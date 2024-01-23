الدوحة، قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية لنهاية العام 2023، حيث قد حققت أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال قطري في العام المالي 2023، كما سجّلت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 323 مليون ريال قطري، وبلغت قاعدة أصول الشركة ما مجموعه 5.2 مليار ريال قطري. بينما بلغ العائد على السهم 0.367 ريال قطري.

وتعليقًا على ذلك، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، قائلاً: "إن الأداء المتميّز لشركة الخليج للمخازن هو خير دليل على مبادراتنا الاستراتيجية، وحلولنا الابتكارية، والتزامنا الراسخ بالتميّز. هذا العام، شرعت مجموعة جي دبليو سي في رحلة طموحة لاستكشاف أسواق جديدة وتنويع خدماتها. حيث تعزز هذه التحركات الاستراتيجية مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو والابتكار."

لقد كان العام 2023 مليئًا بالمراحل الرئيسية الهامة لشركة الخليج للمخازن، ومنها إطلاق شركة جي دبليو سي إنيرجي، واطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية، وانعقاد منتدى جي دبليو سي السنوي الثالث، وتكريم مجلّة فوربس للشركة كأحد القادة في مجال الاستدامة بالإضافة الى تقديم المتطلبات اللوجستية لإكسبو الدوحة 2023.

وفي هذا الصدد، قال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "على مدار أكثر من 20 عامًا من الريادة في الصناعة، أثبت فريق شركة الخليج للمخازن أن الالتزام والاجتهاد هما حجر الزاوية في التميز اللوجستي."

وأضاف: "نسعى في المرحلة القادمة نحو تحقيق مزيد من النجاح والنمو، وسوف يستمر التزامنا بالتميّز والابتكار والاستدامة في سبيل دفع جهودنا الهادفة إلى المساهمة في النجاح الأوسع لقطاع الإمداد اللوجستي في المنطقة."

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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