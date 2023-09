في انجاز جديد لبرامج الشركة التي تٌعزز الابداع والتميز بين موظفيها

الدرعية: إمتدادً لجهود وإنجازات هيئة تطوير بوابة الدرعية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛ حصلت هيئة تطوير بوابة الدرعية على جائزة "أفضل بيئة عمل Great Place to Work”" في قارة آسيا لعام 2023م الجاري، لتُصبح ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في القارة، حيث تم تصنيف بوابة الدرعية كأحد أفضل بيئة عمل في المملكة العربية والسعودية وقارة آسيا وذلك للمره الرابعة على التوالي، ضمن فئة المنظمات الكبرى. كما يأتي هذا التصنيف من قبل "Best Large Workplaces in Asia".

وتأتي جائزة "Great Place to Work" في إطار تحقيق بوابة الدرعية تقييمات بارزة ومتعددة، وتطبيق معايير وإجراءات عالمية تدعم الكوادر والكفاءات، وكذلك تحسين وتطوير بيئة العمل بشكل دوري، وإعداد برامج ومبادرات أسهمت في توفير بيئة عمل إبداعية لكافة المستويات الوظيفية، سواء على مستوى القيادات أو الكفاءات او المواهب الشابة.

كما يسلط هذا الانجاز الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة لتصبح ليس فقط الجار الحسن، وإنما أيضًا عائلة واحدة. حيث أن أكثر من ثلثي الموظفين هم سعوديون، و11% منهم هم من أهالي مجتمع الدرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب من ثلث الموظفين هم من النساء، حيث يشغلن 18٪ منهم مناصب إدارية وقيادية في بوابة الدرعية.

وتماشياً مع استراتيجية المنظمة التي تعمل على تمكين المجتمع المحلي وتضع صحة وسلامة الموظفين أولاً، فقد حققت بوابة الدرعية إنجازاً مهما مؤخراً وذلك من خلال اكمال 50 مليون ساعة عمل آمنة في كافة مشاريعها، وهذه ما يجعلنا أن نسلط الضوء على أهمية صحة وسلامة الموظف وذلك بما تتماشي مع المعايير العالمية.

وعلق السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، "بأن بيئة العمل بالهيئة تُضاهي أفضل بيئة عمل في العالم، لا سيما وأن الهيئة لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، باعتباره العامل الأهم والأبرز في إنجاز مشروعات الدرعية بشكل نموذجي، ونجاح الهيئة على مختلف الأصعدة بفضل مواردها وكفاءاتها وكوادرها البشرية المدربة، مشيراً إلى أن الجائزة تتوج أعوام من العمل الدؤوب والتطبيق الصارم لأحدث معايير بيئة العمل".

كما تٌطبق الهيئة معايير ومزايا مميزة في مجال تطوير بيئة العمل، وهو ما أسهم في تعزيز الابداع والابتكار والثقة والتقارب بين الموظفين، وتطوير قدراتهم وخلق علاقات عالية الجودة، إضافة إلى تحفيز المواهب والكفاءات في مختلف مواقع العمل بالشركة، وإنجاز العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات المبتكرة خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن الدرعية لديها العديد من المشاريع الكبرى التي تأتي ضمن أكبر وأهم المشروعات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.

لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا. ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2030م.