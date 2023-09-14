عمّان: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أنّ مطار الملكة علياء الدولي استقبل 1,034,350 مسافرًا خلال شهر آب 2023، مسجلًا نموًا نسبته 9.8% مقارنة بإحصائيات العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، استقبل المطار أيضًا 8,008 حركات، بزيادة نسبتها15.3 % مقارنة بالأعداد المسجلة خلال عام 2022. أمّا بالنسبة لحركة الشحن الجوي لهذا الشهر، فقد تعامل المطار مع 5,988 طنًا، مما يُشكّل انخفاضًا نسبته 0.3% مقارنةً بعام 2022.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، استقبل المطار ما مجموعه 6,414,776 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 24.8% مقارنةً بإحصائيات عام 2022. وخلال هذه الفترة أيضًا، شهد المطار 53,410 حركة طائرات، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. أمّا فيما يتعلق بحركة الشحن الجوي من بداية العام حتّى نهاية شهر آب، فقد تعامل المطار مع 42,348 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9% مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "من خلال التعاون مع العديد من الشركاء، فإنّنا نجتهد لاسترجاع مستويات الحركة الجوية السابقة بينما نعمل بجد من أجل تشكيل تجربة مرحِّبة تُشعِر المسافرين كأنّهم في بيوتهم. وبوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، يشكّل مطار الملكة علياء الدولي رابطًا محوريًا ضمن منطقة المشرق العربي؛ من خلال ربطه للمنطقة بالساحة العالمية. ولذلك، فإنّنا نعمل دون كلل لتوسيع شبكاتنا لشركات الطيران والوُجهات وربط الأردن بالعالم. وتحمل جهودنا ثمارًا على مختلف الأصعدة؛ إذ تُظهِر إحصائياتنا الشهرية تقدّمًا ثابتًا، وتقترب من معايير فترة ما قبل جائحة كورونا، كما تُحقق تجارب مطارنا وخدماته أيضًا خطوات كبيرة وتكتسب تقديرًا عالميًا، وهو ما يُجسّده استلامنا مؤخرًا ثلاث جوائز مرموقة أُعلِن عنها سابقًا خلال القمة العالمية لتجربة العملاء التابعة لمجلس المطارات الدولي والمُنعقدة في كوريا الجنوبية، تكريمًا لأدائنا الاستثنائي خلال عام 2022".

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لخمسة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero