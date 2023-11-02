الدخل التشغيلي وصافي الدخل حققا نمواً بارزاً مقارنةً بالعام الماضي.

تسارع النمو لأنشطة تطوير الأعمال خففت من وقع الصعوبات التي واجهت عدد من المشاريع التي تأثرت بالجائحة والتحديات الجيوسياسية وبدورها ساهمت في ثبات التدفقات النقدية والأرباح المتوقعة.

الرياض – المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز أكوا باور: 2082)، اليوم الخميس عن نتائجها المالية لكل من الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من عام 2023.

سجل صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1,082 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 22.5% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022. ويعزى هذا الإرتفاع بشكلٍ أساسي للدخل التشغيلي، والذي قابله جزئياً إرتفاع صافي الرسوم المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، بالإضافة إلى إصدار الشركة صكوك إضافية في شهر فبراير 2023.

وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من العام 2023، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى، 814 مليون ريال، بزيادة قدرها 25٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. ويُعد الأداء التشغيلي المستقر للمشاريع القائمة، بالإضافة الى تحقيق التشغيل التجاري للمشاريع الجديدة، المحرك الرئيسي لارتفاع الدخل مقارنةً بالعام الماضي. خلال الربع الثالث؛ أدى ارتفاع نشاط تطوير الأعمال، إلى زيادة في المصاريف العامة والإدارية للشركة. وعليه، بلغ الدخل التشغيلي 2,103 مليون ريال، للأشهر التسعة الأولى المنتهية من العام 2030، بنسبة زيادة قدرها 12.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.

تعليقاً على النتائج المالية، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور: "يوضح الأداء المالي تقدمنا بثبات نحو تحقيق أهدافنا التي رسمناها لعام 2023، وهذا من خلال النمو القوي في مشاريعنا التي حققت الإغلاق المالي، وأخرى اتمت مرحلة البناء وبدء التشغيل التجاري وتوصيل الطاقة والمياه للمستخدمين النهائيين. بتظافر جميع قطاعات الشركة، نجحنا في تحقيق صافي أرباح (مليار ريال) في تسعة أشهر، رغم جميع التحديات الإقتصادية ، والاضطرابات الجيوسياسية العالمية".

بدوره، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، في خطابه الرُبعي الموجه للمساهمين: "يؤكد النشاط المتنامي الذي نشهده في تطوير الأعمال، ريادتنا في مجال الاستثمارات التي تدعم نمونا المتسارع وصولاً إلى عام 2030".

وأضاف: "الارتفاعات المتزايدة وذات الأثر طويل الأمد لكل من أسعار الفائدة، والتضخم، والصراعات الجيوسياسية في العامين الماضيين، والتي من المتوقع استمرارها حتى عام 2024، تدفعنا نحو الحفاظ على عنصر الحذر في توقعاتنا للمستقبل القريب". وتابع: "رغم مرونة نموذج أعمالنا الذي يتيح لنا إلى حدٍ كبير إعادة موازنة هذه التقلبات على المدى الطويل، إلا أن اختلافات التوقيت على المدى القصير ممكنة دائماً نتيجة للتأخر في تحقيق بعض الإنجازات المالية، وكذلك في استغلال فرص تحسين العوائد المالية المحددة التي تشكل جزءاً من نموذج أعمالنا".

الجدير ذكره تسارُع الزخم الإيجابي في أنشطة تطوير أعمال شركة أكوا باور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. خلال هذه الفترة؛ حققت الشركة إغلاقاً مالياً لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروعاً واحداً لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها (11.1 مليار ريال سعودي)، ما يعادل ( 3 مليار دولار أمريكي(. ويُعد اثنان منها جزءاً من المشاريع قيد التنفيذ ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة، وتفخر أكوا باور بأن تكون شريكاً في تنفيذه كجزء من التزامها مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة.

أبرز النقاط التشغيلية وتطوير الأعمال خلال الربع الثالث من العام 2023:

أولاً: توقيع اتفاقية شراء المياه من مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 818,280 متر مكعب في اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأدنى سعر تعرفة للمتر المكعب من المياه المحلاة على مستوى العالم.

ثانياً: الحصول على شهادة التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 750 ميجاواط من القدرة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 1,500 ميجاواط في المملكة العربية السعودية؛ ويُعد أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة.

ثالثاً: تحقيق الإغلاق المالي لكل من مشروع رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل، ومشروع ليلى المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروعي "الشعيبة 1" و"الشعيبة 2" في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: توقيع العديد من مذكرات التفاهم في أوروبا والصين وإندونيسيا في مجالات البحث والتطوير والمشتريات والبناء، تعزيزاً لاستراتيجية النمو التي تستهدفها الشركة عام 2030.

أبرز النقاط التشغيلية وتطوير الأعمال خلال شهر أكتوبر من العام 2023:

أولاً: الفوز بعقدي تطوير مشروعين للإنتاج المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة وهما مشروع طيبة 1 ومشروع القصيم 1 بقدرة إجمالية تبلغ 3.6 جيجاواط في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 240 ميجاواط في جمهورية أذربيجان.

ثالثاً: الحصول على شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 375 ميجاواط من القدرة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 1,500 ميجاواط، مما يرفع القدرة الكلية تحت التشغيل إلى 1,125 ميجاواط.

تتوفر البيانات المالية للأشهر الثلاثة والأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الأولي الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني http://acwapower.com/en/investor-relations

وستعقد الشركة اجتماعاً افتراضياً مع المستثمرين يوم الخميس الموافق في 02 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 16.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية (13.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد إغلاق جلسة التداول في سوق "تداول".

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com