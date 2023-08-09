صافي أرباح مجموعة أملاك للنصف الأول 2023 بلغ 138 مليون درهم إماراتي

أسفرت ترتيبات تسوية الديون عن مكاسب قدرها 154 مليون درهم إماراتي، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بقيمة 472 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة البالغة 104 ملايين درهم إماراتي)

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول لعام 2023 والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث ركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 138 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة بصافي ربح قدره 266 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام 2022. وانخفض إجمالي دخل شركة أملاك للنصف الأول من العام 2023 بنسبة 5%، ليصل إلى 265 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 278 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 13% إلى 60 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 69 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد ونتج عنها تسوية ديون ستة من الممولين بالكامل خلال النصف الأول من العام والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023. وسجلت الشركة مكاسب قدرها 154 مليون درهم إماراتي على ترتيبات تسوية الديون، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 472 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 104 ملايين درهم).

وارتفعت التكاليف التشغيلية لشركة أملاك في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 14% لتصل إلى 46 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 41 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب في هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى المصاريف غير المتكررة المتعلقة ببدء المفاوضات مع الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة لإعادة الهيكلة.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 57 مليون درهم إماراتي للممولين خلال النصف الأول من العام 2023. وحتى هذا اليوم، نجحت أملاك بتسوية 82% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

ونتيجةٍ لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح على الممولين بنسبة 23% ليسجل 30 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بـ39 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في النصف الأول من العام 2022.

علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 22 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 31 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق على الودائع الاستثمارية العادية. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.

وفيما يتعلق بالمنطقة، شهدت استثمارات أملاك في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي، ما أثر على المركز المالي للمجموعة.

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نبذة عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع

قدمت أملاك للتمويل، منذ تأسيسها في نوفمبر من العام 2000، وباعتبارها المزود الرائد للخدمات المالية في المنطقة، لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة لتلبية متطلبات السوق دائمة التغير.

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