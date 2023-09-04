أعلنت "يونيفونك"، منصة الاتصالات الرائدة في تزويد حلول تواصل العملاء في الشرق الأوسط، مشاركتها في فعاليات معرض "سيملس السعودية 2023"، أحد أهم الفعاليات التي تُعنى بابتكارات المدفوعات والتقنية المالية والبيع بالتجزئة والتجارة الالكترونية، حيث ستستعرض الـ Chatbot القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو أحدث الابتكارات الذكية ليونيفونك.

وتتفرّد الشركة بمكانة خاصة في المعرض باعتبارها أحد أبرز اللاعبين الرائدين في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة، حيث تستعرض منصتها المبتكرة أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

ويشكّل "سيملس السعودية 2023" منصةً مميّزة، تتيح لخبراء ومحبّي التقنية فرصة تجربة Chatbot الجديد الذي ابتكرته "يونيفونك" بهدف إحداث تحولٍ في تجربة العملاء، تجسيداً لحرص الشركة على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز العلاقات مع العملاء، والارتقاء بالتجارب التي تقدمها العلامات التجارية.

ويعتمد Chatbot على قدرة الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل الأنماط السلوكية واللغة البشرية، متيحاً بذلك تفاعلات ومحادثات دقيقة مع العملاء، استناداً إلى إمكاناتٍ لغوية تمكّنه من تلبية احتياجات المستخدمين باللغات الإنجليزية والعربية والأورديّة، للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء والتفاعل معهم. وبفضل قدراتها المتقدمة في اتخاذ القرارات، تعزز هذه التقنية المبتكرة سلاسة التواصل بين العلامات التجارية والعملاء، بما يحقق للمؤسَّسات مزايا عديدة، تشمل تحديد العملاء المحتملين وتقديم المساعدة على مدار الساعة، وضبط التكاليف وغيرها. علاوة على ذلك، يعتمد Chatbot الجديد على أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات، ويولي أهميةً كبيرة لحماية خصوصية البيانات وتعزيز الأمن لترسيخ ثقة العملاء. كما تم دمج الروبوت مع المئات من تطبيقات البرمجيات كخدمة SaaS، مثل HubSpot،Zid،Salla وSalesforce، بهدف دعم المؤسَّسات ومساعدتها على أتمتة عملياتها وتقديم تجربة تواصل أكثر كفاءةً وأوسع نطاقاً.

وعملت "يونيفونك" على دمج نموذج فهم اللغة الطبيعية (NLU) ضمن Chatbot، لتمكينه من فهم الرسائل بدقة أكبر، والتعلّم بصورةٍ مستمرة من خلال تفاعلات المستخدمين مع خوارزميات تعلم الآلة، ما يوفر تجارب ذكية تساهم في تحسين تجربة العملاء.

وقال محمد سليق، مدير العمليات في شركة "يونيفونك": يسعدنا أن نشارك في معرض "سيملس السعودية 2023"، ونواصل تأكيد التزامنا بالتميّز كراعٍ بلاتيني لهذا الحدث الرائد للسنة الثانية على التوالي. ونؤمن في "يونيفونك" بالإمكانيات التحوّلية للذكاء الاصطناعي في تعزيز مشاركة العملاء، وتقديم تجارب فريدة. ويكمن هدفنا في دمج تقنية الذكاء الاصطناعي بسلاسة في منصتنا وحلولنا لتسهيل عمليات التواصل، وتطوير تفاعلات فعّالة ومخصصة، وتحديث حلولنا الذكية باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء والارتقاء بتجربتهم."

ويشكِّل Chatbot نقلةً نوعية في منظومات التواصل المؤتمتة، وحلاً ذكياً يُسهم في رفع كفاءة العمليات، عبر إتاحة المجال لفرق العمل للتركيز على المسائل والتحديات المعقدة، وعمليات دعم العملاء التي تتجاوز قدرات Chatbot. كما يمثِّل هذا الابتكار إضافةً جديدة تعزز خدمات "يونيفونك" القائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد استحواذها على شركة أتمتة المحادثات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي (Sestek) في العام 2022.

وبالإضافة إلى Chatbot، تستعرض يونيفونك مجموعة من حلولها وخدماتها الحديثة الكفيلة بتطوير تفاعل العملاء وفق أعلى معايير التقدم التقني. ويأتي هذا الالتزام تماشياً مع مستهدفات "يونيفونك" لدعم رؤى واستراتيجيات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك "رؤية المملكة 2030"، لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة.

ومنذ تأسيسها في العام 2006، تحرص "يونيفونك" على ترسيخ مكانتها كمنصةٍ رائدة في تقديم تجربة تواصل سلسة ومتعددة القنوات واللغات للمؤسَّسات في الشرق الأوسط. واستطاعت الشركة أن تطوّر تجربة العملاء في العديد من القطاعات، من خلال منصتها الحديثة والمؤتمتة والمتاحة للجميع، بما يدعم الشركات في تقديم خدمات تواصل رقمية وسلسة تتجاوز توقعات عملائها.

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