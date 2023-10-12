أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT)، عن مشاركتها في معرض جيتكس 2023، وكشفت عن نيتها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع شركات متخصصة في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الكفاءة في مختلف المجالات، من الزراعة إلى الخدمات اللوجستية والبحرية. ‎

ويُقام معرض جيتكس 2023 هذا العام تحت شعار "عام تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، حيث تتبنى شركة "الياه سات" هذا المفهوم كلياً من خلال حرصها على عقد شراكات مع مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتمكين أعمال وممارسات الزراعة لتكون أكثر ذكاءً، هذا إلى جانب تتبع قطعان الماشية بدقة أكبر، واكتشاف حرائق الغابات بشكلٍ أسرع، والمساهمة في الحد من الصيد الجائر.

وفي هذا السياق، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات للاتصالات الفضائية: "إن ريادتنا في مجال الاتصالات الفضائية تجعلنا الشريك المفضل للعديد من القطاعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا الاتصالات والفضاء الحيوية والمبتكرة لتعزيز أعمالها. وتزداد هذه المكانة رسوخاً يوماً تلو الآخر من خلال تقنيات الفضاء المتعددة ومجموعة الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة والقادرة على إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات.".

وأضاف آل علي: "سنرحب خلال معرض جيتكس بعدد من الشركاء الجدد المبتكرين الذين يسعون إلى تغيير الطريقة التقليدية لإدارة الأعمال عبر مختلف القطاعات من خلال حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المتطورة والفعالة من حيث التكلفة والأكثر كفاءة والمدعومة بأنظمتنا المتطورة من الأقمار الصناعية".

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها للعام 2030، تؤكد شركة "الياه سات" التزامها بدعم هذه الرؤية من خلال دورها المحوري كمزود رائد لتكنولوجيا الاتصالات الفضائية التي تركز على المستقبل، وبدورها، تعمل شركة الثريا، وحدة الاتصالات المتنقلة التابعة لمجموعة "الياه سات"، على تطوير العديد من حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي عبر الأقمار الصناعية لتزويد الشركات بحلول أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع الحفاظ على عنصر الاستدامة كأولوية قصوى. ‎

وسوف تعرض الياه سات والثريا مجموعة من الحلول المبتكرة خلال معرض جيتكس بما في ذلك:

نظام ري ذكي يستخدم مستشعرات إنترنت الأشياء لمراقبة حالة الطقس والتربة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى المياه، وبالتالي تقليل خسارة المياه مع زيادة نمو المحاصيل إلى الحد الأقصى.

نظام ذكاء اصطناعي متخصص بحرائق الغابات يمكنه اكتشاف الدخان وإرسال تنبيهات فورية.

نظام متطور لمكافحة الصيد غير القانوني والجائر وتحسين استهلاك الوقود بستخدام خدمة MarineStar من شركة الثريا. ‎

نظام التتبع والإغلاق الذكي الذي يوفر متابعة فورية لحاويات الشحن براً وبحراً.

طوق تتبع يسمح للمزارعين بتحديد موقع قطعانهم بدقة.

والجدير بالذكر أن شركة "الياه سات" ستتواجد في معرض جيتكس 2023 والذي يعقد في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي، في القاعة 20 – الجناح H20-C20

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial

نبذة حول شركة الثريا للاتصالات:

تقدم شركة الثريا للاتصالات، التي تأسست عام 1997، مجموعة من حلول الاتصالات المبتكرة الموجهة لمختلف القطاعات، بما فيها البحرية والحكومية والعسكرية والإعلامية والفضائية وتلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والمنظمات الأهلية الإنسانية. تتيح شبكة الثريا المتقدمة اتصالات واضحة وتغطية دون انقطاع لثلثي الكرة الأرضية من خلال خدمة الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية(MSS) ، والمحطات الطرفية صغيرة المنافذ (VSAT) ، بينما تغطي العالم بأسره بفضل إمكاناتها المتفردة في خدمات التجوال الدولي بواسطة النظام العالمي

لاتصالات الهواتف المحمولة. وبفضل المجموعة المتنوعة لأجهزة هواتف الثريا وأجهزة النطاق الترددي العريض ذات التفوق التقني

والموثوقية العالية، تضمن الثريا سهولة كبيرة في الاستخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمستخدمين. وتكرس الثريا ريادتها في القطاع من خلال الشراكات المثمرة التي تتيح لها تطوير الحلول المبتكرة والتطبيقات الداعمة التي تلبي المتطلبات سريعة التغير للسوق. وتؤكد الثريا التزامها بتزويد الجميع بإمكانات الاتصال تحت أي ظروف، من خلال توفير الأدوات الأساسية الضرورية لتأمين الاتصال الحيوي.

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