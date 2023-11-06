جدة، المملكة العربية السعودية: تتويجاً لجهودها في توطين قطاع الصيدلة كونها شركة سعودية رائدة في مجال الرعاية الصحية، تم اختيار شركة النهدي الطبية من قِبل Great Place To work ضمن قائمة أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين لهذا العام 2023م، مما يؤكد التزام النهدي بخلق بيئة العمل الجاذبة والمميزة للكوادر الوطنية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وصقلها والعمل بفعالية، مما يساهم في توطين قطاع الصيدلة في المملكة وفق مستهدفات المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، أقامت شركة النهدي الطبية حفلاً بمدينة جدة بحضور سفراء الأمل من الصيدلانيين والصيدلانيات من أبناء الوطن، تقديراً لهم لتفانيهم ولجهودهم المتواصلة، وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والتعليمية من الشركاء الاستراتيجيين الذين يعملون يداً بيد مع شركة النهدي الطبية لتحقيق المستهدفات التي تتمحور حول توطين وتطوير وتدريب الصيادلة من أبناء وبنات الوطن وخلق بيئة العمل الفعالة والإيجابية للكوادر الوطنية، ومنهم سعادة الأستاذ/ محمد جلال الغامدي، مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية لقطاع العمل ومسؤول مشروع "توطين"، وسعادة الأستاذ/ فيصل عبدالله السويحان، مساعد مدير عام فرع هيئة التخصصات بجدة، وقد حضر من جامعة أم القرى سعادة الدكتور/ عماد بن علي الجحدلي، عميد كلية الطب، وسعادة الدكتور/ معتز يحي بدر، وكيل كلية الصيدلة. ومن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سعادة الدكتور/ هاني زكريا عصفور، عميد كلية الصيدلة، وسعادة الدكتور/ نبيل عبدالحفيظ الحكمي، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي ومدير مركز التميز لبحوث الدواء والصناعات الدوائية، إلى جانب الضيوف من جامعة الطائف سعادة الدكتور/ ماجد بن منصور الربيعان، عميد كلية الصيدلة، وسعادة الدكتورة/ منى ياسر الشيخ، وكيلة كلية الصيدلة للشؤون السريرية والتدريب.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المهندس ياسر جوهرجي عن سعادته قائلاً: " تعد جائزة أفضل بيئة عمل للمواطنين السعوديين هي وسام فخر لنا كوننا إحدى أكبر الشركات السعودية في قطاع الرعاية الصحية، حيث نسعى أن نكون الشركة الوطنية الرائدة من القطاع الخاص التي تتكامل مع القطاع العام بهدف توطين قطاع الصيدلة والارتقاء به، حيث تربطنا أكثر من 27 شراكة استراتيجية مع الكثير من الجهات الرسمية ومنها 24 جامعة سعودية نتج عن شراكتنا معهم توفير أكثر من 2000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن من طلاب كليات الصيدلة خلال العام 2023م، ونواصل دورنا الريادي في توطين الوظائف من الكوادر الوطنية المؤهلة في كافة المجالات، حتى بلغت نسبة الاستقطاب لكافة الوظائف الجديدة التي تم إشغالها خلال العام 2023م من أبناء وبنات الوطن ما يقارب 100%، ونحرص على مواصلة بذل الجهود في إرساء ثقافة عمل إيجابية تتميز بقيم مهنية أصيلة يعد التطور والتدريب أهم مميزاتها حيث نقدم لمنسوبي شركة النهدي الطبية أكثر من 500 ألف ساعة تدريبية على مدار العام وذلك إيماناً منا بأن كوادرنا هم رأس مال الشركة الأكثر أهمية".

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