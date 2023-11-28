نالت الشركة المبتكرة جائزة أفضل حل مستدام لعمليات التعبئة والتغليف لاستخدامها عبوات البوليمر النباتي

حصدت تتراباك التقدير والتكريم لمبادرتها المستدامة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى معالجة مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن

احتفلت تتراباك، بحصولها على تقدير الصناعة الدولية لحلولها الخاصة بمعالجة وتجهيز الأغذية والتعبئة والتغليف، وذلك خلال حفل قمة وجوائز برايم 2023، الحدث البارز الذي يهدف إلى تكريم وتتويج التميّز والابتكار في قطاع التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط وإفريقيا. وحصدت شركة تتراباك، جائزتين خلال القمة: جائزة أفضل مبادرة مستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، وجائزة أفضل حل مستدام لعمليات التعبئة والتغليف، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التزامها بالتميّز والاستدامة.

ومُنحت تتراباك، جائزة أفضل مبادرة مستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، بناءً على تعاونها الرائد مع مجموعة HSA في إطار برنامج التغذية المدرسية في اليمن. تهدف هذه المبادرة المتواصلة، إلى معالجة القضية الملحة المتمثلة في سوء التغذية في مرحلة الطفولة في اليمن، حيث يعاني عدد كبير من الأطفال من مشكلة توقف النمو غير القابل للعلاج أو ما يطلق عليه مشكلة ألتقزم، إلى جانب سوء التغذية الحاد، يأتي ذلك نتيجة الصراعات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ نحو تسع سنوات، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار والنزوح وتدمير البنية التحتية.

وتوفر هذه المبادرة التعاونية الدعم لمجموعة HSA، لإنتاج الحليب المعقم في منشآتها المحلية والمدعم بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات، والتي يتم تحديدها بناءً على النقص الغذائي المحلي. من جهتها تقوم تتراباك، بتزويد HSA بعبوة Tetra Brik Aseptic® 125، والتي تضمن بقاء المنتج طازجاً لمدة تصل إلى 12 شهراً، ما يزيد من مدة صلاحيتها للتوزيع، من دون الحاجة إلى التبريد، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات اللوجستية الكبيرة والمساهمة في تعزيز سلامة وصحة أطفال اليمن.

وقال نيلز هوجارد، المدير العام لشركة تتراباك العربية:" يسعدنا ويشرفنا الحصول على جائزة أفضل مبادرة مستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، لتعاوننا مع مجموعة HSA في برنامج التغذية المدرسية في اليمن. تعكس هذه المبادرة التزامنا بالعمل على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي ومعالجة التحديات الكبيرة والخطيرة، مثل سوء التغذية لدى الأطفال، من خلال حلول التعبئة والتغليف المستدامة التي نعتمدها. ولا يقتصر هدفنا على مواصلة العمل لتطوير هذه المبادرة، بل نتطلع إلى أن نُشكل مصدر إلهام للجهات المانحة والمؤسسات الأخرى، وتشجيعهم على مواصلة جهودهم وتوسيع نطاقها".

هذا وحصلت تتراباك أيضاً على جائزة أفضل حل مستدام لعمليات التعبئة والتغليف، بناءً على حلها الخاص بالتعبئة والتغليف Tetra Prisma® Aseptic 330، ذات الشكل المربع بتقنية DreamCap™ 26. يتميز هذا الحل المبتكر للتعبئة والتغليف، باحتوائه على بوليمرات نباتية في مواد التغليف والغطاء على حدٍ سواء، الأمر الذي يؤكد على تفاني شركة تتراباك في تحقيق الاستدامة. يتم الحصول على البوليمرات النباتية من مصادر مسؤولة، مع الالتزام بمعيار بونسكرو للإنتاج Bonsucro، ومعايير سلسلة الوصاية بونسكرو Bonsucro، ومدونة قواعد سلوك المورّدين الخاصة بشركة تتراباك. بالإضافة إلى تقنية DreamCap™ 26 المتطورة والعملية، يلبي هذا الحل أعلى معايير الجودة، ويساهم في وضع وإرساء معيارٍ جديد لحلول التعبئة والتغليف المستدامة والمبتكرة على مستوى هذه الصناعة.

وأضاف هوغارد:"يُجسد فوزنا بجائزة أفضل حل لعمليات التعبئة والتغليف المستدام، إقراراً مستحقاً بجهود تتراباك المتواصلة لدمج المصادر المسؤولة والممارسات الصديقة للبيئة في حلول التعبئة والتغليف التي تعتمدها. نحن ندرك أهمية أن ننجح بإحداث تأثير إيجابي على البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".

مشاركة الرؤى والأفكار حول مستقبل الصناعة

بالإضافة إلى تتويجها بهذه الجوائز، تم توجيه الدعوة إلى شركة تتراباك لمشاركة أفضل الممارسات، خلال جلسة نقاشية وحوارية تحت عنوان "الإنجازات النموذجية على مستوى الممارسة: النهج التعاوني لمواجهة تحديات الاستدامة". وشارك نيلز هوغارد إلى جانب باسم صبرة، الرئيس التنفيذي لشركة الربيع، رؤى وأفكار ومعلومات حول قصة نجاح شراكتهم. وشكلت هذه الجلسة منصة لشرح الجهود التعاونية التي ساهمت في تقدم الصناعة وتحقيق تأثير إيجابي من خلال ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة.

كما استضافت سونيا كياني، مديرة الاتصال الإقليمية لشركة تتراباك في الشرق الأوسط الموسع وآسيا الوسطى، جلسة حوارية ودية تحت عنوان "تمكين المرأة في مجال التعبئة والتغليف: سد الفجوة بين الجنسين من أجل تحقيق نمو الصناعة والابتكار"، أشارت خلالها إلى العديد من مبادرات تتراباك في مجال التعبئة والتغليف في المنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الأوسع نطاقاً التي تواجهها شركة تتراباك وقطاع التعبئة والتغليف.

يُؤكد نجاح تتراباك في حفل قمة وجوائز برايم 2023، على مكانتها الرائدة في هذه الصناعة، ودورها في قيادة ودفع الابتكار ومواجهة التحديات الاجتماعية وتطوير حلول التعبئة والتغليف المستدامة.

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نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية. ومن خلال العمل عن كثب مع زبائننا وموردينا، نقدم منتجات آمنة ومبتكرة وسليمة بيئيًا تلبي احتياجات مئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. بهمة أكثر من 25000 موظف حول العالم، نؤمن بالريادة المسؤولة في الصناعة ونهج مستدام في العمل. ما يعكس شعارنا، "حماية ما هو جيد" (PROTECTS WHAT'S GOOD)، المستوحى من رؤيتنا بجعل الطعام آمنًا ومتاحًا في كل مكان.

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