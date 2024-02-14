الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبلغت الإيرادات السنوية لـ"شعاع كابيتال" 165 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 34% على أساس مبدئي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي المعدل 24 مليون درهم، بزيادة سنوية بنسبة 128%، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 11%، في مؤشر على قوة ومرونة العمليات الأساسية لشركة شعاع.

وواصل صافي الربحية خلال الربع الرابع من العام تأثره بخسائر الإضمحلال غير النقدية الكبيرة للأصول القديمة والتي بلغت 128 مليون درهم، بالإضافة إلى مدفوعات غير متكررة بلغت 124 مليون درهم تضمنت التزامات ضريبية مؤجلة مرتبطة بتنفيذ قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صافي خسارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغت نحو 296 مليون درهم، وصافي خسارة سنوية بلغت نحو 866 مليون درهم وذلك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وان الاعتراف بخسائر الاضمحلال في قيمة الأصول القديمة خطوة ضرورية لجهود تحسين رأس المال لشركة شعاع حيث يستكمل المجلس مسيرة اتخاذ سلسلة من الاجراءات الهامة في سبيل اعادة توجيه العمل نحو النمو وتحفيز القيم. وتخوض الشركة حالياً مفاوضات على الاتفاقيات مع الدائنين، والحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية لعقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي سيتضمن جدول أعماله طلب الموافقة على تخفيض رأس مال شركة شعاع ومن ثم زيادته لاحقاً، وذلك بهدف تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأس المال. وتستهدف الشركة الإنتهاء من هذه العملية بحلول شهر يونيو من عام 2024.

كما بدأت شعاع أيضاً في تطوير نموذج أعمالها مع التغييرات المعلن عنها مؤخرًا في المناصب الإدارية العليا بالشركة، والتحول نحو نهج جديد ومتكامل يركز على إدارة الأصول وخدمات الصيرفة الاستثمارية بدعم من المنصة القوية للمبيعات والترويج. وفيما يتعلق بإدارة الأصول، تعتزم الشركة اتخاذ مبادرات استراتيجية لتنمية وتنويع قاعدة أصولها المدارة. أما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الاستثمارية، فتعتزم الشركة مواصلة عمليات التوظيف الإستراتيجية لتوسيع قدراتها وعروض منتجاتها. كما ستعمل شركة شعاع أيضاً على تعجيل برنامج ترشيد النفقات وتقليص الأصول غير الأساسية، وجهود إعادة علامتها التجارية إلى مكانتها.

وترى شعاع كابيتال أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق أداء أكثر استقرارًا وخلق قيمة مستدامة لمساهميها.

من جانبه، عزى وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة شعاع كابيتال الأداء الضعيف الأخير المخيب لآمال المساهمين إلى التحديات والقضايا القديمة، وأكد ثقته التامة بالأسس الراسخة التي تتمتع بها أعمال الشركة وقدرتها على تحفيز قيمة كبيرة في المستقبل، قائلاً" نعمل حالياً على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة التي تهدف لإعادة تركيز شعاع حول احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة، وسنقوم بالإعلان بشكل منتظم عن مسيرة تقدم الأعمال في الوقت الذي نتطلع فيه لإعادة هيكلة الميزانية العمومية، وتطوير نموذج أعمال قوي، فضلاً عن الارتقاء بثقافة أعمال الشركة".

أبرز النتائج المالية الأولية للمجموعة

نسبة التغير على أساس سنوي السنة المالية 2022 السنة المالية 2023 المقاييس الرئيسية

34%  123 مليون درهم 165 مليون درهم الإيرادات*

128%  11 مليون درهم 24 مليون درهم صافي الدخل التشغيلي المعدل**

11%  96% 85% نسبة التكلفة إلى الدخل

853%  (83 مليون درهم) (794 مليون درهم) مدفوعات غير نقدية غير متكررة

541%  (135 مليون درهم) (866 مليون درهم) صافي الأرباح (الخسائر)

باستثناء العمليات التشغيلية المتوقفة في عام 2022. * باستثناء البنود غير المتكررة.

لمحة عامة عن النتائج الرئيسية

 بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 165 مليون درهم للسنة المالية 2023، نتيجة النمو في مجالات الأعمال الأساسية، لا سيما في إدارة الأصول، التي تواصل تنمية أصولها المدارة المولدة للرسوم.

 بلغ صافي الدخل التشغيلي 24 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، نتيجة نمو الإيرادات وجهود توفير التكاليف.  بلغ صافي الخسائر 866 مليون درهم للسنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسائر اضمحلال غير نقدية متعلقة بالأصول القديمة وبند الشهرة.

 تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 85% للسنة المالية 2023، مما يعكس تحسناً من نسبة 96% المحققة في عام 2022.

مراجعة أداء قطاعات الأعمال

 حققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 146 مليون درهم للسنة المالية 2023، ما يعكس الأداء القوي في إدارة الصناديق وتحصيل الايرادات المرتبطة بالأداء، ولا سيما في مجال العقارات؛ بالإضافة إلى تحقيق زيادة كبيرة في الأصول المُدارة المدرّة للإيرادات.

 بلغت إيرادات خدمات الصيرفة الاستثمارية 13 مليون درهم خلال العام 2023 بانخفاض بسيط مقارنة بالعام السابق نتيجة التأخير في إتمام المعاملات. واستقطب قسم الخدمات الاستشارية وأسواق رأس المال تفويضات جديدة من العملاء، مما أدى إلى عدد أكبر من الصفقات المرتقبة وتحقيق إيرادات إضافية على المدى القصير. كما شهد قسم المبيعات والتداول أحجام تداول قوية ليضمن بذلك تحقيق عوائد أكثر استقراراً، ويؤكد قدرته على التكيف وتنمية الإيرادات مستقبلاً.

 قام قطاع الشركات بتبسيط عملياته، فشكّلت إيراداته للعام 2023 نسبة أقل ولكن أكثر تركيزاً من إجمالي الإيرادات. ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى الاستراتيجية التي تتبناها شعاع لتعزيز مكانتها المالية بالتخلص من الأصول غير الأساسية، في قرار يتماشى مع استراتيجية شعاع طويلة المدى لتعزيز مكانتها المالية.

#بياناتشركات

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شعاع كابيتال ش. م. ع

هاني العبيد

رئيس التسويق والاتصال المؤسسي



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خالد عثمان

مدير علاقات الإعلام

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة وتأسست في العام 1979. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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