الإمارات العربية المتحدة، دبي: حازت مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ومطار دبي ورلد سنترال (DWC)، على جائزتين خلال الدورة العشرين لحفل توزيع جوائز الأعمال الدولية الذي أقيم في روما، وهما جائزة ستيفي الذهبية عن فئة أفضل فريق موارد بشرية لعام 2023، وجائزة ستيفي البرونزية عن فئة قيادة الفكر لخدمات الأعمال لعام 2023.

وفاز فريق التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة في مطارات دبي بقيادة محمد الهاملي، نائب الرئيس الأول للهيكلة التنظيمية وشراكات الأعمال، بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة أفضل فريق موارد بشرية بفضل إنجازاتهم الاستثنائية في قيادة المؤسسة من خلال إطلاق برنامج استراتيجي طويل المدى للتصدي للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ركز البرنامج على تعزيز الكفاءة من خلال تطبيق استراتيجية المرونة في العمل وتخفيض التكاليف، مما مكّن مطارات دبي من التكيف مع تقلبات الطلب على السفر. ولم يقتصر دور البرنامج على ذلك، بل ساهم أيضاً في بناء فريق عمل أكثر مرونة بنسبة 30% مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة. وساهمت زيادة المرونة في تمكين المؤسسة من تحقيق مستويات كفاءة عالية في معدل مشاركة الموظفين في عام 2022، وتعزيز جاهزية مطار دبي الدولي لاستيعاب مستويات الطلب الاستثنائية مما ساهم في استعادة تصنيفه المعهود باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

وحصل عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، على الجائزة البرونزية تكريماً لمساهماته المتميزة خلال العام، حيث نجح الشامسي في قيادة وإطلاق برامج مبتكرة في مختلف أقسام مطارات دبي، مما عزز مكانة مطار دبي الدولي الريادية على الصعيد العالمي في مجال تقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين، فضلاً عن جهوده في استقطاب صناع القرار من القطاع للحفاظ على المرونة التشغيلية خلال مرحلتي الاستجابة والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتعليقاً على الجوائز، قال مشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في مطارات دبي: "نسعى إلى مواصلة مسيرة التميز التشغيلي التي نقودها وتوفير تجربة استثنائية للمسافرين والزملاء. ولم يدخر فريقنا جهداً لتطوير وتنفيذ البرنامج المبتكر الذي ساعدنا على مواجهة التحديات بنجاح، حيث لعب دوراً رئيسياً في التصدي للأوضاع غير المتوقعة في قطاع الطيران خلال فترة الجائحة، وساهم في تحسين مستويات الكفاءة في مختلف أقسام المؤسسة. ويسرّنا أن نحظى بهذا التكريم المميز على إنجازاتنا من قِبل جوائز ستيفي".

يُعد حفل توزيع جوائز الأعمال من برامج الجوائز الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات العالمية فرصة التقدم بطلبات الترشيح، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، أو حتى من المؤسسات الربحية أو غير الربحية، وبغض النظر عن حجمهم.

وخلال العام الحالي، تلقى حفل توزيع الجوائز أكثر من 3600 طلب ترشيح من مؤسسات موزعة في 61 دولة ومنطقة، حيث يتم تقييم جوائز ستيفي من قبل لجنة مكونة من أكثر من 200 مدير تنفيذي في جميع أنحاء العالم، يتمتع كل منهم بخبرة في مجموعة متنوعة من القطاعات. وتلتزم اللجنة بعملية تقييم دقيقة تهدف إلى اختيار المنظمات والأفراد الأكثر استحقاقاً بالفوز بالجوائز. وتركز فئة أفضل فريق للموارد البشرية على وجه التحديد على التميز والابتكار والقيادة في مجال الموارد البشرية.

من جانبها، قالت ماجي ميلر، رئيسة جوائز ستيفي: "تشهد طلبات الترشيح لحفل جوائز الأعمال الدولية تحسناً متزايداً بشكل سنوي، ولكن الفائزين بجوائز ستيفي لهذا العام كانوا الأبرز على الإطلاق، حيث برهنوا على نجاح مؤسساتهم وشركاتهم في تحقيق أهدافها الاستثنائية. نتوجه بالتهنئة لجميع المشاركين على الإنجازات القيّمة التي حققوها".

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