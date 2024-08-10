تواصل المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع من خلال الاستمرار في تكثيف العمليات التشغيلية في مستشفى الرياض والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات المخططة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه وشركاتها التابعة (المعروفة باسم مجموعة فقيه للرعاية الصحية، ويشار إليها بـ "الشركة" أو "المجموعة")، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التي تمتلك إمكانيات أكاديمية متكاملة والمدرجة في مؤشر السوق السعودية للأسهم (TASI) (رمز تداول: 4017، ورمز دولي SA562GSHUOH7)، عن نتائجها المالية عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث بلغت الإيرادات 1,334.4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو بنسبة 24.1% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح خلال نفس الفترة 103.6 مليون ريال، بزيادة بنسبة 39.4% على أساس سنوي مقارنة بصافي الربح المعدل1 الذي بلغ 74.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بواقع 90 نقطة أساس ليصل إلى 7.8% مقابل هامش معدل1 بلغ 6.9% خلال النصف الأول من 2023.

يرجع النمو الذي سجلته المجموعة خلال تلك الفترة مدفوعاً بارتفاع عدد المرضى متلقي الخدمة بمقابل، وارتفاع متوسط الإيرادات الضمنية لكل مريض عبر المنشآت التابعة للمجموعة على خلفية تحسين مزيج الأعمال، ونمو المساهمة من عقود التشغيل والإدارة. وخلال النصف الأول من 2024 استقبلت المجموعة 829,377 مريض (غير شامل الزيارات المجانية والمتابعة)، وهو نمو بنسبة 12.2% على أساس سنوي، وذلك على خلفية الاستمرار في تكثيف العمليات التشغيلية في مستشفى الرياض وزيادة وتيرة التشغيل في المراكز الطبية التابعة للمجموعة.

وفي هذا الإطار، علق الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة بقوله "في خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 واصلت المجموعة منحنى الصعود في نتائجها حيث تجاوز النمو في الإيرادات 24% خلال النصف الأول من العام وعززت من صافي ربحيتها. إن استمرار أدائنا القوي خلال تلك الفترة يرجع إلى زيادة الإقبال على مستشفياتنا والمراكز التابعة لنا، حيث يتزايد عدد المرضى الذين يختارون مجموعة فقيه بسبب الجودة المتميزة في خدمات الرعاية الصحية لدينا والمستوى الفائق للخدمات الطبية الذي اقترن باسم مجموعة فقيه. كذلك عزز من نتائج المجموعة في نفس الفترة مواصلة استثماراتنا وتوسعنا من خلال افتتاح منشآت جديدة، بما في ذلك مستشفى الرياض الذي زاد من نطاق الإقبال على المجموعة في ضوء افتتاحه في مركز الكثافة السكانية الأعلى في المملكة. علاوة على ذلك، يعزز نموذج الإدارة والتشغيل الذي تتبناه المجموعة من قيمتها بشكل أكبر مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل تكلفة فعال."

"وبعد نجاح المجموعة في إتمام الطرح العام الأولي خلال الربع الثاني من 2024، فقد تمكنت المجموعة من تحسين هيكلها الرأسمالي، حيث سددت ما يقرب من مليار ريال من التزامات الدين إلى جانب زيادة رصيد النقدية إلى 789 مليون ريال، بما يتيح للمجموعة المرونة المالية وقوة الدفع باتجاه تحقيق استراتيجية المجموعة للنمو على المدى المتوسط، بما في ذلك مضاعفة طاقتها التشغيلية من حيث عدد الأسرَّة والعيادات بحلول السنة المالي 2028م. كما أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في أعمال تجهيز مستشفى المجموعة بالمدينة، إلى جانب الإطلاق الناجح لمشروع بصريات فقيه وافتتاح فروع فقيه لرعاية الصحية المنزلية في عدة مواقع في ضوء سعينا لتقديم خدمات رعاية صحية متنوعة وشاملة."

بحلول يونيو 2024، قطعت المجموعة شوطاً كبيراً نحو الانتهاء من الاستعداد لافتتاح مستشفى المدينة، بما في ذلك تعيين الكوادر المتخصصة في جميع الأقسام الرئيسية، والانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية والمعدات وأعمال التجهيز النهائي، ومن المخطط انتهاء أعمال التجهيز وتسليم المستشفى على المفتاح بنهاية 2024.

كما أعلنت المجموعة عن إطلاق مستشفى طب الأعصاب وإعادة التأهيل ورعاية الحالات الطبية ما بعد الحادة (HEAL)، وهو مستشفى حديث يضم 200 سرير في جدة، ليحل محل مستشفى الحمراء للرعاية بعد الحادة المخطط له سابقًا. وسيضم هذا المستشفى الجديد منطقة مخصصة لطب الأعصاب وإعادة تأهيل المرضى الداخليين من المصابين بحالات الإدمان والاضطرابات العقلية، وعيادات إعادة التأهيل البدني للمرضى الخارجيين، ومنطقة للاستشفاء. وعلى عكس تحويل مبنى قائم كما كان مخططًا مسبقًا في حالة مستشفى الحمراء للرعاية بعد الحادة، فإن تصميم مستشفى HEAL المصمم خصيصًا سيساعد على تحسين تقديم هذه الخدمات الصحية المتخصصة، بما يعزز أهدافنا الاستراتيجية ومكانتنا في السوق.

أما على صعيد الأصول القائمة، فقد واصلت مجموعة فقيه فوزها بالتقدير المستحق لمكانتها الرائدة في قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث فازت بالعديد من الجوائز والأوسمة خلال نفس الفترة، وأبرزها إحراز مستشفى جدة للمرة الثالثة على التوالي تصنيف "أفضل مستشفى خاص" ضمن قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم لعام 2024 للمرة الثالثة على التوالي والحصول على اعتماد اللجنة الدولية (JCI) للمرة السادسة على التوالي في يونيو 2024. بالتوازي مع ذلك حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض على اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض في مايو 2024، بالإضافة إلى شهادة إدارة سلامة الأغذية (ISO 22000:2018) في يوليو 2024.

يمكنكم الاطلاع على وتحميل التقرير الكامل لنتائج أعمال مجموعة فقيه للرعاية الصحية وتحليل الإدارة لأداء الشركة خلال النصف الأول من 2024 من الرابط: ar.fakeeh.care.

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاً من مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية. وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولنا وخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديمية الرائدة على مستوى القطاع. وفي العام 2022، إثر مرحلة من التطور والنمو الهائل في مدينة جدة، انخرطت المجموعة في تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع عبر المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعاية الصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.

في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية في إتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين، حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.

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بريد إلكتروني: investors@fakeeh.care

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