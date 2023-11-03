إنخفاض إيرادات المجموعة للربع الثالث عن العام 2023 بنسبة 7 . 7% على أساس سنوي لتصل إلى 837 مليون درهم، في حين بقاء إيرادات فترة التسعة أشهر مستقرةً نسبياً، حيث أظهرت إنخفاضاً هامشياً بنسبة 1% فقط على أساس سنوي لتبلغ 59 . 2 مليار درهم.

7% على أساس سنوي لتصل إلى 837 مليون درهم، في حين بقاء إيرادات فترة التسعة أشهر مستقرةً نسبياً، حيث أظهرت إنخفاضاً هامشياً بنسبة 1% فقط على أساس سنوي لتبلغ 59 2 مليار درهم. تحسن هامش إجمالي الربح بمقدار 270+ نقطة اساس سنوياً ليصل إلى 6 . 37% مدفوعة بالتحول الإيجابي في مزيج المنتجات.

37% مدفوعة بالتحول الإيجابي في مزيج المنتجات. إرتفاع الأرباح قبل إحتساب الفوئد، الضرائب، الإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 0 . 16% على اساس سنوي، لتبلغ 0 . 169 مليون درهم، مع توسع ملحوظ في الهامش بمقدار 410 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2 . 20%

16% على اساس سنوي، لتبلغ 0 169 مليون درهم، مع توسع ملحوظ في الهامش بمقدار 410 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2 20% شهد صافي الربح إرتفاعاً جوهرياً بنسبة 3 . 13% على أساس سنوي مقارنةً بأرباح العام الماضي قبل المبالغ غير متكررة لتبلغ 9 . 83 مليون درهم، وإرتفاع هامش صافي الربح بشكل إيجابي بمقدار 190 نقطة اساس، ليصل إلى 10% خلال الربع الثالث من العام 2023.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :(RAKCEC)، والتي تعد إحدي أكبر العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2023.كنتيجة لدورة السوق الغير مواتية، وتراجع قيمة العملة، وإرتفاع تكاليف الفائدة، فقد سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة إيرادات بلغت 0.837 مليون درهم، مما يشكل إنخفاضاً بنسبة 7.7%. وتراجع صافي الربح للفترة بنسبة 9.6% ليصل إلى 9.83 مليون درهم.

أبرز الملامح المالية للربع الثالث و التسعة أشهر

انخفضت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7% لتصل إلى 0.837 مليون درهم إماراتي، في حين انخفضت إيرادات الأشهر التسعة الأولى بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى 59.2 مليار درهم إماراتي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار تحديات الاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة عبر الأسواق الأساسية.

ارتفع هامش إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 بمقدار +270 نقطة أساس سنوياً ليصل إلى 6.37%، في حين تحسن هامش التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بمقدار 80 نقطة أساس سنوياً ليصل إلى 6.37% مدفوعًا بالتحول في مزيج المنتجات ومدعومًا بتعزيز حقوق العلامة التجارية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 0.16% على أساس سنوي لتصل إلى 0.169 مليون درهم إماراتي، كما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار +410 نقطة أساس سنوياً ليصل إلى 2.20%. وعلى أساس التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.481 مليون درهم مقارنة بـ 7.439 مليون درهم في العام الماضي. وارتفع هامش الربح إلى 6.18% مقارنة بـ 8.16% في العام الماضي.

انخفض صافي الربح المسجل إلى 9.83 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.90 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 مع هامش ربح بنسبة 0.10% مقارنة بـ 9.9% في العام الماضي. خلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ صافي الربح المسجل 1.239 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 1.261 مليون درهم إماراتي في العام الماضي مع نسبة هامش ربح 2.9% مقارنة بـ 0.10% في العام الماضي.

انخفض صافي الدين بمقدار 8.49 مليون درهم إماراتي في سبتمبر 2023 ليصل إلى 5.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 45.1 مليار درهم إماراتي في يونيو 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى دفع أرباح مرحلية بقيمة 9.109 مليون درهم إماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأقلية في الوحدات الأخرى. وانخفض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إطفاء الدين من 44.2 مرة في الربع الثاني من عام 2023 إلى 43.2 مرة في الربع الثالث من عام 2023

أبرز ملامح بيان الدخل

انخفضت إيرادات البلاط بنسبة -8 . 9% على أساس سنوي لتصل إلى 4 . 475 مليون درهم، متأثرة إلى حد كبير بأسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وبنغلاديش وأفريقيا بسبب المنافسة المتزايدة من اللاعبين الإقليميين وارتفاع الواردات من الهند .

البلاط بنسبة -8 9% على أساس سنوي لتصل إلى 4 475 مليون درهم، متأثرة إلى حد كبير بأسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وبنغلاديش وأفريقيا بسبب المنافسة المتزايدة من اللاعبين الإقليميين وارتفاع الواردات من الهند انخفضت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة -0 . 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1 . 123 مليون درهم بسبب التحديات في جميع الأسواق باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة .

بنسبة -0 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1 123 مليون درهم بسبب التحديات في جميع الأسواق باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفعت إيرادات أدوات المائدة بنسبة +5 . 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5 . 92 مليون درهم إماراتي نتيجة تقديم منتجات مختلفة .

بنسبة +5 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5 92 مليون درهم إماراتي نتيجة تقديم منتجات مختلفة انخفضت إيرادات إكسسوارات الحمامات بنسبة -5 . 2% على أساس سنوي لتصل إلى 8 . 114 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023 بسبب انخفاض المبيعات في الأسواق الأوروبية.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: “في ضوء التقلبات المستمرة في السوق والبيئة الجيوسياسية الصعبة، تمكنت شركة سيراميك رأس الخيمة من التغلب على هذه الرياح المعاكسة بمرونة. على الرغم من أن إيراداتنا شهدت انخفاضًا بنسبة 7.7% في الربع الثالث من عام 2023، إلا أن تحولنا الاستراتيجي في مزيج المنتجات كان له دور فعال في الحفاظ على هامش الربح الإجمالي لدينا، وهو دليل على قدرتنا على التكيف ونهج التفكير المستقبلي لدينا.

في مواجهة المنافسة وضغوط الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حققنا نموًا جوهرياً في الإيرادات بنسبة 4.23% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الأداء الرائع مدفوعًا بمحورنا الاستراتيجي نحو مبيعات قنوات المشاريع، مما يسلط الضوء على قدرتنا على تحديد الفرص واغتنامها في الأسواق الفعالة.

لقد أثرت المنافسة الهائلة التي فرضها اللاعبون المحليون على إيراداتنا في مناطق معينة، ولكن التزامنا بتقديم منتجات متميزة سمح لنا بحماية هوامشنا الإجمالية. وفي المملكة العربية السعودية، انخفضت الإيرادات بسبب المنافسة المحلية، ولكن تم تحقيق هوامش إجمالية أعلى من خلال المنتجات الفريدة.

في أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة، ساهمت المخاوف من الركود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الفائدة في حدوث الانكماش، مما أثر على أداء إعمال الأدوات الصحية وكلودي. ومع ذلك، فإن ترشيد تكلفة الشحن مقارنة بالعام الماضي سمح لنا بتحسين الهوامش الإجمالية نسبيًا في أوروبا. وفي الهند، وعلى الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض قيمة العملة، حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وفي بنغلاديش، أثر انخفاض قيمة العملة والمنافسة المحلية على الإيرادات، لكن التوسع المستقبلي المتوقع يلوح في الأفق، لا سيما في ضوء الاستقرار السياسي المتوقع بعد الانتخابات المقبلة.

على الجانب الإيجابي، أظهرت أعمال أدوات المائدة لدينا نموًا قويًا، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي وإجمالي هوامش الربح بمقدار 110 نقطة أساس سنوياً.

وفي ظل تقدمنا، سنبقى ملتزمين بتنفيذ تدابير تحسين التكلفة وتحسينات مزيج المنتجات للحفاظ على ربحيتنا. إن جهودنا المستمرة للقيام باستثمار طويل الأجل نحو المبادرات المستدامة مثل استخدام النفايات واستهلاك الطاقة، وتعزيز حضور علامتنا التجارية، وتعزيز قيمة العملاء، وتحسين كفاءة الإنتاج ستمكننا من التغلب على هذه التحديات بفعالية ومواصلة مسار النمو لدينا."

أبرز الجوانب الإستراتيجية

مشاريع التوسعة

تم الانتهاء بنجاح من توسيع القدرة الإنتاجية لأدوات المائدة بمقدار 10 ملايين قطعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت مرحلة الاختبار التجريبي للإنتاج التجاري. وسيتم تنفيذ الزيادات اللاحقة في الإنتاج تدريجياً، وفقاً لطلب السوق.

نقوم أيضًا بتقييم تطوير مرافق الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بهدف تحقيق كفاءات الإنتاج المدفوعة بالابتكار وتحسين الطاقة الإنتاجية الحالية.

في بنغلادش، يجري تنفيذ أعمال التطوير لتعزيز خط البلاط الحالي. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2024

مشاريع جديدة

حصلنا على كافة الموافقات المطلوبة لمصنع إكسسوارات الحمامات في نجلاديش بما في ذلك شهادة تحويل الأرض. تتضمن خطواتنا التالية استكمال تصميم مخطط المصنع والبدء في البناء في الربع الأخير من عام 2023.

نواصل العمل على إنشاء مصنع إنتاج في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: “في ضوء التقلبات المستمرة في السوق والبيئة الجيوسياسية الصعبة، تمكنت شركة سيراميك رأس الخيمة من التغلب على هذه الرياح المعاكسة بمرونة. على الرغم من أن إيراداتنا شهدت انخفاضًا بنسبة 7.7% في الربع الثالث من عام 2023، إلا أن تحولنا الاستراتيجي في مزيج المنتجات كان له دور فعال في الحفاظ على هامش الربح الإجمالي لدينا، وهو دليل على قدرتنا على التكيف ونهج التفكير المستقبلي لدينا.

في مواجهة المنافسة وضغوط الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حققنا نموًا جوهرياً في الإيرادات بنسبة 4.23% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الأداء الرائع مدفوعًا بمحورنا الاستراتيجي نحو مبيعات قنوات المشاريع، مما يسلط الضوء على قدرتنا على تحديد الفرص واغتنامها في الأسواق الفعالة.

لقد أثرت المنافسة الهائلة التي فرضها اللاعبون المحليون على إيراداتنا في مناطق معينة، ولكن التزامنا بتقديم منتجات متميزة سمح لنا بحماية هوامشنا الإجمالية. وفي المملكة العربية السعودية، انخفضت الإيرادات بسبب المنافسة المحلية، ولكن تم تحقيق هوامش إجمالية أعلى من خلال المنتجات الفريدة.

في أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة، ساهمت المخاوف من الركود، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الفائدة في حدوث الانكماش، مما أثر على أداء إعمال الأدوات الصحية وكلودي. ومع ذلك، فإن ترشيد تكلفة الشحن مقارنة بالعام الماضي سمح لنا بتحسين الهوامش الإجمالية نسبيًا في أوروبا. وفي الهند، وعلى الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض قيمة العملة، حققنا نموًا في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023. وفي بنغلاديش، أثر انخفاض قيمة العملة والمنافسة المحلية على الإيرادات، لكن التوسع المستقبلي المتوقع يلوح في الأفق، لا سيما في ضوء الاستقرار السياسي المتوقع بعد الانتخابات المقبلة.

على الجانب الإيجابي، أظهرت أعمال أدوات المائدة لدينا نموًا قويًا، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي وإجمالي هوامش الربح بمقدار 110 نقطة أساس سنوياً.

وفي ظل تقدمنا، سنبقى ملتزمين بتنفيذ تدابير تحسين التكلفة وتحسينات مزيج المنتجات للحفاظ على ربحيتنا. إن جهودنا المستمرة للقيام باستثمار طويل الأجل نحو المبادرات المستدامة مثل استخدام النفايات واستهلاك الطاقة، وتعزيز حضور علامتنا التجارية، وتعزيز قيمة العملاء، وتحسين كفاءة الإنتاج ستمكننا من التغلب على هذه التحديات بفعالية ومواصلة مسار النمو لدينا."

أبرز الجوانب الإستراتيجية

مشاريع التوسعة

تم الانتهاء بنجاح من توسيع القدرة الإنتاجية لأدوات المائدة بمقدار 10 ملايين قطعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت مرحلة الاختبار التجريبي للإنتاج التجاري. وسيتم تنفيذ الزيادات اللاحقة في الإنتاج تدريجياً، وفقاً لطلب السوق.

نقوم أيضًا بتقييم تطوير مرافق الإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بهدف تحقيق كفاءات الإنتاج المدفوعة بالابتكار وتحسين الطاقة الإنتاجية الحالية.

في بنغلادش، يجري تنفيذ أعمال التطوير لتعزيز خط البلاط الحالي. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2024

مشاريع جديدة

حصلنا على كافة الموافقات المطلوبة لمصنع إكسسوارات الحمامات في نجلاديش بما في ذلك شهادة تحويل الأرض. تتضمن خطواتنا التالية استكمال تصميم مخطط المصنع والبدء في البناء في الربع الأخير من عام 2023.

نواصل العمل على إنشاء مصنع إنتاج في المملكة العربية السعودية.

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عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

شركة سيراميك رأس الخيمة هي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، ومتخصصة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البروسلين للحوائط والأرضيات، ومستلزمات المائدة، والأدوات الصحية، ومستلزمات الحمامات. تنتج الشركة 118 مليون متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنويا، 26 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة و 2.6 مليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 24 مصنعا من الطراز الأول في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش.

تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ويقع مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ونخدم عملائنا في أكثر من 150 بلدا من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، وفي بورصة دكا في بنغلاديش وكمجموعة تحقق مبيعات سنوية بنحو 1 مليار دولار.