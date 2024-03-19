الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "المراعي" عن استراتيجيتها الاستثمارية للخمس سنوات المقبلة 2024 – 2028 وذلك تعزيزاً لمكانتها الرائدة كأكبر شركة متكاملة رأسيّاً للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخاً لدورها المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما تقدمه الدولة من دعم وتمكين للقطاع الخاص.

وأكَّد صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة، أنّ الخطة سترسّخ مكانة الشركة كخيارٍ مُفضّل لدى المستهلك"، وأنّ المراعي ستواصل تنفيذ استراتيجياتٍ تُعزز دخولها أسواقاً جديدة وتوسيع قطاعاتها، لافتاً إلى أنّ حجم البرنامج الاستثماري الرأسمالي للخطة في الفترة المستهدفة يتجاوز 18 مليار ريال، وسيتم تمويله من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنّ الخطة تستهدف مواصلة تحقيق النمو المُستدام في قطاعات التشغيل الرئيسية والمناطق التي توجد بها الشركة، وتعزيزه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ودول المنطقة وتطوير إمكانيات الابتكار والتجديد لتطوير قطاعات ومنتجات غذائية جديدة، وأعرب عن ثقة مجلس الإدارة في تحقيق هذه الأهداف الطموحة- بإذن الله - عن طريق الاستراتيجيات وخطط العمل المحددة لقطاعات التشغيل الرئيسية (الألبان والعصائر والدواجن والمخبوزات) وقطاعات التشغيل الواعدة ( منتجات الأغذية المجمدة واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والآيسكريم)، علاوة على القطاعات المُستهدف دراسة الاستثمار فيها.

وأشار سموه إلى أن استراتيجية "المراعي" الاستثمارية بٌنيت على عدة ركائز، تهدف إلى تحقيق نمو مُطّرد في أعمال ومنتجات الشركة، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والعمل على دعم الأمن الغذائي في الأسواق التي تعمل بها. كما تسعى إلى تحقيق التوازن والمرونة وتعزيز الكفاءة والموثوقية، والحفاظ على تكامل سلسلة القيمة مع استحداث أساليب استثمارية جديدة وأكثر تقدّماً، والمحافظة على الريادة إقليمياً فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

#بياناتشركات

-انتهى-