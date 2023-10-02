ستقدم إريكسون في المعرض عروضاً توضيحية لابتكارات تكنولوجية جديدة وحالات استخدام تفاعلية لشبكات الجيل الخامس في مجالات مختلفة كالواقع الممتد.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وتأتي مشاركة إريكسون في نسخة هذا العام من المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا تحت شعار "تخيل الممكن".

وستقوم إريكسون خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال2023 باستعراض قوة الاتصال غير المحدود وأهمية الشبكات عالية الأداء في المساعدة في تحقيق مستقبل رقمي صافي الصفر وتمكين تجارب جديدة للمستهلكين والشركات.

ويمكن لزوار المعرض أن يحظوا بفرصة التفاعل مع خبراء متخصصين في جناح إريكسون، والتعرف على العروض التوضيحية الخاصة بالتقنيات المتطورة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مثل الواقع الممتد.

هذا وتشير تقديرات نسخة شهر يونيو 2023 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، أن الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو إلى 70 مليوناً بحلول عام 2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي قاعدة المشتركين في نهاية تلك الفترة. وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي الصدارة في عمليات نشر وعروض خدمات شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، مثل النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والوصول اللاسلكي الثابت (FWA).

وتسعى إريكسون عبر تطوير التكنولوجيا والتعاون وإطلاق محادثات مثمرة مع المتخصصين في الصناعة، إلى تعزيز المستقبل الرقمي في المنطقة، وتشجيع الأجيال القادمة من القادة للانضمام إلى الثورة التكنولوجية في المنطقة.

يوفر معرض جيتكس جلوبال فرصة مهمة للتواصل مع كبار قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الحكوميين الرئيسيين. ويقع جناح إريكسون في القاعة 21.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com