي متطلباتهم".

وكانت "زين السعودية" أعلنت مؤخرًا عن تقدمها ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، مرتقيةً بتصنيفها إلى (AA) مقارنةً بتصنيف (A) الذي حققته خلال العام الماضي. حيث تربعت الشركة بتميّزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة "القيادة" (Leader) من بين 179 شركة اتصالات يشملها هذا المؤشر العالمي.

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