المنامة، مملكة البحرين: اختتمت شركة بريق الرتاج، شركة التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، مؤخرًا مشاركتها في النسخة الثانية من سيتي سكيب البحرين 2023 بنجاح، حيث لاقى جناحها الخاص إقبالًا لافتًا، والذي أبرزت من خلاله مخططات مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها في مملكة البحرين. وقد قوبل الجناح باستحسان كبير من زوار المعرض الذي استضافته مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، واستمر لخمسة أيام من تاريخ 14 حتى تاريخ 18 من شهر نوفمبر الجاري.

هذا ويقام سيتي سكيب البحرين للعام الثاني على التوالي بعد أن شهدت النسخة الأولى نجاحًا لافتًا العام الماضي، ويعد التجمع العقاري الأكبر في مملكة البحرين هذا العام، حيث يستضيف الآلاف من المهتمين بالوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، بالإضافة للمستثمرين في هذا المجال، بحضور العديد من الجهات العارضة.

وعرضت بريق الرتاج 9 مشاريع عقارية حالية ومستقبلية من خلال جناحها في الفعالية، لتتيح للزوار استكشاف تفاصيل المشاريع المتنوعة. وقد تجلى التزام الشركة بتلبية المشهد التنموي المتنوع في مملكة البحرين عبر المشاريع التي تغطي قطاعات السكن والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة وغيرها، وتشمل عقارات السكن الاجتماعي والعقارات الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات، إضافة إلى المخططات الرئيسية.

ومن المشاريع التي عرضها الجناح مشروع قرية رأس حيان الواقع على الساحل الشرقي للمملكة والذي يضم فللاً فاخرة وشققاً سكنية على الواجهة البحرية، والمساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين، وهو مشروع يضم 112 شقة فخمة مطلة على البحر في قلب المنامة، إضافة إلى مشروع ستراتا في دلمونيا الذي يحتوي على 101 شقة راقية مطلة على القناة المائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع باي سيتي الذي يعد وجهة راقية متعددة الاستخدامات في منطقة خليج البحرين.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة، صرح الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج، بالقول: " لقد كانت مشاركتنا للعام الثاني في سيتي سكيب البحرين تجربة رائعة ومهمة، حيث قدمت لنا منصة مثالية لعرض مجموعتنا المكونة من 9 مشاريع تطوير رائدة في مختلف القطاعات. وقد أتاحت لنا هذه المشاركة كذلك التواصل بشكل مباشر مع العملاء والمستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن حلول عقارية عالية الجودة في المملكة. وقد تمكنا من التعبير عن التزامنا بتوفير عقارات متنوعة ومستدامة تلبي الاحتياجات المختلفة لجمهورنا المستهدف من خلال عرض مشاريعنا في قطاعات السكن والصحة والتجزئة وغيرها."

واستطرد الدكتور ماهر الشاعر قائلًا: "نحن ملتزمون بالتطور والابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمستثمرين. لذلك، تعد المشاركة في مثل هذه الأحداث أمرًا حيويًا بالنسبة لنا للمحافظة على مكانتنا الرائدة في طليعة القطاع العقاري، مما يمنحنا الفرصة لاستكشاف اتجاهات السوق وفهم متطلبات عملائنا وتكييف خططنا المستقبلية وفقًا لذلك."

وأضاف بالقول: "نتجه في بريق الرتاج نحو مستقبل واعد عبر خطط طموحة لتوسيع محفظتنا وتنفيذ مشاريع جديدة من شأنها إعادة تعريف المشهد العقاري في مملكة البحرين. ونعد عملائنا والمستثمرين بمواصلة البناء على قيمنا الأساسية المتمثلة في الجودة والابتكار والتميز في كل مشروع تطوير نقوم به. وفي الختام، أود أن أعرب عن امتناننا لجميع عملائنا والمستثمرين على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما أود أن أؤكد لهم مرة أخرى على التزامنا بتجاوز توقعاتهم وخلق قيمة مستدامة في القطاع العقاري في المملكة."

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نبذة حول شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية:

بريق الرتاج للخدمات العقاريّة هي شركة عقارية بحرينية يقودها د. ماهر الشاعر بصفته العضو المنتدب لها. تحظى الشركة التي أنشئت عام 2011 بمجموعة متنوّعة من المشاريع في مملكة البحرين عبر عدة قطاعات تشمل القطاع السكني والصحي والضيافة والتجزئة وغيرها. ويتلخص هدف الشركة الرئيسي في بناء مشاريع عقاريّة حديثة تساهم في تقدّم ونمو المملكة. وإلى جانب امتلاكها لمجموعة من المشاريع الخاصّة، تقدّم بريق الرتاج العديد من الخدمات الأخرى والتي تتراوح بين الاستشارات الاستراتيجية، والمشاريع السكنيّة والتجاريّة، ومشاريع التجزئة، والتخطيط الشامل.

خبر صحفي أعدته شركة ميديا سين للعلاقات العامة والإعلام ذ.م.م بالنيابة عن شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية ذ.م.م.

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(حسين ناصر)

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