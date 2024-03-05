أرقام قياسية للإيرادات والأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك

والإطفاء وصافي الدخل، حيث نمت بنسبة 6% و5% و9% على الترتيب

المقاييس المالية الرئيسية تتجاوز الحد الأعلى للنطاقات الإرشادية

الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها بلغت 25.1 مليار درهم [6.8 مليار دولار]،

أي ما يماثل 15 ضعف إيرادات العام الكامل تقريباً

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وسجلت إيرادات العام ارتفاعاً نسبته 6% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار درهم [457 مليون دولار]، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% لتسجل مستوى قدره 977 مليون درهم [266 مليون دولار]. وعلاوة على ذلك، نما صافي الدخل بنسبة 68% ليصل إلى 405 ملايين درهم [110 مليون دولار]. وعلى أساس مطبّع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5%، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 996 مليون درهم [271 مليون دولار]، كما نما صافي الدخل (الربح) بنسبة 9%، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 424 مليون درهم [116 مليون دولار].

وتحقق هذا الأداء القوي بفضل نمو الإيرادات عبر جميع القطاعات التشغيلية للمجموعة لأول مرة منذ طرحها العام الأولي في يوليو 2021. وقد زادت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد طويل الأجل مع مؤشر للتضخم بمعدل ثابت، بنسبة 1% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، سجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة الذي يقدم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، أعلى إيراداته على الإطلاق منذ استحواذ الياه سات على شركة الثريا في أغسطس 2018. ونمت الإيرادات بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات. أما الحلول المدارة التي تمثل ثالث أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، وتوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ذات القيمة المضافة والكاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، فقد سجلت نمواً في إيراداتها بنسبة 2%، لتعزز بذلك أدائها القوي والاستثنائي المتحقق في العام السابق. ونمت إيرادات قطاع حلول البيانات الذي يقدم حلول بيانات النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية، بنسبة 6%.

وتشتمل أبرز النتائج المالية للعام الماضي على ما يلي:

بلغت الإيرادات 1.7 مليار درهم [457 مليون دولار]، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، مع نمو إيرادات جميع القطاعات التشغيلية الأربعة للمجموعة، لتتجاوز الحد الأعلى للنطاق الإرشادي السابق ما بين 1.6-1.7 مليار درهم [435-455 مليون دولار].

بلغت الأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 996 مليون درهم [271 مليون دولار]، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي، وكان ذلك مقترناً بالتحكم الجيد في قاعدة التكاليف، مع هامش قوي بنسبة 59% (60% في العام السابق)، لتتجاوز الحد الأعلى للنطاق الإرشادي السابق ما بين 881-955 مليون درهم [240-260 مليون دولار].

بلغ صافي الدخل المطبّع (الربح) 424 مليون درهم [116 مليون دولار]، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على هامش جيد قدره 25% (25% في العام السابق).

بلغت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 25.1 مليار درهم [6.8 مليار دولار]، أي ما يعادل 15 ضعف إيرادات العام الكامل تقريباً، كما تمثل زيادة بعدّة أضعاف مقارنة بمستوى نهاية العام 2022 (مسجلة بذلك ارتفاعاً من 7.3 مليار درهم [2.0 مليار دولار] أو ما يقارب 5 أضعاف إيرادات العام الكامل).

حصلت الياه سات خلال العام على أضخم أمر تكليف في تاريخها من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 18.7 مليار درهم [5.1 مليار دولار]، لتوفير السعة الاتصلاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة، وستتسلم 3.7 مليار درهم [1 مليار دولار] من هذا المبلغ مقدماً.

تدفقات نقدية قوية مع تدفق نقدي حر تقديري بقيمة 710 ملايين درهم [193 مليون دولار]، وهو ما يتجاوز الحد الأعلى للنطاق الإرشادي السابق ما بين 514-588 مليون درهم [140 - 160 مليون دولار]. وتراجع التدفق النقدي بنسبة 14% عن العام السابق بسبب سداد الدفعات المقدمة لحكومة الإمارات العربية المتحدة (حوالي 275 مليون درهم [75 مليون دولار] سنوياً، اعتباراً من العام (2023، والتي تم استلامها مسبقاً خلال مرحلة بناء القمرين الصناعيين "الياه 1" و "الياه 2". وتم عكس أثر هذا الأمر إلى حد بعيد من خلال تحسين تحصيل المستحقات وزيادة دخل التمويل.

الميزانية العمومية الأقوى في تاريخ الشركة مع تحسن الاحتياطيات النقدية بإجمالي قدره 2.1 مليار درهم [562 مليون دولار]، وصافي دين سلبي المستوى يزيد عن 367 مليون درهم [100 مليون دولار]، والدفعات المقدمة الجديدة المتوقعة بقيمة 3.7 مليار درهم [1 مليار دولار]، وإمكانية استخدام تسهيلات مرحلية غير مسحوبة بقيمة 300 مليون دولار، ورؤية واضحة طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية حتى العام 2043. وتتمتع المجموعة بمكانة جيدة تؤهلها لتمويل النفقات الرأسمالية لتحقيق النمو كما عمليات الاستحواذ الجذابة، من دون التأثير على سياسة توزيع الأرباح الجذابة.

المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح للعام 2023 بنسبة 2% إلى 16.46 فلساً [4.48 سنت أمريكي] للسهم الواحد، أو ما يماثل 402 مليون درهم [109 ملايين دولار].

تم تحديد نطاقات إرشادية جديدة للعام 2024 حيث من المتوقع أن تكون الإيرادات ضمن النطاق 1.6-1.7 مليار درهم [440-460 مليون دولار]، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ما بين 936-1,010 مليون درهم [255-275 مليون دولار]، والتدفقات النقدية الحرة التقديرية ما بين 441 -514 مليون درهم [120-140 مليون دولار] و النفقات الرأسمالية والاستثمارات ما بين 1.7-1.8 مليار درهم [470-500 مليون دولار].

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: "فخورون بالإنجازات الرائعة التي حققتها المجموعة في العام 2023، لاسيما وأنها تمهد الطريق لتحقيق المزيد من التطورات المهمة في العام الحالي. تدخل الياه سات مرحلة جديدة من رحلتها الحافلة بالنجاحات، خاصةً بعد حصولها على أكبر تكليف حكومي في مسيرتها على الإطلاق، والذي يغطي شراء قمرين صناعيين جديدين، وهما "الياه 4" و "الياه 5"، فضلاً عن الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي "الثريا 4" في النصف الثاني من العام الجاري 2024. وسوف تعزز الأقمار الصناعية الجديدة أسطول المجموعة الحالي، كما ستوفر إمكانات وتطبيقات غير مسبوقة لدعم المزيد من النمو في المستقبل".

"علاوة على ذلك، سيسهم الاندماج المقترح بين "الياه سات" و"بيانات" في تأسيس "سبيس42 " كشركة رائدة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمتلك آفاقاً واسعةً لتعزيز حضورها على المستوى العالمي. وستوفر الشركة المُدمجة حلولاً متكاملةً للجغرافية المكانية والنقل والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتطبيقات تحليل الأداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يخضع الاندماج حالياً لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية، ومن المتوقع اكتماله في النصف الثاني من العام 2024. ستسهم هذه الخطوة المهمة في إنشاء إحدى أكبر شركات الفضاء المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية على المستوى العالمي، مع آفاق واسعة لتعزيز النمو وتكامل الأعمال. وتواصل الشركتان العمل وإدارة سياسات توزيع الأرباح الخاصة بهما بصورة مستقلة لحين الموافقة على الاندماج والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة."

من جهته، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "لقد كان العام 2023 حافلاً بالإنجازات الكبيرة للياه سات، من خلال تسجيل أداء مالي قياسي غير مسبوق، ومواصلة تحقيق أعلى معايير التميز التشغيلي، وقد توج حصول الشركة أيضاً على أكبر أمر تكليف منذ انطلاقها من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه القائمة المتنوعة من الإنجازات. وإضافة إلى ذلك، اقترح مجلس الإدارة الاندماج مع شركة "بيانات".

وأضاف الهاشمي: "نجحت الياه سات في تسجيل أقوى نتائجها المالية على الإطلاق، متجاوزة في ذلك أهداف الإدارة وأرقام المحللين عبر المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الدخل والتدفقات النقدية. وبفضل خططنا الرامية إلى تجديد أسطولنا بثلاثة أقمار صناعية جديدة متقدمة ورقمية، إلى جانب حقوقنا القيمة في نطاق الطيف الترددي (L)، والبنية التحتية الأرضية من المستوى العالمي، فإن هذه المقومات تضعنا في مكانة مرموقة للاستفادة من فرص النمو الكبيرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة. ويشمل ذلك تلبية متطلبات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الحلول عبر الأقمار الصناعية، ومواصلة تسويق طيفنا للنطاق الترددي الضيق لنصبح لاعباً أساسياً في مجال خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وتطوير تقنيات إنترنت الأشياء التي يمكن الاستفادة منها في خدمات تتبّع الأصول ومراقبتها عن بعد. وفي الختام، يمكننا القول بثقة: إن المستقبل واعداً، ونتطلع للقيام بدورنا لنسهم في تشكيل معالمه بجدارة واقتدار".

يُمكن الاطلاع على المجموعة الكاملة من الإفصاحات المالية للعام بأكمله، بما في ذلك التقرير المفصل حول مناقشة وتحليل الإدارة الذي يحدد بوضوح المصطلحات المستخدمة في هذا البيان الصحفي، في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة الياه سات.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين:

تم احتساب الأرباح المُطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عن طريق عكس تأثيرات البنود الجوهرية غير المتكررة التي تم تسجيلها خلال الفترة الحالية والفترة المقارن بها، لا سيما وأن عدم أخذها بالحسبان قد يؤثر على عملية المقارنة بين الفترات المتماثلة. ووصل حجم الأرباح المُطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 2023 إلى 996 مليون درهم [271 مليون دولار] عاكسةً تأثير كلفة غير متكررة متعلقة بإعادة تنظيم قوة العمل وقدرها 11 مليون درهم [3 مليون دولار] وتكاليف استشارية متعلقة بالاندماج المقترح بين الياه سات وشركة بيانات وقدرها 8 مليون درهم [2 مليون دولار]، بينما لم يتم إدخال أي تعديل على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 2022 والبالغة 946 مليون درهم [258 مليون دولار].

وعلى نحو مماثل، يعكس صافي الدخل المُطبع للعام 2023، والبالغ 424 مليون درهم [116مليون دولار] التعديلات التي تم إدخالها على الأرباح المُطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بينما يعكس صافي الدخل المطبّع للعام 2022 البالغ 390 مليون درهم [106 ملايين دولار] تعديلاً لعملية إنقاص غير نقدية في القيمة الدفترية (149 مليون درهم [41 مليون دولار]) في المشروع المشترك للمجموعة في شركة "إتش بي إي" البرازيلية والمحتسب بطريقة حقوق الملكية وحيث تمتلك فيه المجموعة حصة غير مسيطرة نسبتها 20%.

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نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ملاحظة

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويهدف الاندماج المقترح لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.com