الاتفاقية الاستراتيجية تدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" لتطوير القطاع الصناعي في الدولة

التعاون يؤكد التزام شنايدر إلكتريك بتطوير حلول كهربائية موفرة للطاقة وإزالة الكربون في المنطقة

دبي: وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإدارة الرقمية للطاقة والأتمتة، مذكرة تفاهم مع شركة تكنوماك لحلول البناء القياسية (إحدى شركات تكنوماك العالمية للطاقة)، بهدف تزويد مجموعتها من المحطات الجاهزة بتكنولوجيا موفرة للطاقة، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

ودعماً لمبادرة "اصنع في الإمارات"، سيشهد التعاون الاستراتيجي تزويد شنايدر إلكتريك للمحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل لدى شركة تكنوماك لحلول البناء المعيارية بأحدث مفاتيح التحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط إضافةً إلى حلول الأتمتة الكهربائية.

كما ستقدم شنايدر إلكتريك الدعم الفني والتقني اللازم لضمان الدمج الكهربائي الناجح في المنازل، مما يمثل نقلة نوعية للاستفادة بسهولة من هياكل جاهزة موفرة للطاقة ضمن قطاع الطاقة المزدهر في المنطقة.

وقال منصور كراكات، المؤسس المشارك ورئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة تكنوماك لحلول البناء المعيارية: "يمكّننا التعاون مع شنايدر إلكتريك من الاستفادة من أحدث التكنولوجيا والخبرات لتقديم قيمة مضافة لعملائنا. كما يشكّل الدعم التقني الذي تقدمه شنايدر إلكتريك لمحطاتنا الفرعية الجاهزة للمنازل الكهربائية شهادة على حرصهم على الصناعة المحلية. وبذلك، نعزز معاً قدراتنا ونؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة نمو واستدامة قطاع الطاقة في المنطقة."

بدوره قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: "نسهم في تسريع التحول الريادي الجاري ضمن قطاع الطاقة الذي يواصل النمو في دولة الإمارات، كما هو الحال في تزويدنا المحطات الكهربائية الجاهزة للمنازل من شركة تكنوماك بحلول متطورة. ويتزامن الإعلان عن هذا التعاون من "أديبك 2023" في أبوظبي مع تسارع التحوّل الكهربي والرقمي ضمن مشهد الطاقة في دولة الإمارات."

وتتخصص شركة تكنوماك التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها في التصنيع، وهي تعمل في الدولة منذ 20 عاماً. وتوفر الشركة حلول المباني الفنية النموذجية المتكاملة، وحلول الأتمتة والرقمنة، وتنظيم الإجراءات، وتصنيع النماذج براً وبحراً، بالإضافة إلى مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء والصيانة. وقد شيّدت الشركة منشأة تصنيع على مساحة 230,000 متر مربع في دولة الإمارات، وتضم رصيفاً بحرياً لتحميل النماذج الضخمة.

وتسهم شنايدر إلكتريك عبر إبرام اتفاقيات تعاون محلية استراتيجية وتقديم حلول مبتكرة في معرض أديبك 2023، في رسم مشهد أكثر استدامة ومرونة لمستقبل الطاقة. وتعمل الشركة بالاستفادة من عضويتها في المجالس العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة لقيادة العديد من مبادرات العمل المناخي في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية الدولة لمفهوم وممارسات الاستدامة على المدى الاستراتيجي.

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