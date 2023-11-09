دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: ALANSARI)، وإحدى أبرز مجموعات الخدمات المالية المتكاملة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم لشركة الأنصاري للصرافة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 ("9 أشهر 2023") والربع الثالث ("الربع الثالث") من عام 2023، المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023. حيث ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب بنسبة 10٪ على جميع منتجات وخدمات المجموعة والتي قابلها انخفاض في أعمال التحويلات المالية.

أبرز مؤشرات الأداء المالي (9 أشهر 2023)

• شهد الدخل التشغيلي غير التحويلي في جميع القطاعات، باستثناء التحويلات المالية، زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، فقد شهدنا انخفاضاً بنسبة 5% في الدخل التشغيلي من التحويلات المالية، نتيجةً للتحديات المتعلقة بأسعار الصرف الموازية في البلدان المستقبلة الرئيسية، مثل الهند، ومصر ، وباكستان. كما شهد الدخل التشغيلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.5 %ليصل إلى 863 مليون درهم إماراتي. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو قوي بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي في إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر مختلف حلول وخدمات المجموعة.

وشهدت المنتجات في جميع أنحاء الأعمال طفرة في الطلب، وخاصة قطاع أعمال الشركات، حيث سجلت الشركة نمواً في قيمة المعاملات بنسبة 22.5% على أساس سنوي يصل إلى 79.2 مليار درهم إماراتي، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع عروضها المؤسسية وتعزيز خدماتها التي تلبي احتياجات الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يعزى النمو إلى الارتفاع الكبير في أعمال البطاقات مسبقة الدفع والمتعددة العملات ونظام حماية الأجور.

استمر الطلب على قنواتنا الرقمية في النمو بشكل مطرد، مدعوماً بزيادة ملحوظة بنسبة 72٪ على أساس سنوي في حجم المعاملات ونمو بنسبة 27٪ على أساس سنوي في عدد المعاملات. هذا يقف كشهادة على نجاح تجربة المستخدم.

واستقر هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA MARGIN) عند حوالي 51٪ على الرغم من الزيادة في التكاليف التشغيلية وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع التي نعتمدها، وزيادة المتطلبات من القوى العاملة، والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي في المنطقة، والتي فرضت ضغوطا على الربحية.

وبلغ الربح الصافي 388 مليون درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المستقبلة الرئيسية، وزيادة في النفقات العامة، والنفقات التي لم تقابلها الزيادة المخطط لها في الرسوم، والتي لا تزال في انتظار الموافقات التنظيمية.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 32 مليون درهم، حيث تواصل المجموعة الاستثمار في توسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو.

حافظت المجموعة على تدفقات نقدية حر ة عند مستوى جيد بلغ 407 مليون درهم مدعومة بقدرة تحويل الدخل التشغيلي إلى تدفقات نقدية بلغت 93%.

تعليق الأداء المالي للربع الثالث من 2023

انخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي، لتبلغ 285 مليون درهم، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والذي قابله جزئياً نمو قوي في الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور وغيرها من الخدمات.

شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 19.5%، لتصل إلى 140 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسّع شبكة المجموعة، والتكاليف المتزايدة التي تشكّل اتجاهاً سائداً على مستوى القطاع والهوامش المنخفضة في أعمال التحويلات المالية.

انخفض الربح الصافي للأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 21.2%، ليصل إلى 125 مليون درهم، بفعل ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

أداء المنتجات والعروض الأخرى خلال فترة التسعة أشهر 2023

شهدت "وورلد وايد كاش إكسبرس"، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نمواً في عدد المعاملات بنسبة 20% خلال فترة ال9 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي، في ظل الطلب الكبير على هذه الخدمات من قبل الشركات.

شهدت حلول نظام حماية الأجور ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات بنسبةٍ وصلت إلى 22% خلال فترة ال9 أشهر من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، إلى جانب زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي في الدخل التشغيلي ويعزى هذا النمو إلى زيادة في عدد العملاء الجدد من الشركات وعدد مدفوعات الأجور .

شهد الاتجاه التصاعدي الذي حققه "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة للمجموعة، زيادة بنسبة 79% في عدد العملاء الخارجيين (الطرف الثالث)، مصحوباً بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال فترة التسعة أشهر.

إضافة إلى ذلك، افتتحت المجموعة أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف توفير وصول سهل لأفضل خدمات معالجة النقد وفرزه، وحفظه، إذ حرصت الشركة على تجهيزه بالكامل للتخزين والتعامل مع المقتنيات القيّمة الخاصة بالعملاء في جميع أنحاء الدولة.

توزيع الأرباح على المساهمين

أعلنت المجموعة عن حصولها على موافقة المساهمين على أول دفعة مرحلية مقترحة لتوزيعات الأرباح بقيمة 300 مليون درهم بسعر 4 فلس للسهم الواحد، كما تم الإعلان عنه خلال الاكتتاب العام على أن يتم صرف الدفعة الثانية في أبريل 2024. من الجدير بالذكر أن عائد توزيعات الأرباح الضمني يبلغ 7% اعتباراً من سعر الإغلاق البالغ 1.15 درهم للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2023 بناءً على توزيعات الأرباح البالغة 600 مليون درهم إماراتي.

تعليقاً على هذه النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي القائمة عالمياً، تبقى ثقتنا كبيرة بقوة أصولنا الأساسية وإمكانياتها والقيمة المضافة التي تقدمها في السوق. وتشمل هذه الأصول علامتنا التجارية الرائدة وميزانيتنا العمومية المتينة، إلى جانب شبكة فروعنا الواسعة وقدراتنا الرقمية المتميزة، بالإضافة إلى مجموعتنا المتنوعة والمرنة من الخدمات والحلول المالية. وتجعلنا هذه الأصول الاستثنائية في وضع إيجابي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا مع تقديم نتائج مالية قوية باستمرار.

ونحن فخورون بريادتنا للسوق عبر مختلف منتجاتنا وخدماتنا، وكذلك بالتزامنا الثابت بتحقيق أهدافنا للنمو، وعلى الرغم من وجود انخفاض في قيمة الدخل التشغيلي الناتج عن التحويلات المالية، إلا أننا نتوقع أنه سيتعدل في المستقبل القريب.

وقد توسعت شبكة فروعنا الفعلية لتشمل 250 فرعاً، ومن الجدير بالذكر أن 95% من هذه الفروع تحقق أرباحاً للشركة. ونحن ملتزمون بتعزيز توسعنا الجغرافي وزيادة قدراتنا وعروضنا الرقمية. كما احتفلنا في الآونة الأخيرة بالافتتاح الرسمي لمركز "كاش ترانس" لإدارة النقد، أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف مواصلة تقديم تسهيلات استثنائية للخدمات النقدية لعملائنا من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجسد هذه الإنجازات حجم التقدم الذي أحرزناه في مساعينا الاستراتيجية، وتعكس التزامنا بالشمول المالي وتفانينا في خدمة عملائنا على نطاق واسع، وتزويدهم بالخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم".

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يسعدنا مشاركة هذه الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الأنصاري للخدمات المالية خلال التسعة أشهر الماضية.

وكان من بين خدماتنا المتميزة في هذا الربع أعمال الأوراق النقدية وصرف العملات الأجنبية، التي شهدت نمواً كبيراً، مدفوعة بزيادة النشاط السياحي، ما يعكس تكيفنا بشكل فعال مع متطلبات السوق وزيادة فرص النمو.

أما بطاقاتنا مسبقة الدفع ومتعددة العملات، فقد واصلت الارتفاع شهراً بعد شهر، كما أظهر نظام حماية الأجور أداءً قوياً خلال هذه الفترة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الزيادة في عدد المدفوعات النقدية ونجاحنا في استقطاب شركات جديدة في منظومتنا. ويؤكد هذا النمو المكانة التي نتمتع بها بوصفنا شريكاً موثوقاً للشركات في مختلف القطاعات.

وتجاوز قطاع أعمال الشركات كل التوقعات، ونتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق نمو قوي في ظل التزامنا بتوفير حلول متخصصة تلبي الاحتياجات المالية الفريدة لعملائنا من الشركات.

كما حققنا نجاحاً ملموساً في قنواتنا الرقمية ، مع نمو بنسبة 27% على أساس سنوي في عدد المعاملات التي تم إجراؤها. وتؤكد هذه الزيادة على التزامنا بتوفير خدمات رقمية مريحة وفعالة وآمنة لعملائنا وتلبية متطلباتهم في هذا العصر الرقمي سريع التغير.

ومع احتفالنا بهذه الإنجازات المميزة في مختلف قطاعات أعمالنا، يبقى هناك بعض التحديات، فقد شهدت بعض ممرات التحويلات المالية فتوراً بسبب أوضاع خارجة عن السيطرة، إلا أننا على ثقة أن هذه العقبات ستزال، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات لكافة عملائنا.

وأود أن أعرب عن امتناني لكامل أعضاء فريق الأنصاري للخدمات المالية، الذين عملوا بجد وتفاني لتحقيق هذه الإنجازات. وإذ نمضي قدماً، فإننا أكثر تصميماً على مواصلة مسار النمو والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتقديم أفضل المنتجات والحلول لعملائنا".

أبرز المستجدات الأخرى

فريق العمل

شهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 12% خلال فترة ال9 أشهر من العام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي النمو المستمر في عدد الموظفين تماشياً مع استراتيجية المجموعة التوسعية

كما سجلت المجموعة نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال فترة ال9 أشهر من عام 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 59%. ويأتي ذلك في إطار دعم المجموعة لاستراتيجية التوطين، والتزامها بتمكين الكفاءات والكوادر الإماراتية ورفدها بالفرص التدريبية وبرامج التطوير والتنمية، وحرصها على استقطاب وتوظيف المواهب الوطنية خلال فعاليات ومعارض التوظيف وبالتعاون مع الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة.

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