الشركة العالمية القابضة تتخطى تقديرات الأرباح وترفع توقعات العام بأكمله مع استقرار أسعار الأسهم ونمو ربحية السهم بنسبة 35.1٪

تواصل قطاعات الأعمال البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية والضيافة تعزيز نمو إيرادات الشركة العالمية القابضة لتصل إلى 28.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة مضاعفة بنسبة 30.8٪ في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022

تواصل الشركة العالمية القابضة إظهار نسب عائد مرتفعة، لا سيما العائد على حقوق المساهمين بنسبة 31.6٪ والعائد على رأس المال المستخدم بنسبة 22.1٪ في النصف الأول من عام 2023

تحافظ الشركة العالمية القابضة على النمو والربحية في النصف الأول من عام 2023 على الرغم من التداعيات الجيوسياسية للاقتصاد العالمي

أبو ظبي: أعلنت اليوم الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية باسم (ADX:IHC)، وتضم مجموعة عالمية متنوعة من الشركات، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، مُسجلة صافي أرباح للمجموعة بقيمة 10.4 مليار درهم، بنسبة بلغت 36.3% في صافي هامش الربح، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بتحقيق عائدات أعلى للمساهمين.

خلال عام 2023، حافظت الشركة العالمية القابضة بشكل فعال على مسار نموها، والذي ظهر جليًا في زيادة الإيرادات المذهلة بنسبة 30.8% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مسجلاً 28.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويرجع هذا الأداء إلى جودة وصمود أصول الشركة العالمية القابضة بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.

من خلال الاستفادة من قوة محفظة أصولها، لم تحقق الشركة العالمية القابضة قيمة أكبر لمساهميها فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا محوريًا في دفع أهداف التحول الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. بصفتها مساهمًا رئيسيًا في نطاق الأعمال في المنطقة، تواصل الشركة العالمية القابضة دفع عجلة التقدم والمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "واصلت المجموعة صمودها على الرغم من التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة التضخم المرتفعة، والتي كان لها جميعًا تأثيرات اقتصادية متفاوتة على أعمالنا التشغيلية. تؤكد النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من العديد من عمليات من عام 2023، ويسعدني أن أرى أن وضعنا النقدي لا يزال قويًا. ساهم التزامنا بالسعي لتحقيق كفاءات الاستحواذ في النصف الأول من عام 2023 مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي. لقد تلاقت النتائج وتوقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول تشغيلية أكبر عبر كل جانب من جوانب أعمالنا في هذه النتيجة الإيجابية."

"مستقبلا، نتوقع أن نواصل تطوير وتنمية قطاعاتنا الحالية بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي ستعزز محفظتنا.“

حققت الشركة العالمية القابضة نموًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية بما يعزز المركز المالي في النصف الأول من عام 2023

في النصف الأول من عام 2023 ، شهدت الشركة العالمية القابضة نموًا كبيرًا في قطاع الأعمال البحرية والتجريف، ويرجع ذلك إلى نجاح شركة الجرافات البحرية الوطنية في الفوز باتفاقيات كبيرة طويلة الأجل من شركات كبرى في الصناعة مثل أدنوك وأرامكو. كما كان لدمج شركة الدار العقارية منذ الربع الثاني من عام 2022 دورًا محوريًا في تعزيز التوسع في قطاع العقارات.

الإنجازات المحققة تبرهن على مرونة الشركة وفطنتها الإستراتيجية في التنقل في ظروف السوق المتغيرة مع ضمان نمو ثابت. علاوة على ذلك، نما إجمالي حقوق الملكية بنسبة 233.3% ليصل إلى 75.1 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022، مما يدل على استمرار التزام الشركة العالمية القابضة تجاه مساهميها.

"لم يكن الحفاظ على هذا النمو ممكنا الا عن طريق المجهودات المبذولة من طرف جميع موظفي المجموعة و الروح التعاونية السائدة بين ادارتنا و كل شركات المجموعة. و بفضل دعم كل شركائنا الكرام، سنواصل في تحقيق الانجازات و الوصول الى آفاق جديدة و احداث تأثيرات إيجابية على مشاريعنا.“ قال سيد بصر مضيفًا.

ملخص أداء الشركة العالمية القابضة خلال الربع الثاني من عام 2023:

استحوذت ألفا ظبي على 36.4% من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل 730 مليون درهم إماراتي

استثمرت شركة الصير البحرية ما قيمته 257 مليون درهم إماراتي في شركة أدنوك للإمداد والخدمات

استحوذت شركة ألفا ظبي للضيافة ذ.م.م على 51% من شركة ادمو لايفستايل القابضة مقابل 716.5 مليون درهم إماراتي

استحوذت الدار العقارية ش.م.ع على 75% من شركة البساتين القابضة مقابل 139 مليون درهم إماراتي

استحوذت مجموعة ستاليونز الإمارات على حصة 23.9% في شركة كيزاد لتنمية المجتمعات والخدمات ذم.م.

بالإضافة إلى عمليات الأسنحواذ المذكورة أعلاه ، قامت المجموعة والشركات التابعة لها بعدد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخرى بما في ذلك: شركة ريتش لخدمات التوظيف ، شركة بريسايت ايه اي هولدينغ ، أدنوك للغاز ، أدنوك للإمداد والخدمات، شركة سبوتلايتبوس ليمتد, فيزيو للعلاج الطبيعي والتأهيل, شركة تري ستار للاستثمار, و مسطرد آند لينين للتصميم الداخلي القابضة المحدودة من بين أمور أخرى

مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

حديثا, افتتحت المجموعة "مركز بروسيد للاستدامة" بهدف جعله واجهة لعرض مبادرات واهداف المجموعة في مجال الأستدامة. يصتضيف مركز بروسيد ورش عمل وخلايا تفكير لتحفيز التعاون في مجال الأستدامة بين جميع أطراف المجموعة. جزئ من طرف المبادرة هو عبارة عن مركز صحي ومنصة رقمية متاحة لموظفي الشركة. خلال الشهر الماضي، عقد المركز مجموعة من الفعاليات والحوارات حول "التمويل المستدام"، "كيفية تحقيق صافي انبعاتات صفرية" و "تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية و حوكمة الشركات" بهدف تعزيز وتحسين ظروف عمل الموظفين، اشعال الحوار و اطلاق مبادرات هادفة عن طريق مركز الأستدامة.

نظرة على الوضع الاقتصادي

لا تزال آفاقنا الاقتصادية العالمية متفائلة بحذر حيث يعمل انخفاض أسعار الطاقة على تقليل التضخم الرئيسي بينما تظل الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة ، ومع ذلك ، ظلت أساسيات الاقتصاد العام لدول مجلس التعاون الخليجي ثابتة طوال ذلك الربع. يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق نمو وتعافي وازدهار أقوى في النصف الثاني من هذا العام وذلك نتيجة لسجل زاخر من النجاحات الاقتصادية.

وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.8% في عام 2023 ليعكس انخفاضًا في نمو النشاط النفطي بنسبة 2.5% ، في حين أن النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8% سيخفف من الانكماش في الأنشطة النفطية. يرجع هذا النمو إلى تزايد الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع.

علق السيد / شعيب قائلًا: "على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وتزايد التوترات الجيوسياسية ، فقد حافظنا على نهج متوازن بين الاستثمارات الإقليمية والدولية. وتعزز استراتيجيتنا البيئة الاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والسياسات الصديقة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي ، مع الاستفادة أيضًا من خبرة الاستثمار الدولية والشبكة العالمية والاستعداد لاغتنام الفرص عندما يكون السوق مواتيًا".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15) ، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات ، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج وتصنيع الاغذية والمرافق والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com