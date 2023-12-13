دبي الامارات العربية المتحدة: شاركت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، في معرض العقارات الفاخرة 2023 (LPS) الذي أقيم مؤخراً في مدينة شنغهاي الصينية، حيث استعرضت مجموعةً من مشاريعها المتميزة على الواجهة البحرية.

وتضمنت المشاريع التي عرضتها الشركة "نخلة جبل علي"، و"كومو ريزيدنسز"، و"بالم بيتش تاورز"، و"فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي"، و"نايا ريزيدنسز"، و"الغابة الخضراء". وحظي زوار جناح "نخيل" بتجربة غامرة نقلتهم إلى عالم الحياة الاستثنائية على الواجهة البحرية في مشاريع الشركة، والتي توفر أنماط حياة حصرية لا مثيل لها.

وشهدت دبي زيادة في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إليها للعيش والاستثمار في قطاع العقارات. وتعتبر فعاليات القطاع الرائدة مثل معرض العقارات الفاخرة (LPS) منتديات مثلى لاستعراض أهمّ جواهر قطاع العقارات الفاخرة واسع النطاق في دبي أمام الجماهير الدولية والمستثمرين المحتملين".

وتفخر شركة "نخيل" بكونها المبتكر الرائد للمشاريع السكنية الشهيرة على الواجهة البحرية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" و"جزر دبي". وارتبط اسم "نخيل" لسنوات طويلة برحلة النمو في دبي، ودعمها لخطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعل الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش، والتي من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وذلك عبر خطة شاملة للتنمية الحضرية المستدامة في المدينة تركز على تعزيز سعادة الناس وجودة الحياة، وترسيخ اسم دبي كوجهةٍ عالمية للمواطنين والمقيمين والزوار على مدى السنوات العشرين المقبلة.

ويلقي معرض العقارات الفاخرة "LPS" الرائد الضوء على أهمّ العقارات الفاخرة في آسيا والمحيط الهادئ. وقد جمع في نسخته الثانية والعشرين في شنغهاي أكثر من 140 شركة عقارية فاخرة تستعرض عقاراتها الفريدة أمام جمهورٍ مميز من مشتري المنازل الفاخرة الصينيين. وجسّد الحدث فعاليةً خاصة محصورة بالأشخاص المدعوين فقط، حيث رحب بالراغبين بشراء عقاراتٍ فاخرة والمستثمرين وكبار الشخصيات. كما زار المعرض هذا العام أكثر من 6،200 زائر.

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