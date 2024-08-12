أعلنت شركة "طيبة للاستثمارا عن تحقيق نتائج مالية متميزة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركة زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح، مما يعكس نجاح إستراتيجيتها التوسعية والتشغيلية، وبخاصة بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة "دور للضيافة"، التي أسهمت في رفع إيراداتها الفندقية.

ووفقاً للتقرير المالي الصادر عن الشركة، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الثاني من العام 2024 377.4 مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 187.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل صافي الأرباح زيادة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 89.58 مليون ريال، بنموٍّ نسبته 225% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وهو مايعزز مكانة "طيبة للاستثمارات" كواحدةٍ من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة، ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها المستقبلية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، حققت الشركة أيضاً تقدماً ملحوظاً في نتائجها المالية مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة 709.47 مليون ريال بزيادةٍ قدرها 193% عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م، فيما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي 200 مليون ريال، وبنسبة زيادة بلغت 123.2% عن صافي الربح للفترة المماثلة من العام 2023م. وتأتي هذه النتائج بعد نجاح عملية الاندماج بين شركة "طيبة للاستثمار" و "دور للضيافة"، مما حقق ارتفاعاً في إيرادات الشركة من العمليات والأنشطة الفندقية مدعوماً بارتفاعٍ في أعداد المعتمرين والزوار والحجاج لعام 1445ه، بالإضافة إلى وجود العديد من الفعاليات الترفيهية والمؤتمرات في مدينة الرياض.

وتتماشى هذه النتائج المالية المتميزة مع الأهداف الإستراتيجية لشركة "طيبة للاستثمارات" ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تركز على التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع السياحة، فيما يؤكد الأداء المالي القوي للشركة على التزامها بالنمو وخلق القيمة على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها في السوق، لا سيما في قطاع الضيافة، من خلال الاستحواذات الإستراتيجية والنمو المستمر.

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