دبي: أشار تقرير أصدرته شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، التابعة لمجموعة متروبوليتان، إلى أن سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي واصل أداءه المذهل في عام 2024، في اتجاه يدل على المرونة والنمو القوي في مختلف القطاعات.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 25.3% لتصل إلى أكثر من 155.72 مليار درهم، بفضل الاقتصاد القوي والنمو السكاني المستدام في الإمارة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، إلا أن سوق العقارات المرنة في دبي لا تزال جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وفي تعليقها على التقرير، قالت سفيتلانا فاسيليفا، رئيسة المبيعات الثانوية في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "تجاوز سوق العقارات في دبي مرة أخرى جميع التوقعات في عام 2024. وتُظهر البيانات بوضوح أن المدينة تتمتع بسوق ديناميكي ومتطور، يتسم بطلب قوي على العقارات الجاهزة للسكن. ويعكس هذا التحول نحو مبيعات العقارات الثانوية تفضيل المشترين المتزايد للإشغال الفوري ورغبتهم في الاستفادة من ظروف السوق الحالية".

أبرز النقاط الواردة في التقرير

إجمالي حجم المعاملات: سجل السوق 58,328 معاملة إعادة بيع في عام 2024، بزيادة نسبتها 19.3% مقارنة بعام 2023.

إجمالي قيمة معاملات إعادة البيع: بلغت القيمة الإجمالية لجميع معاملات إعادة بيع العقارات السكنية 155.729 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.3% عن العام السابق.

نمو متوسط ​​الأسعار: ارتفع متوسط ​​سعر إعادة البيع للقدم المربع بنحو 8%، ليصل إلى 1,548 درهم لجميع أنواع العقارات، ما يعكس طلباً قوياً وعرضاً محدوداً.

الطلب على العقارات الجاهزة: شكلت مبيعات العقارات الثانوية 83% من إجمالي قيمة المعاملات و82% من عددها في عام 2024. ويرجع تفضيل المشترين للعقارات الجاهزة للسكن إلى ارتفاع تكاليف الإيجار وغياب الزيادات في أسعار الفائدة، مما شجع المزيد من السكان على التحول من استئجار المنازل إلى شرائها.

الشقق تحافظ على صدارتها: شكلت الشقق ما نسبته 77.69% من إجمالي معاملات إعادة البيع، في حين شكلت وحدات التاون هاوس 14.67% والفلل 7.62%.

أغلى المعاملات

أغلى فيلا: تم بيع فيلا فاخرة مكونة من 6 غرف نوم في جزيرة جميرا باي مقابل 240.5 مليون درهم إماراتي.

أغلى شقة: تم بيع شقة مكونة من 5 غرف نوم في مشروع ذا ون في نخلة جميرا مقابل 275 مليون درهم إماراتي، وشقة مكونة من 5 غرف نوم في بولغري لايتهاوس مقابل 137 مليون درهم إماراتي، وشقة مكونة من 5 غرف نوم في ذا كريسنت، سيكس سينسز النخلة مقابل 130 مليون درهم إماراتي.

أغلى تاون هاوس: تم بيع تاون هاوس في أم سقيم 2 بمبلغ 72 مليون درهم وآخر بمبلغ 35.6 مليون درهم وتاون هاوس مكون من 5 غرف نوم في تلال الغاف بمبلغ 34 مليون درهم.

وأضافت فاسيليفا: "نتوقع أن يشهد عام 2025 استمراراً للنمو والاستقرار في قطاع إعادة بيع الوحدات العقارية في دبي، وذلك بفضل ثقة المستثمرين التي لا تزال مرتفعة، وذلك بسبب الأسس الاقتصادية القوية الني تتمتع بها دبي وبنيتها التحتية عالمية المستوى. وستواصل هذه العوامل، إلى جانب توفر خيارات تمويل جذابة، في تعزيز نشاط معاملات إعادة البيع".

أبرز ما جاء في التقرير بشأن أنواع العقارات

الشقق

متوسط ​​سعر إعادة البيع: ارتفع متوسط ​​سعر إعادة البيع للقدم المربع للشقق بنسبة 5.3% ليصل إلى 1,576 درهم مقارنة بعام 2023.

معاملات إعادة البيع: تم تسجيل إجمالي 45,320 معاملة إعادة بيع، بزيادة نسبتها 22.4% مقارنة بعام 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 81.17 مليار درهم، بزيادة 24.1% على أساس سنوي.

معاملات سوق إعادة البيع: شكلت مبيعات إعادة بيع العقارات الثانوية 81% من إجمالي معاملات إعادة البيع، في حين شكلت مبيعات إعادة البيع على الخارطة 19% من المعاملات.

القيمة السوقية لإعادة البيع: استحوذت مبيعات إعادة بيع العقارات الثانوية على 76% من قيمة إجمالي معاملات إعادة البيع مسجلةً 61.77 مليار درهم، في حين شكلت مبيعات إعادة البيع على الخارطة 24%.

إيجارات الشقق: ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع لإيجار الشقق بنسبة 17.3% إلى 77 درهماً إماراتياً مقارنة بعام 2023. وبلغ إجمالي المعاملات 477,424 معاملة، بزيادة تقارب 2% عن العام الماضي، حيث شكل تجديد عقود الإيجار 61%، بينما شكلت الإيجارات الجديدة 39%.

الفلل

متوسط ​​سعر إعادة البيع: ارتفع متوسط ​​سعر إعادة البيع للقدم المربع للفلل بنحو 21% ليصل إلى 1,937 درهم مقارنة بعام 2023.

معاملات إعادة البيع: على الرغم من أن عدد معاملات إعادة بيع الفلل انخفض بشكل طفيف بنسبة 2.6% ليصل إلى 4,449 معاملة، إلا أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات ارتفعت بنسبة 22.1% لتصل إلى 48.89 مليار درهم.

تفاصيل سوق إعادة البيع: معاملات إعادة البيع الثانوية للفلل: كانت الغالبية العظمى (97%) من معاملات إعادة البيع عبارة عن مبيعات ثانوية، حيث بلغت قيمتها 48.16 مليار درهم إماراتي من القيمة الإجمالية. معاملات إعادة البيع على الخارطة: كانت نسبة صغيرة تبلغ 3% فقط من معاملات إعادة بيع الفلل عبارة عن معاملات إعادة بيع على الخارطة، حيث بلغت قيمتها 722 مليون درهم إماراتي من القيمة الإجمالية.

إيجارات الفلل: ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع لإيجارات الفلل بنسبة 23% ليصل إلى 70 درهماً إماراتياً مقارنة بعام 2023. وبلغ إجمالي المعاملات 35,085 معاملة، منها 61% معاملات تجديد إيجار.

التاون هاوس

متوسط ​​سعر إعادة البيع: ارتفع متوسط ​​سعر إعادة البيع للقدم المربع الواحد لوحدات التاون هاوس بنسبة 17.3%، ليصل إلى 1,212 درهم مقارنة بعام 2023.

معاملات إعادة البيع: ارتفع عدد معاملات إعادة البيع بنسبة 17.4%، لتبلغ 8,559 معاملة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 36.6% إلى 25.66 مليار درهم.

تفاصيل سوق إعادة البيع: معاملات إعادة البيع الثانوية: كانت 76% من معاملات إعادة بيع وحدات التاون هاوي في دبي في عام 2024 ثانوية، وبلغت حصتها 78% (19.89 مليار درهم إماراتي) من القيمة الإجمالية للمعاملات. معاملات إعادة البيع على الخارطة: كانت 24% من معاملات إعادة البيع مبيعات على الخارطة، وبلغت حصتها 22% (5.76 مليار درهم إماراتي) من القيمة الإجمالية للمعاملات.

إيجارات التاون هاوس: ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع لإيجارات التاون هاوس بنسبة 15.8% ليصل إلى 68 درهماً إماراتياً. وبلغ إجمالي المعاملات الإيجارية 21,562 معاملة، بزيادة قدرها 2.5% عن العام الماضي، بما يعادل 3.41 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 16.5%.

حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). وأسست المجموعة في عام 2022، قسم متروبوليتان هومز، وهي عبارة عن وكالة عقارية تقدم خدمات وساطة عقارية متكاملة للباعة والمشترين في سوق العقارات الثانوية بدبي. كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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