الدوحة: أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة و أسرعها نموا بالمنطقة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج المالية:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 0.9% لتبلغ 2,077.2 مليون ريال قطري (مقارنة مع 2,058.9 مليون ريال قطري خلال العام 2022)

ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.1% لتبلغ 499.6 مليون ريال قطري (مقارنة مع 484.7 مليون ريال قطري خلال العام 2022)

ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 5.7% ليبلغ 367.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 347.8 مليون ريال قطري خلال العام 2022)

ارتفع العائد على السهم بنسبة 5.7% ليبلغ 0.058 ريال قطري (مقارنة مع 0.055 ريال قطري خلال العام 2022)

صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفض بنسبة 26.1% ليبلغ 35.7 مليون ريال قطري (مقارنة مع 48.3 مليون ريال قطري خلال العام 2022)

انخفض بنسبة 26.1% ليبلغ 35.7 مليون ريال قطري (مقارنة مع 48.3 مليون ريال قطري خلال العام 2022) ارتفعت نسبة الإقراض بصورة هامشية لتصل 2.4% (مقابل 2.0% خلال 2022)

الخلاصة ونظرة مستقبلية

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق.:

" يسرني أن أعلن عن الأداء القوي الذي سجلته شركة أعمال خلال العام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة هامشية في الإيرادات على أساسٍ سنوي وزيادة بنسبة 4.7% في صافي الربح. وأود أن أؤكد بشكل خاص على الأداء القوي المُسجل من قبل قطاع التجارة والتوزيع وقطاع العقارات، والتشديد على أن استراتيجية أعمال المتنوعة ومركزها المالي القوي تمكننا دومًا من الاستفادة من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات وإظهار مرونةٍ ماليةٍ ملحوظة. وبشكل فعال، فقد ساهمت المرونة والابتكار في النمو الذي سجلته مجموعة أعمال خلال هذا العام وهو دليل على القيادة الماهرة التي قدمها فريقنا الموهوب في سوق يتمتع بالديناميكية والتغير السريع.

"وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده قطاع البناء والمقاولات في قطر عام 2023، والذي يرجع بصورة كبيرة إلى الانتهاء من المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي استضافتها قطر مؤخرًا، فقد أظهرت قطاعاتنا مرونةً واضحة. وتم اتخاذ مبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات محددة، وضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وبينما يقوم مجلس الإدارة بتقييم العديد من الفرص التجارية المشجعة، سيقترح المجلس توصية على الجمعية العامة في 12 مارس 2024 بتدويرالأرباح النقدية عن عام 2023.

{تم ترك هذه المساحة فارغة عن عمد}

في عام 2023، حقق قطاع التجارة والتوزيع في أعمال إيرادات بلغت 1,319.0 مليون ريال قطري، بزيادةٍ كبيرة بنسبة 12.5% عن عام 2022 والتي كانت مدفوعة في المقام الأول بارتفاع مبيعات شركة ابن سينا الطبية. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي ربح القطاع بنسبة 17.9% ليصل إلى 129.8 مليون ريال قطري.

وتضمنت المبادرات الاستراتيجية لشركة أعمال للتجارة والتوزيع تقديم علامتين تجاريتين جديدتين للإطارات (فريدريك وإيفرتراكس)، بالإضافة إلى توسيع محفظة إطارات الشركة لتضم مقاسات جديدة من الاطارات والحواف الخارجية لتثبيت الإطارات. علاوةً على ذلك، تم توقيع عقود كبيرة مع شركات النقل وسلاسل البيع بالتجزئة، خاصةً لتوريد إطارات بريجستون، كما تم افتتاح صالة عرض تم تجديدها بالكامل في طريق سلوى.

كما حققت شركة ابن سينا الطبية أداءً إيجابيًا للغاية في هذه الفترة مدفوعًا بارتفاع الطلب من المستشفيات وزيادة الطلب من القطاع الخاص. ووقعت شركة ابن سينا الطبية عددًا كبيرًا من اتفاقيات التوريد والتوزيع في عام 2023 وتمت الموافقة على 34 طلبًا جديدًا للأدوية، تتراوح بين الأدوية والمنتجات الصحية الاستهلاكية. وبينما هنالك بعض التحديات المتوقعة في عام 2024، إلا ان الشركة تتوقع أن تتوسع من خلال افتتاح المستشفيات الخاصة والعيادات الشاملة جديدة، وإطلاق المنتجات الجديدة، والدخول في أنشطة جديدة تتعلق في المجالات العلاجية مثل الأورام والأمراض النادرة.هذا وافتتحت صيدلية ابن سينا فرعين جديدين في مدينة لوسيل والسوق البلدي بالدحيل، ليصل إجمالي عدد صيدلياتها إلى ستة.

وعلى الرغم من انخفاض الطلب على المواد الطبية المُستهلكة بعد بطولة كأس العالم و تأخير إرساء المشاريع الجديدة، فقد شهدت أعمال الطبية عامًا إيجابيًا في عام 2023. وكان إنشاء قسم المختبرات والتحليلات والاتفاقيات الموقعة مع SD Biosensor وMemmert من الإنجازات الملحوظة.

وأخيرًا، فإن أعمال سعيدة بإطلاقها شركة "أعمال للتكنولوجيا والمعلومات" في عام 2023، والمتخصصة بالتجارة في معدات شبكات وأجهزة الكمبيوتر، وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، وتركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر، واستشارة تقنية المعلومات، والتجارة في مستلزمات وبرامج الكمبيوتر، وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وتتطلع إلى استمرار نجاح هذا المشروع حتى عام 2024 وما بعده.

القطاع العقاري

قدم قطاع العقارات في أعمال أداءً قوياً خلال عام 2023، حيث حقق إيرادات بلغت 318.6 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5.7% على أساسٍ سنوي، وصافي ربح قدره 256.1 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 14.3% عن 224.1 مليون ريال قطري المسجلة في عام 2022.

وساهم سيتي سنتر الدوحة بشكلٍ كبير في تحقيق هذا النجاح، حيث سجل نموًا في الإيرادات مدفوعًا بزيادة في الإيجارات المنتظمة وعقود الإيجار الجديدة التي تم توقيعها عقب الانتهاء من أعمال التجديد. وحقق سيتي سنتر الدوحة بعض الإنجازات البارزة خلال العام، بما في ذلك افتتاح 40 متجرًا جديدًا. هذا وعلى الرغم من التحديات مثل زيادة المعروض من مساحات البيع بالتجزئة وانخفاض عدد السكان بعد كأس العالم، سجل سيتي سنتر الدوحة زيادةً في أعداد الزوار بأكثر من 12% خلال العام. وفي عام 2024، سيستمر سيتي سنتر الدوحة في جذب محلات التجزئة الجديدة، خاصة في مجال الأزياء والإلكترونيات، إلى جانب العلامات التجارية المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت مباشرة العمل لإنشاء جسر مشاة يربط محطة المترو مباشرة بالسيتي سنتر والذي متوقع الانتهاء من تشييده في 2024 بالاضافة الى وجود خطط لتجديد مواقف السيارات الحالي.

كما لعبت أعمال العقارية دورًا مهمًا في الأداء الإيجابي لقطاع العقارات، حيث ساهمت في نمو الإيرادات وصافي الأرباح. وتم تسجيل معدلات إشغال أعلى تجاوزت 90% في مواقع مختلفة، بما في ذلك سوق الحراج، وبحيرة الخليج الغربي، والمسيلة، والمرخية، والبلاد، وأبو هامور. إضافةً إلى ذلك، وبعد التجديدات الأخيرة، وصلت مستويات الإشغال في مدينة خليفة إلى ما يزيد عن 95%.

الانتاج الصناعي

لقد واجه قطاع الإنتاج الصناعي في "أعمال" تحدياتٍ كبيرة في عام 2023 وسجل انخفاضًا بنسبة 23.9% في الإيرادات وانخفاضًا بنسبة 32.3% في صافي الربح، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى التباطؤ في قطاع البناء والمقاولات وانخفاض أسعار الشحن.

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت أعمال ريديمكس في مواجهة التحديات وإظهار مرونتها العالية، من خلال تنفيذ مبادرات لإدارة التكاليف بفعالية بالإضافة إلى حصولها على بعض المشاريع المهمة مع كبار العملاء. وخلال عام 2024، تدرس أعمال ريديمكس خططًا لإقامة منشأة إنتاج في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيًا مع المشاريع الضخمة وحركة الانتعاش التي تشهدها حاليًا.

وشهدت شركة أعمال للصناعات الأسمنتية انخفاضًا في الإيرادات وصافي الربح بسبب تقلبات السوق وزيادة المنافسة. وعلى الرغم من تباطؤ قطاع البناء والمقاولات إلاّ أن الشركة متفائلة بإعلان الحكومة عن حزمة من المشاريع المحتملة مما سيسهم في انتعاش الإعمال في القطاع. . وعلى مدار العام، نفذت شركة أعمال للصناعات الاسمنتية مبادرات استراتيجية، ووسعت مجموعة منتجاتها، وقدمت منتجات مبتكرة، وعززت قدراتها الإنتاجية. هذا وقد وجهت شركة الأنابيب والصبات المتقدمة جهودها على عددٍ من المبادرات لتنشيط أعمال التصدير، في حين تبدو التوقعات لعام 2024 واعدة مع المناقصات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الأشغال العامة "أشغال".

وكان عام 2023 مليئاً بالتحديات بالنسبة لشركة "أعمال لخدمات النقل البحري"، وذلك بسبب انخفاض أسعار استئجار السفن لا سيما القديمة منها. وتقوم الشركة حاليًا باستكشاف التدابير اللازمة لتحديث تشكيلة سفنها والتفاوض بشأن أسعار تأجير مناسبة للسفن التي تمت تحديثها. وبغض النظر عن هذه التحديات، فقد نجحت أعمال لخدمات النقل البحري في الحصول على شهادات الأيزو، مما يعكس التزامها بأنظمة الإدارة عالية الجودة، والمسؤولية البيئية، ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

وفي عام 2023، شهدت الشركة جلف روكس انخفاضًا في حجم الطلب بالسوق ولكنها تتوقع انتعاش في عام 2024، مدفوعًا بمشاريع قوية قيد التنفيذ.

وقامت شركة فراينز للإنشاءات الحديدية – الشرق الأوسط بتوسيع منشآتها في مسيعيد في عام 2023، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 24,000 طن سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، ولتعزيز مبدأ "الشباك الواحد"، قامت الشركة بتطوير قسم الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى قسم التغليف / الكسوة و الاسطح، الذي يضم أحدث التقنيات.

وخلال العام، شهدت شركة الدوحة للكابلات طفرة كبيرة في مبيعات التصدير التي ارتفعت بنسبة 155% على أساسٍ سنوي، في حين أدى الإكمال الناجح لمشروع الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1600 ميجاوات إلى ترسية مشروعين جديدين للطاقة الشمسية في مدينتي رأس لفان ومسيعيد الصناعيتين (ومن المتوقع الانتهاء منهما في أوائل عام 2024). وتلبيةً للطلب المتزايد في قطاع التحويل والتوزيع وتعزيز قدرات التصنيع، ستقوم الدوحة للكابلات بإدخال خط إنتاج جديد يضم آلات CCV في مصنعها بمدينة مسيعيد الصناعية.

وحققت شركة السويدي للكابلات قطر أداءً قويًا في عام 2023، حيث حصلت على مشروع كبير مدته 30 شهرًا بقيمة تزيد عن 328 مليون دولار أمريكي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى الحصول على أول مشروع تركيب كابلات بقدرة 400 كيلوفولت من شركة قطر للطاقة ليتم تركيب الكابلات في مشروع توسعة حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تؤدي مشاريع التطوير الجديدة المقرر تنفيذها في عام 2024 إلى تحفيز قطاع البناء والمقاولات في دولة قطر.

إدارة الخدمات

لقد أظهر قطاع إدارة الخدمات في أعمال مرونةً ، على الرغم من انخفاض الإيرادات وصافي الربح بنسبة 11.5% و28.4% على التوالي، والذي يعود في المقام الأول إلى استكمال عقود الخدمات المتعلقة ببطولة كأس العالم فيفا 2022. ومع ذلك، فقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال المساهمة الإيجابية لشركة "حلول إدارة الصيانة" التي تم إضافتها حديثًا إلى هذا القطاع.

وشهدت أعمال للخدمات، وهي المساهم الرئيسي في هذا القطاع، انخفاضًا في الأداء على الرغم من البداية القوية لعام 2023 عندما حصلت على أربعة عقود جديدة وقامت بتنويع خدماتها. هذا وقد استحوذت أعمال للخدمات على شركة "حلول إدارة الصيانة" (ام.ام.اس) في سبتمبر 2023، مما عزز مكانتها باعتبارها "شركة إدارة المرافق" متكاملة. وساهمت ام.ام.اس بشكل كبير في قطاع إدارة الخدمات من خلال الفوز بعقد كبير مع أحد المطورين العقاريين الرائدين. وقد مكّن هذا الاستحواذ أعمال للخدمات من تقديم خدمات متكاملة لإدارة المرافق، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها العملاء في أماكن إقامتهم، ومبانيهم، ومجمعاتهم، ومراكز التسوق وغيرها، تحت فريقِ إدارةٍ واحد ومحطة واحدة. وبالرغم من التحديات التي يفرضها القادمون الجدد إلى السوق، فإن التوقعات الخاصة بشركة أعمال للخدمات مشجعة، حيث تم بالفعل تأمين مجموعة قوية من عقود العملاء لمدة 3 و5 سنوات.

وحصلت شركة إيكو جلف على عقود جديدة في مختلف القطاعات في عام 2023، بما في ذلك البنوك والنقل ومحلات السوبر ماركت. على الرغم من التحديات الناجمة عن المنافسة الشديدة والتكامل التكنولوجي، تخطط إيكو جلف لإضافة خطوط أعمال جديدة مع العملاء الحاليين.

وتواصل أعمال للسفر والسياحة الاستفادة من فوائد التعافي بعد الوباء في مجال السفر والسياحة وتستمر في السعي للوصول إلى مستويات الأداء قبل كوفيد. وأخيراً، واصل مركز الترفيه العائلي "فن سيتي" التزامه بتقديم افضل الخدمات سعيًا لإرضاء العملاء بأعلى المستويات من خلال إضافة ألعاب ترفيهية وألعاب فيديو جديدة، مما عاد الفائدة على أدائه المالي لهذا العام.

الخلاصة والنظرة المستقبلية

من جانبه، علق السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً:

"إن الإنجازات التي حققتها أعمال خلال عام 2023 تمنحني شعورًا بالفخر الكبير، فهي تؤكد قدرة الشركة المستمرة على تسخير نموذج أعمالها المرن والمتنوع، واغتنام الفرص لتعزيز القيمة لمساهمينا وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا.

"لقد سجل قطاع التجارة والتوزيع في أعمال تفوقًا ملحوظًا في عام 2023، حيث حقق زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الأرباح مدفوعة بزيادة المبيعات في ابن سينا الطبية. وسعِدنا بشكل خاص بإطلاق شركة "أعمال للتكنولوجيا والمعلومات" لتعزيز عمل هذا القطاع ونتطلع إلى استمرار نجاح هذا المشروع حتى عام 2024 وما بعده. كما سجل قطاع العقارات لدينا أداءً قويًا مع نمو الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 5.7% و14.3% على أساسٍ سنوي على التوالي. وشهد سيتي سنتر الدوحة ارتفاعات في الإيجارات وافتتاح 40 متجراً جديداً، في حين سجلت أعمال العقارية زيادةً في معدلات الإشغال وتهدف إلى الإشغال الكامل في جميع المواقع الرئيسية بحلول نهاية عام 2024. وأظهر قطاع إدارة الخدمات في أعمال مرونة في عام 2023، على الرغم من الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إنتهاء العقود المتعلقة بكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة أعمال للخدمات على شركة "حلول إدارة الصيانة" (إم.إم.إس.) لتعزيز مكانتها باعتبارها "شركة إدارة المرافق " لتجعل شركة أعمال للخدمات شركة متكاملة ومحطة واحدة لجميع مستلزمات خدمات المراكز والمباني والعقارات.

"وبالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الإنتاج الصناعي، إلا أن شركات القطاع أظهرت مرونة جيدة جديرة بالثناء، حيث قامت بعدد من المبادرات لتحسين إدارة التكاليف، وتطوير مرافق الإنتاج، وتوسيع محافظ المنتجات، واستكشاف أسواق جديدة، وتأمين المشاريع بنجاح مع كبار العملاء. وللمضي قدمًا، نحن متفائلون بشأن التعافي في قطاع البناء والمقاولات، ونتوقع إعلان الحكومة عن مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تساهم في هذا الانتعاش. علاوةً على ذلك، فإن الشركات العاملة في هذا القطاع ملتزمة بعقود ومشاريع هامة لعام 2024.

"كما استمرت شركة أعمال في التزامها التام بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث أطلقت مبادرات بارزة في هذا المجال منها "مسيرة أعمال للدراجات". وسنبقى ملتزمين باكتشاف الطرق الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تقديم قيمة مضافة لمجتمعاتنا ومواصلة دمج وترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.

"تؤكد هذه المجموعة القوية من النتائج، على قدرة ومهارة أعمال في مواجهة التحديات عبر الأسواق والقطاعات المتنوعة. إن مرونتنا واستراتيجياتنا المبتكرة تضعنا في موقع جيد لاستكشاف الفرص في القطاعات الحالية والجديدة، وتعزيز نموذج أعمالنا وتحقيق النمو للمساهمين. وتماشيًا مع نهجنا المتنوع، فإننا نسعى جاهدين للاستفادة من الفرص في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة أعمال للطاقة لتوفير فرص الاستثمار المحتملة في هذا القطاع. ومن المهم ايضا مواصلة الاستثمار في تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وعلى وجه الخصوص، الاهتمام بموظفينا الذين يمثلون حجر الزاوية في دفع عجلة نمونا.

"بينما تتوقع قطر نمواً اقتصادياً قوياً في عامي 2024 و2025، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، فإن أعمال مستعدة جيداً للاستفادة من هذه الفرص. إن قوة نموذج الأعمال والمركز المالي لشركة أعمال تعني أننا في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في دعم نمو قطر، وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. "

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في15فبراير 2024 بلغت القيمة السوقية للشركة 5.3 مليار ريال قطري 1.5 مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

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