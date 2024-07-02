إجمالي العائدات ارتفع بقيمة 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي)، ما يوازي زيادة بنسبة 6 بالمئة، مسجلةً نمواً ملحوظاً في قيمة الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار ( EBITDA ) لتحقق زيادةً بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (0.3 مليار دولار أمريكي)

) لتحقق زيادةً بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (0.3 مليار دولار أمريكي) الخطوط الجوية القطرية استقبلت أكثر من 40 مليون مسافر، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 26 بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة استمرار الناقلة القطرية بتخطي التحديات الأخيرة التي تواجه قطاع الطيران العالمي

القاهرة، مصرــ أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 2024/2023 مظهرةً أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها الممتد على مدار 27 عاماً، حيث بلغ صافي الأرباح 6.1 مليار ريال قطري (1.7 مليار دولار أمريكي).

كما وسجّلت المجموعة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية أرباحاً صافية بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال قطري (1.7 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024/2023، بإجمالي عائدات وصلت قيمتها 81 مليار ريال قطري (22.2 مليار دولار أمريكي)، محققةً بذلك زيادة قدرها 4.7 مليار ريال قطري (1.3 مليار دولار أمريكي) ونسبتها 6 بالمئة مقارنة بالعام المنصرم.

وفي نفس السياق، حققت المجموعة هامش للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإيجار بنسبة بلغت 24 بالمئة، أي 19.1 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار أمريكي)، بقيمة أعلى من العام الماضي بمقدار 1.2 مليار ريال قطري (0.3 مليار دولار أمريكي). وقد عكست هذه الأرباح الإيجابية توجهات المجموعة الراسخة والمتعلقة بالارتقاء بتجربة العملاء والابتكار واعتماد الرقمنة والاستدامة، والتي أدت إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية على جميع الأصعدة.

وقد ساهم كل هذا في ترسيخ الأسس الثابتة لضمان مستقبل مزدهر للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة الوطنية لدولة قطر قدمت خدماتها المتميزة لأكثر من 40 مليون مسافر خلال السنة المالية 2024/2023، بزيادة بلغت نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعالم الماضي.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 19 بالمئة، مع زيادة في الطاقة الاستيعابية بنسبة 21 بالمئة وذلك نتيجة زيادة إشغال المقاعد بنسبة بلغت 83 بالمئة والتي تعد بدورها النسبة الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية.

وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يُظهر الأداء السنوي الباهر لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مدى ثباتها ومرونتها في التعامل بكل كفاءة ونجاح مع قطاع السفر العالمي الذي يتسم بالتطور والتغيير المستمرّين. كما ويشير هذا الأداء القوي إلى تعافي المجموعة بشكل مستدام من التحديات التي واجهها قطاع الطيران العالمي في السنوات الأخيرة."

ومن جانبه قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تعدّ هذه النتائج المالية المبهرة مؤشراً واضحاً وجليّاً على طموح المجموعة وتوجهها الواضح والراسخ نحو التطور والازدهار طوال السنة المالية 2024/2023."

وأكمل المهندس المير قائلاً: "وقد اعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال اعتماد استراتيجة تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات وهامش أرباح في تاريخ الخطوط الجوية القطرية. ومن هذا المنطلق، نجحنا في ترسيخ مكانتنا العالمية كشركة طيران رائدة تتصدر قائمة شركات الطيران المفضلة لدى ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم."

وأضاف المهندس المير: "إن الفضل في هذا الإنجاز العظيم يعود إلى جهود ومساعي كافة موظفي مجموعة الخطوط الجوية القطرية الذين عملوا بكل تفانٍ لتحقيق هذه النتائج المبهرة والتي بدورها ستمهد الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات غير المسبوقة في المستقبل."

وتزامناً مع احتفال القطرية للشحن الجوي في عام 2024 بالذكرى العشرين لانطلاق عملياتها، تواصل الشركة تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً من خلال تركيز استراتيجيتها على اعتماد الرقمنة والاستدامة والنمو؛ حيث سجَّلت القطرية للشحن الجوي نمواً في قيمتها السوقية بنسبة 7.1 بالمئة في العام 2024/2023، بزيادة قدرها 0.04 بالمئة عما كان عليه الأمر في السنة المالية الماضية.

ومن جانبها، واصلت القطرية لطائرات رجال الأعمال، بوصفها الشركة الوحيدة للطائرات الخاصة في العالم التي تملكها وتشغلها بالكامل شركة طيران تجارية، تقديم أداءٍ مميز قوي في سوق يتسم بالتنافسية العالية. كما حققت القطرية لطائرات رجال الأعمال نمواً لافتاً في السنة المالية 2024/2023، وقد ظهر ذلك من خلال الزيادة البارزة في عائدات المبيعات التجارية بنسبة تزيد عن 17 بالمئة، وإجمالي ساعات الطيران بأكثر من 21 بالمئة، وهو ما يشير إلى نمو قوي في قاعدة عملائها، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وفي سياق متصل، شهد نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية نمواً لافتاً في عدد الأعضاء المنتسبين اليه بنسبة تزيد عن 26 بالمئة خلال السنة المالية 2024/2023. كما حققت مشاركة أعضاء نادي الامتياز أرقاماً قياسية، حيث سجلت عملية كسب نقاط أفيوس نمواً قدره 50 بالمئة، فيما حققت عملية استخدام نقاط أفيوس زيادةً بلغت نسبتها 75 بالمئة، وذلك في نفس العام الذي شهد توقيع نادي الامتياز لشراكات مهمة في كل من الهند، المملكة العربية السعودية، الكويت، فضلاً عن إطلاقه للعديد من المنتجات في السوق المحلية في دولة قطر.

وخلال السنة المالية 2024/2023، نمت شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية إلى أكثر من 170 وجهة في مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال تدشين وجهات جديدة شملت العلا ونيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية، ليون وتولوز في فرنسا، ميدان في إندونيسيا، وطرابزون في تركيا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعادت الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها الجوية إلى 14 وجهة، والتي شملت: مدينة المنامة في البحرين، مدينة برمينغهام في المملكة المتحدة، بكين، تشنجدو وتشونغتشينغ في الصين، دافاو في الفلبين، طوكيو هانيدا وأوساكا في اليابان، مراكش في المغرب، نيس في فرنسا، بينانغ في ماليزيا، بنوم بنه في كمبوديا، رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن ينبع في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن القسم التجاري في المجموعة كان له الدور الأبرز في تعزيز مكانتنا التنافسية فضلاً عن مواصلة الابتكار لتجاوز توقعات ومتطلبات العملاء وتعزيز العائدات والحصة السوقية، ناهيك عن المحافظة على العلامة التجارية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المرادفة للتميز والفخامة. وقد تجلى ذلك من خلال نيل الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2023.

وبالإضافة إلى ما سبق وخلال عام 2024/2023، عززت المجموعة من ريادة علامتها التجارية في قنوات التواصل الاجتماعي وذلك كجزء من النهج الاستراتيجي المستمر لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لتطوير وإنشاء علاقات متينة مع العملاء في مختلف أنحاء العالم. وبناءً عليه، حققت المجموعة إنجازاً جديداً بتصدرها لقطاع الطيران في العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بامتلاك ما يزيد عن 47 مليون متابع على منصات فيسبوك، يوتيوب وتيك توك.

ومن ناحية أُخرى، خَطَت مجموعة الخطوط الجوية القطرية خطوات كبيرة وثابتة في تعزيز محفظة رعايتها العالمية خلال عام 2024/2023. وشهد عام 2024/2023 إعلان الشراكة مع الفورمولا 1® لتصبح الخطوط الجوية القطرية على إثرها شريك الطيران العالمي لسباقات الفورمولا 1®، فضلاً عن الشراكة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم لتصبح الناقلة القطرية أيضاً شريك الطيران الرسمي للنادي الإيطالي العريق. كما وجددت المجموعة شراكتها العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حتى عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة مع فريق رويال تشالنجر بنغالور للكريكيت في الدوري الهندي الممتاز (IPL). كما وكان للمجموعة دور حيوي في معرض إكسبو الدوحة 2023 بوصفها الشريك الاستراتيجي الرسمي للمعرض، حيث ساهمت المجموعة في دعم المكانة العالمية لهذا الحدث التاريخي.

عن الخطوط الجوية القطرية

تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وكانت الناقلة القطرية قد نالت لقب "أفضل شركة طيران في العالم" في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، و2024). واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم" من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" في الأعوام (2021 و2022 و2024) خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. وفي عام 2024، حصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مطار في العالم للتسوق" للسنة الثانية على التوالي.

بيانات الاتصال

مجموعة الخطوط الجوية القطرية، قسم الشؤون الإعلامية

البريد الإلكتروني: qrmedia@qatarairways.com.qa

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا